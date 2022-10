Todd Hayen

„Voodoo-Impfstoff“ schien ein einprägsamer Titel zu sein, aber ein treffenderer Titel für diesen Artikel wäre etwa „Wie der Covid-Impfstoff mehr Aberglaube als Wissenschaft ist“.

Voodoo basiert auf Aberglauben, daher passt auch dieser Titel. Was also ist Voodoo oder Aberglaube, und inwiefern ist der Covid-Impfstoff, seine Verehrung, seine Wirkung, die Angst, die er lindern soll, und die Beziehung zwischen den Menschen, die ihn vertreiben, und den Menschen, die ihn einnehmen, abergläubisch?

In der Stadt hört man, dass die dritte Auffrischungsimpfung, die bivalente Auffrischungsimpfung für BA.4 und BA.5, nicht so gut ankommt. Es gibt auch eine „dritte Spritze“, die sich von der „dritten Auffrischungsimpfung“ unterscheidet – fragen Sie mich nicht, wie, aber anscheinend ist sie für immungeschwächte Personen am besten geeignet.

Für ein Virus, von dem es heißt, es existiere gar nicht und/oder sei nicht genau isoliert worden, weiß man ganz schön viel über dieses lästige kleine Ding.

Ich bin kein Wissenschaftler (woo hoo), also kann ich natürlich nichts über die genialen Köpfe sagen, die sich das alles ausgedacht haben, aber verdammt noch mal, das ist ja wie bei einem Zauberer, so kompliziert und magisch ist das.

Dieser Kommentar ist wahrscheinlich näher an der Wahrheit als nicht. Ich bin mir sicher, dass die Köpfe, die sich das alles ausgedacht haben, wirklich brillant sind. Und ich bin mir sicher, dass in all dem eine geballte Ladung an Wissenschaft steckt.

Aber verdammt, die verdammten Dinger funktionieren nicht einmal, und sie sind verdammt gefährlich (wenn man mit den richtigen Leuten redet), warum also nehmen so viele Leute sie, eine nach der anderen?

Ja, es stimmt, dass der Eifer für die neueste Impfung nachlässt. Aber viele Leute schwärmen auf Facebook immer noch davon: „Ich habe einen Termin für die neueste Superimpfung! Ich bin so aufgeregt!“ „Ich auch!! Yahoo!!“

Und natürlich gibt es eine Fülle von Arm-Selfies mit zwei, nicht einem, kleinen runden Pflastern, die die Auffrischungsimpfung ebenso abdecken wie die jährliche Grippeimpfung. Juhu! Verdoppeln Sie Ihr Geld, Leute!

Das erinnert mich an die guten alten Zeiten, als Mädchen im Teenageralter auf ihren rosafarbenen Prinzessinnen-Telefonen über einen aktuellen Frauenschwarm schwärmten, von dem sie ein Foto mit Autogramm bekommen hatten. Schreie und Gekicher.

Was ist das für ein Scheiß?

Die Leute, die von all dem völlig fasziniert zu sein scheinen und sich wie wild in die Schlange für den neuesten Spruch einreihen, sind die wahren Gläubigen. Aber ich denke, dass es immer noch viele gibt, die genauso handeln würden, wenn die Propagandamaschine den üblichen Hockey-Mist ausspucken würde.

Ich habe einen sehr engen Freund, der ein Freiheitskämpfer ist. Er sagt, Covid sei tot, und selbst wenn die Behörden der Öffentlichkeit wieder eine Heidenangst einjagen würden, würden nur wenige einen neuen Versuch wagen, den sie uns aufzwingen.

Ich bin mir da nicht so sicher.

Wie viel wissen wir heutzutage eigentlich über das Zeug, das wir in unseren Körper geben, um die bösen Geister der Krankheit abzuwehren? Bei all der Wissenschaft, die es gibt, wer von den gebildeten Menschen kennt wirklich den wissenschaftlichen Mechanismus von Arzneimitteln oder weiß überhaupt etwas über die Krankheiten, die sie behandeln?

Ich nicht, sagte der Floh. Also verlassen wir uns größtenteils bestenfalls auf Hokuspokus.

Ja, der Mann/die Frau im weißen Kittel hat gesagt, es funktioniert, also was soll’s. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich es ablehnen würde, weil die entfernte Möglichkeit besteht, dass es eine unangenehme Nebenwirkung gibt, die mich erwischt, den ganzen Tag und die ganze Nacht über den Boogey Man, den es abwehren soll, besorgt wäre. Besser, ich nehme die Medikamente einfach.

