„Freiwillige“ Pflichtimpfung gegen COVID in Russland

Was passiert, wenn man beim russischen Militär die Impfung verweigert?

Was würde, rein hypothetisch, passieren, wenn ein russischer Soldat aufgefordert würde, sich etwas spritzen zu lassen – zum Beispiel Sputnik V -, er aber nicht wollte, dass man ihm etwas spritzt? Könnten sie einfach „Nein“ sagen, und damit wäre die Sache erledigt?

Das scheint der neue Trend bei Telegram zu sein.

Russische Bürger haben ein verfassungsmäßiges Recht, medizinische Zwangsmaßnahmen abzulehnen. Dies wird von niemandem bestritten (und ist auch nicht wirklich eine „Neuigkeit“). Der Unabhängige Ärzteverband Russlands hat in seinem Schreiben vom 30. September an Wladimir Putin das gleiche Argument vorgebracht.

Quelle: Unabhängiger Verband der Ärzte

Seit der Einführung der „sicheren und wirksamen“ COVID-Spritze in Russland weisen Interessengruppen darauf hin, dass Zwangsinjektionen rechtswidrig sind, und geben rechtliche Hinweise für diejenigen, die gegen diese Politik vorgehen wollen.

Aber wer sagt, dass sich die russische Regierung um das Gesetz kümmert? Immerhin ist sie eine Regierung.

Ab dem 13. Januar 2021 – fünf Monate bevor das russische Verteidigungsministerium „offiziell“ mit der obligatorischen COVID-Impfung begann. Quelle: Soldatenmütter von St. Petersburg

Einwände gegen die „freiwillige Pflicht“ zur COVID-Impfung wurden bereits Monate vor der Einführung der „offiziellen“ Pflichtimpfung gemeldet.

Monate, bevor das Verteidigungsministerium überhaupt einen formellen Erlass zur Impfpflicht erlassen hatte. Was könnte das bedeuten? (Quelle: v102.ru)

So berichtete eine Aktivistengruppe aus Wolgograd im Januar 2021 den lokalen Medien, dass Wehrpflichtigen ohne jegliche Zustimmung Sputnik V injiziert wurde:

„Heute hat in der medizinischen Abteilung der Militäreinheit eine Massenimpfung von Wehrpflichtigen gegen das Coronavirus mit Sputnik V stattgefunden“, sagte Anastasia der Nachrichtenagentur Vysota. „Ich habe das von den Aktivisten unserer Organisation erfahren, deren Angehörige dort arbeiten. Gleichzeitig hat niemand den 18-jährigen Jungen gesagt, dass sie die Impfung verweigern können. Niemand hat sie über ihre Rechte aufgeklärt, niemand hat sie gefragt, ob sie geimpft werden wollen… Was da passiert ist, ist ungeheuerlich. Das ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Folgen der Impfung noch nicht erforscht sind, was bedeutet, dass dies die Gesundheit der Militärangehörigen beeinträchtigen kann.“

Der Pressedienst des südlichen Militärbezirks betonte daraufhin, dass die COVID-Impfung mit informierter Zustimmung durchgeführt wurde.

Ein ähnlicher Fall von „freiwilliger“ Impfung wurde im selben Monat gemeldet:

Maxim Churilov, ein Wehrpflichtiger der Militäreinheit Sewastopol, wurde auf die Intensivstation verlegt, nachdem ihm ein Impfstoff gegen das Coronavirus verabreicht worden war. Dies teilte seine Großmutter Irina Churilova mit und wies darauf hin, dass die schriftliche Weigerung des Soldaten, sich impfen zu lassen, zuvor nicht akzeptiert worden war. Der Pressedienst des südlichen Militärbezirks dementierte jedoch Informationen über den Vorfall.

Wie Churilova gegenüber Reedus erklärte, versuchte Maxim, nachdem die Wehrpflichtigen über die Impfpflicht informiert worden waren, zu erklären, dass er seit seiner Kindheit wegen des Risikos schwerer Allergien nicht geimpft worden sei. Nach Angaben der Frau akzeptierten die Militärärzte keine Weigerung und stellten dem Wehrpflichtigen Sputnik V vor. Einige Stunden später verschlechterte sich der Zustand des Soldaten und er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ferner wurde in sozialen Netzwerken berichtet, dass nach der Impfung in der Einheit etwa 20 Soldaten an hohem Fieber erkrankten und ihnen keine Hilfe zuteil wurde.

Zur Erinnerung: Diese seltsame Variante der „freiwilligen Impfung“ fand fünf Monate vor der offiziellen Einführung der COVID-Impfpflicht für alle Militärangehörigen durch das Verteidigungsministerium statt.

Werfen wir nun einen Blick darauf, wie die „informierte Zustimmung“ aussah, nachdem das russische Verteidigungsministerium am 18. Juni 2021 seinen Pflichterlass zur Impfung erlassen hatte.

