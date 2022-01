Vor Covid: Pfizer kooperierte bereits mit chinesischer Plattform für Impfpässe und soziale Kreditwürdigkeit

Ein Jahr vor dem Ausbruch von Corona schloss der Impfstoffhersteller Pfizer eine Kooperationsvereinbarung mit Alipay, einer Plattform des mit der Kommunistischen Partei Chinas verbundenen Konzerns Alibaba.

Das Unternehmen Alipay wird von Peking für Impfpässe eingesetzt. Es ist eine der wichtigsten Plattformen, die vom Regime während der Pandemie genutzt wird, um festzustellen, ob Menschen ihre Häuser verlassen können, ob sie ein bestimmtes Geschäft betreten können, ob sie Covid ausgesetzt waren usw.

Why was Pfizer partnering with the Chinese Communist Party's platform for vaccine passports & social credit scores the year before the COVID-19 pandemic started? pic.twitter.com/9jjmR7CVTe — Natalie Winters (@nataliegwinters) December 30, 2021

Die Plattform wird auch genutzt, um die soziale Kreditwürdigkeit von Personen zu ermitteln. So ist es sehr bizarr, dass Pfizer ein Jahr vor Corona eine Partnerschaft mit Alipay einging, um den Zugang zu Impfstoffen zu verbessern, sagte Natalie Winters von The National Pulse in Bannons War Room.

Sie spricht von bizarren Verbindungen zwischen Big Pharma und der Kommunistischen Partei Chinas. Social Credit Scores könnten die neueste Variante der Pandemie sein, so Winters.

Man fragt sich: „Warum hat Pfizer ein Jahr vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie mit der Plattform der Kommunistischen Partei Chinas für Impfpässe und Sozialpunkte zusammengearbeitet?“

Juni 2018: Wir sind stolz darauf, an der Seite der chinesischen Regierung und von @Alipay zu stehen.

Neue, digitale Lösungen einzuführen, um die Aufklärung über Krankheiten und den Zugang zu Impfstoffen zu verbessern und so eine bessere Zukunft für chinesische Kinder zu schaffen