Tucker Carlson stellt unerwartete Frage zum COVID-Impfstoff

Carlsons Frage tauchte auf, als alarmierende Zahlen über Todesfälle durch den COVID-Impfstoff bekannt wurden.

„Die COVID-19-Injektionen haben kein einziges Leben gerettet“, erklärte der Forscher und Wissenschaftler Denis Rancourt in einer E-Mail an die Epoch Times.

Rancourt und seine Kollegen führten eine gründliche Analyse nach der Impfung durch und untersuchten mehr als ein Dutzend Länder. Sie fanden heraus, dass die Gesamtmortalität jedes Mal anstieg, wenn der COVID-19-Impfstoff eingesetzt wurde.

Das Video zeigt es:

“NO LIVES WERE SAVED” by the COVID-19 injections, says researcher and scientist @denisrancourt . In fact, Rancourt and his fellow scientists found in their analysis that all-cause mortality INCREASED every time the COVID-19 shots were deployed. Here’s the 50,000-foot view: For… pic.twitter.com/X5jtltj9ue

Rancourt und seine Kollegen kommen in ihrer 180-seitigen Studie zu dem Schluss, dass auf 800 verabreichte Injektionen ein Impftoter kommt.

Diese Zahl von 1 zu 800 wird noch alarmierender, wenn man die Anzahl der verabreichten Dosen berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt des Berichts von Rancourt und Kollegen waren 13,5 Milliarden COVID-19-Injektionen verabreicht worden.

Teilt man diese Zahl durch 800, kommt man auf etwa 17 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung.

Tucker Carlson im Interview mit Steve Kirsch

Diese Hintergrundinformationen bildeten die Grundlage für ein kürzlich geführtes Interview zwischen Tucker Carlson und Steve Kirsch, einem bekannten Kritiker des COVID-19-Impfstoffs und Gründer des COVID-19 Early Treatment Fund (CETF).

Tucker Carlson stellte dem Silicon-Valley-Unternehmer eine Frage zu dem COVID-Impfstoff, die diesen zu überraschen schien.

TUCKER CARLSON: “How can world governments kill more than 10 million people and leave some large undetermined number disabled for life? And not say a word about it. Not apologize. Not work to fix it. Not work to make the families whole. I mean, just leave it by the side of the… pic.twitter.com/zVy7ZY3rPB