Ab 22. Juli 2021:

Eine skandalöse Geschichte ereignete sich in einer der Militäreinheiten in Kamtschatka. Dort wurden wehrpflichtige Soldaten, die sich weigerten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, zu einem Gespräch mit dem FSB und zu einer psychiatrischen Untersuchung geschickt, die Jungs werden ständig unter Druck gesetzt, und ihr Kommandant sagte ihnen, er hoffe, sie würden „an COVID sterben.“ […]

Weil sie sich weigerten, sich impfen zu lassen, so die Frau, drohte der Kommandeur, sie in ein Wachhaus zu schicken, und vor ihrer Einheit wünschte er den drei „Verweigerern“, „an COVID zu sterben“. Die Mutter des Soldaten, die von den Vorgängen erfahren hatte, wandte sich mit einer Beschwerde an die Militärstaatsanwaltschaft. Einige Tage nach ihrem Einspruch wurden drei Soldaten, die sich geweigert hatten, sich impfen zu lassen, zu einem Gespräch mit dem FSB geschickt, und einer von ihnen wurde psychiatrisch untersucht – obwohl er eingezogen wurde und alle für einen Wehrpflichtigen erforderlichen medizinischen Untersuchungen bestanden hatte. Die Frau ist sehr besorgt um ihren Sohn und die anderen Jungs: „Das ist die Armee. Ich weiß nicht, welche anderen Formen von Druck dort ausgeübt werden könnten. Unsere Familie will nur eines: dass ihr Sohn nicht geimpft werden muss, dass man aufhört, ihm Schwierigkeiten zu machen, dass man ihm erlaubt, normal zu dienen“, so die Mutter eines wehrpflichtigen Soldaten. Die Militärstaatsanwaltschaft von Kamtschatka war nicht bereit, auf Anfragen von Journalisten aus Kamtschatka zu dem Vorfall umgehend zu antworten.

Zusammengefasst: Wehrpflichtige, die beschlossen, von ihren verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch zu machen und sich zu weigern, sich eine „sichere und wirksame“ Sputnik-V-Gülle injizieren zu lassen, wurden von ihren befehlshabenden Offizieren bedroht, vom FSB verhört und gezwungen, sich psychiatrischen Untersuchungen zu unterziehen.

Im November 2021 verlor der 18-jährige Bogdan Siratsky – ein Wehrpflichtiger, der in Astrachan diente – die Fähigkeit, seinen Arm zu benutzen, nachdem er eine Sputnik-V-Impfung erhalten hatte.

Laut seiner Mutter konnte sich Bogdan nicht daran erinnern, jemals in die Impfung eingewilligt zu haben, und Militärärzte versuchten, ihn und andere Wehrpflichtige dazu zu bringen, rückwirkend Einverständniserklärungen zu unterschreiben:

Ein wehrpflichtiger Soldat aus dem Bezirk Gorodishchensky im Gebiet Wolgograd ist nach einer Impfung gegen das Coronavirus am Arm gelähmt. Der 18-jährige Bogdan Siratsky wurde in der Militäreinheit des Gebiets Astrachan geimpft, wo er zum Dienst einberufen wurde. […] Elena Siratskaya ist eine alleinerziehende Mutter von mehreren Kindern. Ihr Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Einer der Söhne einer Bewohnerin des Gorodischtschenskij-Bezirks, Bogdan, wurde im Mai dieses Jahres zur russischen Armee eingezogen. Der junge Mann landete in der 439. Garde-Raketenartillerie-Perekop-Brigade der Kutusow-Brigade, einer taktischen Formation der russischen Bodentruppen. Die Brigade ist in der Stadt Znamensk im Gebiet Astrachan stationiert. „Alles war in Ordnung, wir meldeten uns an den Wochenenden, bereiteten uns auf den Eid vor, sammelten Dokumente, machten Tests, um eine Zulassung zur Einheit zu erhalten“, sagte Elena Siratskaya. „Einmal rief er mich an und sagte, sie seien gegen das Coronavirus geimpft. Ich fragte: „Sind Sie geimpft worden? Haben Sie die Einwilligung unterschrieben?“ Er antwortete: „Ich weiß es nicht, ich habe eine Menge Papiere unterschrieben, ich kann mich nicht erinnern, ob da eine Einwilligung dabei war oder nicht.“ […] „Dann, so sagte mein Sohn, kam ein Leutnant auf ihn zu und sagte, dass sie nach all seinen medizinischen Dokumenten fragten, aber sie konnten sein Einverständnis zur Impfung nicht finden“, erinnert sich die Mutter des Soldaten. „Noch am selben Tag kamen die Ärzte auf seine Station und zwangen alle, eine Vereinbarung über die Impfung gegen das Coronavirus rückwirkend zu unterschreiben – am 28. Mai! Er weigerte sich natürlich. Sie flippten aus und gingen.“

Eine einen Monat später veröffentlichte Aktualisierung ergab, dass Bogdan auch das Gefühl in einem seiner Beine verloren hatte und in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht war.

