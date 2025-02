Von Lee Fang

Die US-Regierung unterstützt den Betrieb eines Schattensystems von „unabhängigen Nachrichtenseiten“ auf der ganzen Welt. Politico gehört nicht dazu.

Als ich heute Morgen aufwachte, fragten mich mehrere Freunde und Leser nach den viralen Behauptungen in den sozialen Medien von gestern Abend über USAID und Politico. Die Verschwörungstheorie besagt, dass die laufenden Ausgabenkürzungen bei der Auslandshilfe USAID dazu führen, dass einheimische Medien, die angeblich von Regierungsgeldern abhängig sind, geschlossen werden. Als Beweis wurde auf mehreren großen Konten vermerkt, dass die Mitarbeiter von Politico keine Gehaltszahlungen erhalten hätten. Die Geschäftsleitung von Politico führte dies in einer E-Mail auf einen „technischen Fehler“ zurück, der in Kürze behoben werden würde. Viele vermuteten jedoch einen direkten Zusammenhang. Hier ist einer der vielen viralen Tweets, die diese Behauptung aufstellen:

Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Aus den USAID-Vertragsunterlagen geht hervor, dass die Agentur insgesamt nur 44.000 Dollar – und nicht die in viralen Tweets behaupteten 8,1 Millionen Dollar – für Abonnementdienste von Politico, LLC ausgegeben hat.

Zum Vergleich: Politico betreibt zwei Arten von Nachrichtendiensten. Allgemeine politische Nachrichten werden auf der Politico-Website und in den E-Mail-Listen kostenlos und mit Hilfe von Werbung veröffentlicht. Für anspruchsvolle Leser (Führungskräfte aus der Wirtschaft, Lobbyisten und Regierungsbehörden) bietet Politico kostenpflichtige „Profi“-Abonnementdienste an, die über 10.000 Dollar pro Anmeldung kosten und eine minutengenaue, detaillierte Berichterstattung über politische Entscheidungen und Vorschriften bieten. Die Regierung zahlt für diese Informationen, und Politico bietet andere Markendienste in dieser Kategorie an – wie Abonnements für die Energieberichterstattung von E&E und AgencyIQ.

Dies ist nicht nur bei Politico der Fall. Unter anderem Bloomberg und LexisNexis verkaufen ähnliche Daten-Industrie-Nachrichten-Abonnements für Zehntausende von Dollar und konzentrieren sich dabei auf exklusive politische und politikbezogene Berichterstattung. Die oben erwähnten 8,1 Millionen Dollar für Politico-Abonnements beziehen sich auf jahrelange Abonnements von Behördenvertretern in der gesamten Regierung. Es gibt keine Beweise dafür, dass das Einfrieren der USAID-Finanzierung Auswirkungen auf die Gehaltsliste von Politico hatte.

Abgesehen davon finanziert USAID verschiedene fragwürdige Nachrichtendienste separat. Coda Story, eine Anti-Desinformations-Nachrichtenagentur mit Sitz in New York, hat in ihrem Prüfbericht aufgedeckt, dass die National Endowment for Democracy – die gemeinnützige Schwesterorganisation, die mit USAID zusammenarbeitet – spezielle Zuschüsse zur Finanzierung ihrer journalistischen Projekte gewährt hat. Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), eine wichtige investigative Nachrichtenagentur, die für die Panama Papers und andere bahnbrechende Nachrichtenserien verantwortlich ist, ist in hohem Maße auf die Finanzierung durch das Außenministerium und USAID angewiesen. Ryan Grim hat vor kurzem berichtet, dass die Gelder der US-Regierung mit Bedingungen verbunden sind – Beamte haben ihren Einfluss auf OCCRP genutzt, um redaktionelle und personelle Entscheidungen bei dem Blatt zu beeinflussen.

Obwohl sich OCCRP weitgehend auf die Aufdeckung von Korruption im Zusammenhang mit US-Gegnern wie Russland konzentriert, hat es gelegentlich auch über amerikanische Persönlichkeiten berichtet. Ihre Berichterstattung über Rudy Giulianis politische Arbeit in der Ukraine war ein wichtiger Faktor bei den Untersuchungen des Kongresses gegen die erste Trump-Regierung.

Hier ist der jüngste Prüfbericht von OCCRP, aus dem die Finanzierungsquellen der Regierung hervorgehen – 11 Millionen Dollar von US-Behörden, darunter 5,7 Millionen Dollar von USAID.

USAID-Gelder fließen an Auftragnehmer, die weltweit Nachrichtenkanäle betreiben, wie Pact, Inc. und das East West Management Institute. Gestern habe ich über den USAID-Auftragnehmer Internews geschrieben, der mehrere ukrainische Nachrichtensender betreibt und finanziert, von denen viele dazu aufgerufen haben, amerikanische Journalisten und Aktivisten, die sich für den Frieden einsetzen, zu zensieren, weil sie zu Unrecht als russische Agenten bezeichnet wurden. Am heimtückischsten ist jedoch, dass diese ukrainischen Nachrichtenagenturen als unabhängige Faktenprüfer agieren, indem sie ausgelagerte Moderationsdienste für Meta und TikTok bereitstellen. Mit anderen Worten, diese Sender fungieren als bequeme Dritte für die US-Regierung, um Dissidenten auf eine Art und Weise zu zensieren, wie sie es nicht direkt tun könnte. Internews ist einer von vielen solchen Auftragnehmern.

Internews betreibt eine Vielzahl von Nachrichtensendern in Europa, Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika. Ein Großteil davon wird von USAID finanziert. Siehe die nachstehenden Prüfberichte:

Und im Gegensatz zu Politico gibt es tatsächliche Beweise dafür, dass sich das Einfrieren der USAID-Ausgaben auf die quasi schattenhafte Konstellation der amerikanischen Regierung bei den Nachrichtenaktivitäten in der ganzen Welt auswirkt. Voice of America berichtet, dass „unabhängige Nachrichtensender“ in mehr als 30 Ländern, darunter Österreich, die Ukraine und Myanmar, von Kürzungen betroffen sind oder Gefahr laufen, wegen des USAID-Stopps geschlossen zu werden. Ironischerweise wird Voice of America natürlich auch von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert.