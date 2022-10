Wie die „Pandemie“ den Weg für den neuen Faschismus des globalen Biosicherheitsstaates geebnet hat

Wir leben – so wird uns immer wieder gesagt – in „beispiellosen Zeiten“, in denen „beispiellose Umstände“ „beispiellose Maßnahmen“ erfordern, für die es keinen historischen Präzedenzfall gibt und aufgrund derer – so die unausgesprochene Folgerung – die Machthaber nicht für die Folgen ihres Handelns zur Verantwortung gezogen werden können. Beispiellos“ ist jedoch eines jener Wörter, die die Alarmglocken läuten lassen sollten, denn es impliziert, dass wir uns in einem Moment befinden, über den uns die Geschichte nichts lehren kann. Die Geschichte lehrt uns, dass wir immer misstrauisch sein sollten, wenn die Machthaber behaupten, wir befänden uns in einem Moment, über den uns die Geschichte nichts sagen kann. Die Aufforderung, die Vergangenheit zu vergessen, erfolgt immer im Dienste der Macht; aber es gibt nur sehr wenige Dinge, die uns die Geschichte nicht lehren kann. Es gab einmal eine Zeit, in der wir die Geschichte gerade deshalb studierten, um aus ihr zu lernen, anstatt ohne Gedächtnis in der scheinbar beispiellosen Neuheit der Gegenwart herumzustolpern. Ob diese Gegenwart nun ein Produkt der Unwissenheit oder der Täuschung ist, die Vergangenheit hat uns unweigerlich eine Menge über vermeintlich „beispiellose“ Momente zu erzählen, und so ist es auch mit der „Krise“ des Coronavirus.

In den zwei Jahren zwischen März 2020, als die Weltgesundheitsorganisation die „Pandemie“ offiziell ausrief und das britische Parlament das Coronavirus-Gesetz 2020 verabschiedete, und März 2022, als das Datum für das Auslaufen des Coronavirus-Gesetzes erreicht war und die letzte der 582 mit dem Coronavirus begründeten Rechtsverordnungen aufgehoben wurde, befinden wir uns nun, sechs Monate später, in einer Neuauflage jenes „falschen Krieges“, der sich acht Monate lang zwischen der Kriegserklärung Großbritanniens an Deutschland im September 1939 und dem deutschen Einmarsch in Frankreich im Mai 1940 erstreckte. Mit der Aufhebung der Tausenden von Vorschriften, die zwei Jahre lang unser Leben beherrschten, entstand der verständliche Wunsch zu glauben, dass die Coronavirus-„Krise“ vorbei sei und wir zu einer Art „neuer“ Normalität zurückkehren würden. Da jedoch neue Krisen an ihre Stelle getreten sind – der Krieg in der Ukraine, die Affenpocken, die sogenannte „Lebenshaltungskostenkrise“ und die Rückkehr der Umweltkrise – wird es immer schwieriger, die „Abriegelung“ nicht nur als erste Kampagne in einem Krieg zu betrachten, der von keiner Regierung erklärt wurde, aber deswegen nicht weniger real ist. Dieser Krieg, der von den internationalen Technokratien der Global Governance geführt wird, die seit März 2020 unter dem Deckmantel der „Pandemie“ immer mehr Macht über unser Leben erlangen, richtet sich nicht gegen fremde Länder, sondern gegen die Bevölkerungen ihrer Mitgliedstaaten. Die Waffen dieses Krieges, deren Einhaltung unter Verschluss getestet wird, sind die digitale Identität, die digitale Währung der Zentralbank, das universelle Grundeinkommen, der Sozialkredit, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), die Ziele für nachhaltige Entwicklung und all die anderen Programme, die zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen beitragen. Falls noch nicht geschehen, werden sie wahrscheinlich in einer Blitzkrieg-Kampagne gestartet werden, möglicherweise in diesem Winter, wenn die Weltgesundheitsorganisation den europäischen Ländern rät, die Maskierungs- und Impfpflicht wieder einzuführen. Genau wie im Winter 1939–1940 ist jetzt die Zeit des Durchatmens vor dem Sturm.

Mein Vergleich mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs ist jedoch nicht nur eine Analogie. Ich bin nicht der Einzige, der überzeugt ist, dass die Bereitschaft unserer Regierungen, während der „Pandemie“ die Staatsgewalt gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, mit der Begründung, uns vor uns selbst zu schützen, eine neue Stufe des Autoritarismus – und so etwas wie die Rückkehr des Faschismus – in den Regierungs-, Rechts- und Kulturformen der ehemals neoliberalen Demokratien des Westens signalisiert, und eines der Ziele meines Buches ist es, die Gültigkeit dieser These zu untersuchen. Dabei geht es mir jedoch nicht um eine akademische Frage nach der Bedeutung und Historizität des Begriffs „Faschismus“, sondern vielmehr um die Frage, wie und warum der allgemeine und weitverbreitete moralische Zusammenbruch im Westen seit März 2020 – ein weiterer Indikator für Faschismus – so schnell und einfach vonstatten ging, und um die Frage, zu welchen Zwecken dieser moralische Zusammenbruch genutzt wird. Ich glaube, hier kann uns die Geschichte etwas über diese angeblich „beispiellosen“ Umstände und Maßnahmen sagen.