Als das Verteidigungsministerium im Juni 2021 ankündigte, dass die COVID-Impfung für alle Militärangehörigen verpflichtend sein würde, meinte es das Ministerium ernst. Wenn sich das russische Militär überhaupt um die „Rechtmäßigkeit“ einer solchen Politik kümmern würde – und wenn es sich wirklich dafür einsetzen würde, dass die Impfung „freiwillig“ und auf der Grundlage einer „informierten Zustimmung“ erfolgt -, dann wäre eine Zwangsimpfungsverordnung nicht nötig gewesen. Denken Sie darüber nach.

Aus demselben Artikel: „Mit dem Erlass des leitenden Sanitätsarztes des Verteidigungsministeriums vom 18. Juni wurde die Impfpflicht für alle Kategorien von Militärangehörigen, für Beschäftigte in gesellschaftlich wichtigen Einrichtungen sowie für bestimmte Kategorien von Bundesbeamten eingeführt.“ (Quelle: RIA Novosti)

Wenn die Ausübung Ihres gesetzlichen Rechts, die Impfung zu verweigern, zu Drohungen Ihrer Vorgesetzten, Besuchen des FSB und psychiatrischen Gutachten führt, ist die Impfung nicht freiwillig.

Das setzt natürlich voraus, dass Sie überhaupt die Möglichkeit haben, ein Stück Papier zu unterschreiben, auf dem Sie der Impfung „zustimmen“ – was, wie oben dokumentiert, nicht immer der Fall ist.

„100% der Rekruten werden geimpft“ – aber natürlich völlig freiwillig! (Quelle: Russisches Verteidigungsministerium)

Schoigu erläuterte fachkundig den Standpunkt des russischen Verteidigungsministeriums zur „freiwilligen“ Impfung im August 2021: Niemand wird gezwungen, sich impfen zu lassen (obwohl das russische Militär eine Impfpflicht hat) – weil es keine „Anti-Vaxxer“ im Militär gibt! ….

„Bislang haben wir keine ‚COVID-Dissidenten‘ oder, wie sie auch genannt werden, ‚Anti-Vaxxer‘. Ich hoffe, dass dies so bleibt, denn jeder versteht, dass die Aufgaben der Streitkräfte [Massenimpfpflicht] keine zusätzlichen [gesundheitlichen] Risiken mit sich bringen“, sagte Schoigu.

Wer spricht im Jahr 2022 überhaupt noch von „Legalität“? Dieser Zug ist schon vor Jahren abgefahren, Freunde.

Aber wenn Sie argumentieren: „Es gibt keine ‚echte‘ Impfpflicht in Russland, denn das wäre ungesetzlich!“, dann sagen Sie in Wirklichkeit: „Die Russen wurden gegen ihren Willen gezwungen, sich impfen zu lassen, was ungesetzlich ist, und der russischen Regierung – wie jeder anderen Regierung auf der Welt – ist das egal. Oh, und jeder, der versucht, diese rechtswidrigen ‚Dekrete‘ zu verweigern, wird vom FSB schikaniert und angeschrien.“

Obligatorische COVID-Impfung für Zivilisten: Ebenfalls nicht legal, aber wer sagt, dass das eine Rolle spielt?

In den so genannten „unabhängigen Medien“ gab es unablässige und peinliche Bemühungen, die Existenz der obligatorischen COVID-Impfung in Russland herunterzuspielen oder sogar zu leugnen.

Thomas Röper hat kühn behauptet, dass die Impfung in Russland völlig freiwillig sei und dass Versuche, die Russen zur Impfung zu zwingen, „in der Praxis kaum durchführbar“ seien; solche Maßnahmen seien „wahrscheinlich nur dazu gedacht, Druck auf die Menschen auszuüben, um die Impfrate zu erhöhen“. Kein Schaden, kein Foul?

„Im letzten Sommer gab es in Russland Meldungen, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet wurden, dafür zu sorgen, dass 60 Prozent ihrer Belegschaft geimpft werden, was in deutschen Medien ebenfalls Wellen geschlagen hat. Dazu habe ich damals sofort geschrieben, dass das in der Praxis kaum umsetzbar ist, denn wie sollen Arbeitgeber entscheiden, wer sich impfen lässt und wer nicht, um auf die 60 Prozent zu kommen? Die staatliche Anweisung sollte wohl einfach nur Druck machen, um die Impfquote zu erhöhen, was auch bedingt Erfolg gehabt hat.“ – Thomas Röper, 4. Oktober 2022

Eine kurze Frage an Röper: Wenn die Zwangsimpfung nie „in die Praxis umgesetzt“ wurde – und wenn diese Dekrete nicht durchsetzbar waren – warum haben Russen diese (rechtswidrige) Politik vor Gericht angefochten und verloren?

