Von Soros unterstützte Investoren kaufen Dutzende spanischsprachige Radiosender

Eine Gruppe, die von der ehemaligen Obama-Mitarbeiterin Stephanie Valencia geleitet wird, behauptet, dass dieser Schritt dazu beitragen wird, „Desinformation“ zu bekämpfen.

Eine Gruppe hispanischer Investoren, die von dem linken Milliardär George Soros unterstützt wird, hat 18 Radiosender in 10 Städten gekauft. Das Geschäft hatte einen Wert von rund 60 Millionen Dollar.

Die Gruppe wurde von der ehemaligen Obama-Mitarbeiterin Stephanie Valencia und dem Wahlkampfveteranen Jess Morales Rocketto gegründet, der sowohl für den ehemaligen Präsidenten Barack Obama als auch für Hillary Clinton gearbeitet hat.

Die erworbenen Sender werden nun das Latino Media Network (LMN) bilden und von Valencia geleitet werden. LMN hat nach eigenen Angaben die Finanzierung durch „führende Latino-Investoren“ sowie durch Lakestar Finance, eine mit George Soros verbundene Investmentgruppe, gesichert.

Nachdem die Finanzierung von mehr als 80 Millionen Dollar gesichert ist, kann das Projekt jetzt starten.

„Wir glauben an die Kraft und Reichweite des Radios, das für einen großen Teil unserer Community nach wie vor die wichtigste Medienquelle ist“, so Rocketto gegenüber NBC News. „Wir hoffen, relevante Inhalte für das Radio und andere Audioplattformen mit Inhalten zu schaffen, denen unsere Community vertrauen und auf die sie sich verlassen kann.“

Einer der Sender, die in die Vereinbarung einbezogen sind, ist Radio Mambi, ein konservativer Talk-Radiosender in Miami, Florida, dem die Demokraten seit langem vorwerfen, „Fehlinformationen“ in der hispanischen Gemeinschaft zu verbreiten, so The Washington Examiner. Radio Miambi ist seit langem als überzeugter antikommunistischer Sender bekannt, insbesondere unter Exilkubanern.

Die kürzlich von Soros erworbenen AM- und FM-Radiosender sind in 10 der größten Latino-Märkte des Landes zu finden, darunter Miami, New York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Houston und Las Vegas.

„Latinos versuchen ständig, sich in einem Meer von Informationen zurechtzufinden. In einigen Fällen handelt es sich dabei um Desinformation, in anderen Fällen um sehr einseitige Kommunikation“, sagte Stephanie Valencia in einer Erklärung.

Der Verkauf muss noch von der Federal Communications Commission (FCC) genehmigt werden, bevor LMN die Sender vollständig betreiben kann. Dieser Prozess könnte sich bis ins Jahr 2023 hinziehen, berichtete WLRN in Florida.