Etwas, aber nicht alles. Denn während der historische Faschismus im Kontext des Imperialismus der europäischen Nationalstaaten und ihres Kampfes um die Macht entstand, hat sich dieser Kampf hundert Jahre später auf die vereinte und praktisch unwidersprochene „Einführung“ der Programme, Technologien und Vorschriften dessen reduziert, was als vierte industrielle Revolution gepriesen wurde. Und während unsere wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und militärischen Allianzen den Globus in neue geopolitische Einflussachsen aufteilen, herrscht im Westen – damit meine ich Europa, Nordamerika und Australasien – kein Krieg zwischen Nationalstaaten, sondern ein Bürgerkrieg, der sich gegen unsere Institutionen der demokratischen Staatsführung und die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative richtet. In dem Maße, in dem diese Institutionen und diese Gewaltenteilung abgebaut und durch die Herrschaft internationaler Technokratien ersetzt werden, die sich aus den Vorständen privater Unternehmen und den nicht gewählten Vertretern nationaler Regierungen zusammensetzen, stellt dieser „Krieg“, genauer gesagt, eine Revolution des westlichen Kapitalismus gegenüber dem Neoliberalismus dar, unter dem wir in den letzten 40 Jahren gelebt haben. Das, worauf er hinausläuft, und die Schlussfolgerung, die ich mit meiner These über den Faschismus zu ziehen versuche, ist der neue Totalitarismus des globalen Biosicherheitsstaates.

Diesem Buch gingen 18 Monate der Recherche und des Schreibens zwischen März 2020 und Oktober 2021 voraus, in denen ich mehr als zwei Dutzend Artikel über die Coronavirus-„Krise“ veröffentlichte. Als ich im Februar 2022 mit dem Schreiben des vorliegenden Buches begann, das ich eher als ein einziges Werk denn als eine Sammlung von Artikeln konzipiert hatte, ging ich von den wichtigsten Schlussfolgerungen aus, zu denen ich bei dieser Recherche gelangt war. Auch wenn inzwischen viele andere zu den gleichen oder ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt sind, stehen diese immer noch in krassem Widerspruch zu der offiziellen Darstellung der Coronavirus-„Krise“, an die viele noch immer glauben oder die sie zumindest befolgen. Es ist jedoch nicht notwendig, dass der Leser jede dieser Schlussfolgerungen akzeptiert, um einen gewissen Nutzen aus der vorliegenden Arbeit zu ziehen. Teil des Ziels dieser Studie ist es, den größeren Kontext zu skizzieren, in dem wir verstehen können, wie das, was zwei Jahre lang verächtlich als „Verschwörungstheorien“ abgetan wurde, nun die Realität darstellt, in der sich unsere unmittelbare Zukunft mit erschreckender Geschwindigkeit und Endgültigkeit entfalten wird. Die Frage, mit der wir jetzt konfrontiert sind, ist nicht die des Zweifels oder des Glaubens an die uns umgebende Realität, sondern die, wie wir uns ihr entgegenstellen können, bevor wir im neuen Totalitarismus untergehen.

Seit der Aufhebung der durch das Coronavirus gerechtfertigten Vorschriften in Großbritannien hat sich ein Großteil des Widerstands gegen die verschiedenen Programme und Technologien der Biosicherheit darin erschöpft, die Rechtfertigung für die Abriegelungen infrage zu stellen und die schädlichen und tödlichen Auswirkungen des Impfprogramms aufzuzeigen. Und obwohl diese Arbeit wertvoll und wichtig ist – vor allem, wenn es darum geht, die kriminelle Injektion und Indoktrination junger Menschen zu stoppen -, wurde sie von einem Widerwillen begleitet, sich damit zu befassen, was diese Programme unsere Compliance für die nächste Stufe des globalen Biosicherheitsstaates vorbereitet haben. Obwohl diese Programme mit den verschiedenen Begründungen des bequemen Zugangs und der Freizügigkeit innerhalb des globalen Biosicherheitsstaates, der nationalen Sicherheit gegen gegenwärtige und zukünftige biologische, Cyber- oder militärische Bedrohungen, die jetzt alle unter dem Stichwort „Terroristen“ zusammengefasst werden, und natürlich mit dem großen umweltpolitischen Schlagwort der „Rettung des Planeten“ vor der globalen Erwärmung durchgeführt werden, werden sie außerhalb jeder unmittelbaren Bedrohung, wie sie die Coronavirus-„Pandemie“ darstellt, durchgeführt werden und können vielleicht mit einer geringeren Befolgung rechnen als die, die den Einschränkungen unserer Menschenrechte und Freiheiten unter Verschluss begegnet ist. Deswegen werden sie wahrscheinlich schnell und auf einmal umgesetzt werden, wobei die digitale Identität mit unseren biometrischen Daten zur Bedingung für zahlreiche Freiheiten gemacht wird, Bargeld aus dem Verkehr gezogen und durch digitale Währung ersetzt wird, die von den Zentralbanken kontrolliert und programmiert wird, und ein Sozialkreditsystem, das durch künstliche Intelligenz überwacht und durch Gesichtserkennungstechnologie kontrolliert wird, eine Realität sein wird, in der wir eines Tages aufwachen und keine andere Wahl haben werden, als uns zu fügen oder unseren Zugang zu den Bürgerrechten standardmäßig zu verlieren.