Das „Gesetz“ ist eine seltsame Sache. (Quellen: Link / Link / Link)

Wenn die Russen nicht zwangsgeimpft werden, warum sollten sie sich dann die Mühe machen, rechtliche Schritte einzuleiten? Und wenn diese Maßnahmen nur von kurzer Dauer waren und keine nennenswerten Auswirkungen hatten, warum sind sie dann in vielen Regionen immer noch in Kraft?

Wie dieser Blog ausführlich dokumentiert hat, ist die Behauptung, dass die Regionen unabhängig von der Bundesregierung COVID-Politiken formulieren, eine lächerliche Unwahrheit. Sie ist nichts weniger als ein direkter Angriff auf die beobachtbare Realität.

Tatsächlich hat sich die Bundesregierung nach hinten gebeugt, um Schlupflöcher für rechtswidrige Impfverordnungen zu finden.

Als Moskau am 16. Juni 2021 die erste Pflichtimpfungsverordnung des Landes einführte, erklärte Arbeitsminister Anton Kotjakow zunächst, dass es für Arbeitgeber ungesetzlich sei, Arbeitnehmer zu entlassen, die sich nicht impfen lassen wollten.

Stunden später gab er eine Klarstellung heraus: Arbeitnehmer könnten „auf unbestimmte Zeit“ ohne Bezahlung suspendiert werden, wenn sie sich weigern, sich impfen zu lassen.

„Wenn in der Region eine ärztliche Anordnung über die obligatorische Impfung bestimmter Arbeitnehmerkategorien vorliegt, kann ein nicht geimpfter Arbeitnehmer entlassen werden“, erklärte er hilfsbereit.

Sehen Sie? Russen können nicht entlassen werden, weil sie sich weigern, sich impfen zu lassen – sie können nur auf unbestimmte Zeit suspendiert werden. Ergo ist die Impfung völlig freiwillig.

Eine faszinierende „Klarstellung“, die vier Stunden später veröffentlicht wurde und die besagt, dass die Kopplung des Impfstatus an die Beschäftigung rechtswidrig ist (TASS / TASS)

Vier Tage, nachdem Röper urkomisch darauf hingewiesen hatte, dass es in Russland keine Impfpflicht gibt, berichtete der Kommersant, dass Arbeitnehmer in zahlreichen Regionen immer noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, nachdem sie sich geweigert haben, sich impfen zu lassen:

Russen, die auf dem Höhepunkt der Pandemie von der Arbeit suspendiert wurden, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten, kämpfen seit mehr als einem Jahr vergeblich um die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz.

Lehrer, Erzieher, Ärzte, Arbeiter, Ingenieure, Angestellte und „Vertreter vieler anderer Berufsgruppen“ baten das Staatsoberhaupt um Hilfe und wiesen darauf hin, dass „zahlreiche Beschwerden an staatliche Stellen und Strafverfolgungsbehörden nicht ordnungsgemäß berücksichtigt werden“ und dass es den Gerichten an „Unabhängigkeit, Objektivität und Unparteilichkeit“ mangele.

Freiwillige Impfung, in Aktion.

Oktober 2022. Quelle: Kommersant

„Freiwillige“ Impfung für mobilisierte Russen?

Nach offiziellen Angaben der russischen Regierung steht Sputnik V derzeit nicht auf der Liste der Pflichtimpfungen für mobilisierte Reservisten. Mobilisierte Russen sind jedoch in der Pflichtimpfungsverordnung des Verteidigungsministeriums aufgeführt, und die Entscheidung, COVID-Impfungen zur Pflicht zu machen, kann sich je nach der „epidemiologischen Situation“ im Land ändern.

Am 12. Oktober gab die Region Orenburg bekannt, dass sie „eine stufenweise Impfung der mobilisierten Einwohner von Orenburg gegen Infektionen – Grippe und COVID-19, Diphtherie, Tetanus, Hepatitis A und Pneumokokken – organisiert“.

Einen Tag zuvor hatte RIA Novosti die offizielle Liste der Pflichtimpfungen für mobilisierte Russen veröffentlicht (Grippe, Hepatitis, Typhus, Diphtherie und Tetanus).

Der Artikel endete mit einer eher zweideutigen Aussage über die COVID-Impfung:

Militärangehörige müssen vor COVID-19 geschützt werden. Wenn sie nicht im Voraus geimpft wurden, können sie in der Armee geimpft werden.

Hoffen wir nur, dass es auf freiwilliger, informierter Zustimmung beruht. (Ha, ha.)