Macht eine Hasenpfote nicht dasselbe, nämlich Boogey Men abwehren? Oh, richtig, aber das ist keine Wissenschaft. Die Medizin ist Wissenschaft. Richtig… Wissenschaft.

Die Leute nehmen seit Jahren Antidepressiva, weil sie an die Wissenschaft und an den Zauberer im weißen Kittel glauben, der das Rezept ausstellt. Und sieh nur, wohin uns das geführt hat.

Hey, ich habe nichts gegen Glücksbringer. Aber wenn du dich auf dieses Zeug verlässt, dann wähle einen, der nicht schadet. Ich glaube nicht, dass eine Hasenpfote Nebenwirkungen hat, Antidepressiva schon.

Aber ich schweife ab. Lassen Sie uns über Voodoo sprechen.

Voodoo ist eine spezielle Form der Wissenschaft, ähm, ich meine der Religion, die an verschiedenen Orten der Welt praktiziert wird. Sie ist vor allem in Afrika und Teilen der Karibik und Südamerikas (sowie im Süden der USA) bekannt und beruht auf einer Reihe von (für Nicht-Voodoo-Kenner) seltsamen Ritualen und Praktiken.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Voodoo-Brauch in hohem Maße auf Aberglauben beruht, der gewöhnlich als „irrationaler“ Glaube definiert wird. Ich würde das ein wenig verfeinern und das „Irrationale“ weglassen und einfach sagen, dass Aberglaube ein Glaube ist, der normalerweise außerhalb des materiellen Bereichs zu finden ist.

Was bedeutet das also?

Nun, ich wage zu behaupten, dass die Einnahme eines Impfstoffs, der nachweislich nur sehr wenig von dem bewirkt, was ihm nachgesagt wird, und der in Wirklichkeit ziemlich gefährlich ist, während er gleichzeitig als „sicher und wirksam“ angepriesen wird, an Aberglauben grenzt. Und die Menschen, die sich impfen lassen, tun so, als hätten sie magische Kräfte. Nur sehr wenige Geimpfte wissen, wie sie das tun, was sie machen sollen, und sei es auch nur auf eine sehr elementare Weise.

Noch weniger sind angemessen über ihre Sicherheit und Wirksamkeit informiert (heißt das nicht „informierte Zustimmung“?). Und doch wird es verschlungen wie Zuckerwatte an einem heißen Nachmittag auf dem Jahrmarkt.

Wenn die Leute es einfach nehmen und die Klappe halten würden, wäre das eine Sache. Aber das tun sie nicht. Sie tanzen darüber, singen darüber, geben sich die Hand, machen Fotos davon, träumen davon, haben vielleicht sogar Orgasmen davon (das würde mich nicht wundern).

Es ist der letzte Schrei, so wie ein Pet Rock in den 70ern. Das ist Voodoo.

Früher bin ich viel gereist, bevor mein Ungeimpft-Status dem ein Ende setzte (oh, Freude, Freude, Freude, Freude, sie lassen mich wieder in ein Flugzeug!) Vor Jahren war ich besessen davon, mich für meine Reisen impfen zu lassen. Ich suchte mir einen speziellen Reisemediziner und besorgte mir eine Liste der von der CDC empfohlenen Medikamente und Impfstoffe, die speziell auf das jeweilige Land abgestimmt waren, in das ich reisen wollte und in dem unter der primitiven Bevölkerung immer noch verschiedene seltsame, weltraumähnliche Krankheiten grassierten.

Das hat Spaß gemacht. Ich fühlte mich verantwortlich, intelligent und richtig voodoo-isiert für meine Reise. „Kein seltsamer Eindringling aus dem Weltraum wird in MEINE Adern gelangen, nein, Sir.“

Wusste ich irgendetwas über eine dieser Krankheiten? Oder wie man sie auf natürliche Weise davon abhalten konnte, in meinem hilflosen, ungesunden Körper Verwüstung anzurichten? Nö. Ich hatte das Kruzifix um meinen Hals und eine Silberkugel in meiner Tasche. Ich hatte keine Flöhe an mir, ich war geschützt.

Seelenfrieden. Ja, so nennt man das. Seelenfrieden. Reiben Sie die Hasenpfote in Ihrer Tasche und holen Sie sich die Markierung, die „Shot Card“, den „Nachweis der Covid-Impfung“, alles kein Problem. Nebenwirkungen? Nie davon gehört.

Was für eine Welt.