In diesem Kontext habe ich mein Buch geschrieben, das weder eine akademische Studie über die Geschichte des Faschismus noch ein journalistischer Bericht über die letzten zweieinhalb Jahre ist, sondern ein Werk der politischen Theorie. Einige der Kapitel orientieren sich an den Arbeiten anderer Autoren zu verschiedenen Aspekten des Faschismus und Totalitarismus, darunter der italienische Semiotiker und Kulturkritiker Umberto Eco, der italienische kritische Theoretiker Fabio Vighi, der französische Soziologe und Philosoph Georges Bataille, der deutsche Literaturkritiker Walter Benjamin, der österreichische Ökonom Friedrich Hayek, der englische Romancier und Journalist George Orwell, der italienische Philosoph Giorgio Agamben und die deutsche politische Theoretikerin Hannah Arendt. Und obwohl das Buch eher für eine populäre als für eine wissenschaftliche Leserschaft geschrieben wurde, habe ich mich nicht gescheut, die politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, philosophischen, psychologischen und moralischen Fragen anzusprechen, die der globale Biosicherheitsstaat aufwirft. Die positive Resonanz auf meine Artikel, die dieser Studie vorausgingen, haben mich in der Annahme bestärkt, dass es in Großbritannien eine größere Leserschaft für diese Art der Analyse gibt, als uns unsere rigoros anti-intellektuelle Kultur glauben machen will. In dieser Hinsicht hoffe ich, dass mein Buch einen historischeren und praktischeren Rahmen bietet, um die vergangenen zweieinhalb Jahre zu verstehen und auf sie zu reagieren, als die vituperativen, sektiererischen, autoritären und politisch naiven Debatten, die im Parlament, in den Mainstream-Medien oder auf den Plattformen der sozialen Medien geführt werden.

Wie Leser, die mit dem Werk von Hayek vertraut sind, wissen, ist mein Titel seinem enorm einflussreichen Buch The Road to Serfdom entnommen, das 1944 während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien veröffentlicht wurde. Hayek war bestrebt, das marxistische Argument zu widerlegen, dass der Faschismus die Reaktion eines zerfallenden Kapitalismus auf die wachsende Bedrohung durch den Sozialismus sei, und argumentierte, dass der italienische Faschismus, der deutsche Nationalsozialismus und der sowjetische Kommunismus alle gemeinsame Wurzeln in der zentralen Wirtschaftsplanung und der daraus resultierenden Macht des Staates über den Einzelnen hätten. Er sprach sich daher dagegen aus, dass Großbritannien dem Modell des Sozialismus folgt, das 1942 im äußerst populären Beveridge-Bericht dargelegt worden war und das die Nachkriegs-Labour-Regierung mit der Schaffung des Wohlfahrtsstaates nicht vollständig umsetzen würde. Damit legte er auch den Grundstein für die neoliberale Revolution in den späten 1970er Jahren, die den Westen eroberte und die uns bis zu diesem Punkt gebracht hat. Obwohl ich also weder Hayeks Gleichsetzung des Faschismus mit dem Sozialismus noch sein Eintreten für den Liberalismus und den Kapitalismus als Verteidiger der Rechte des Einzelnen teile – beides wurde durch die Rückkehr des Faschismus in den politischen, rechtlichen und kulturellen Formen der fortgeschrittensten kapitalistischen Volkswirtschaften in den letzten zweieinhalb Jahren widerlegt -, sind Hayeks Befürchtungen und Warnungen vor der Bedrohung der Freiheit des Einzelnen durch den Staat heute noch aktueller als vor 80 Jahren. Wenn 350 Millionen Europäer ein Jahrzehnt und länger unter faschistischen Regierungen lebten, als Hayek schrieb, wie sollten wir dann die digitale Leibeigenschaft beschreiben, zu der der globale Biosicherheitsstaat die mehr als 900 Millionen Menschen, die heute in den ehemaligen neoliberalen Demokratien des Westens leben, verdammt? Unter dem Banner dieser Warnung veröffentliche ich daher The Road to Fascism.

