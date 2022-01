Robert Malone: Beteiligen Sie sich nicht an der Lüge und gute Nachrichten aus Südafrika!

Es war also eine arbeitsreiche Woche. Während ich mich darauf vorbereite, in ein Flugzeug zu steigen, um von Austin, Texas, zurück nach Virginia zu fliegen, nehme ich mir einen Moment Zeit, um durchzuatmen und einige Gedanken aufzuschreiben.

Gestern musste ich einen Antikörpertest machen, um ins Studio in Austin zu kommen. Die gute Nachricht ist, dass meine natürliche Immunität von meiner letzten COVID-Runde robust ist – mit IgA- und sogar IgM-Antikörpern.

Das bringt mich wieder zu einem meiner größten Probleme mit der öffentlichen Politik. Die natürliche Immunität ist der Immunität aus den genetischen Impfstoffen ebenbürtig oder übertrumpft sie sogar, denn die natürliche Immunantwort ist breit gefächert (gegen alle 29 Proteine des SAVS-CoV-2-Virus) und scheint besser gegen Omikron zu wirken. Diese anhaltende und robuste natürliche Immunität gilt auch für Kinder. Wir alle wissen das. Warum wollen unsere Regierung und die Mainstream-Medien das nicht zugeben?

Wie kommt es, dass die CDC-Website, die auflistet, dass 146 Millionen Menschen in den USA bereits COVID-19 hatten, seit dem 2. Oktober 2021 nicht mehr aktualisiert wurde? Eine schnelle Berechnung auf der Rückseite der Serviette ergibt, dass seither mindestens weitere 20-30 Millionen Menschen COVID hatten. Damit beläuft sich die Zahl der Menschen, die COVID hatten, auf etwa 170 Millionen. Das ist weit mehr als die Hälfte der Menschen in den USA.

Jetzt gibt es also eine besser übertragbare, aber schwächere Version des Virus. Wir sollten alle feiern! Über die Hälfte von uns hat eine natürliche Immunität. Mehr als die Hälfte von uns ist geimpft. Sofern wir nicht älter sind oder andere schwerwiegende Begleiterkrankungen haben, wird es uns gut gehen. Für viele, wenn nicht für die meisten, wird es wie eine weitere Erkältung aussehen, wenn wir sie überhaupt bemerken. Sogar ungeimpfte oder COVID-19-naive Personen sollten sich gut fühlen, wenn sie keine signifikanten Begleiterkrankungen haben.

Natürlich darf man diese Ideen auf vielen Social-Media-Plattformen eigentlich nicht äußern. Man darf sich nicht kritisch über die Pandemiebekämpfung der Regierung oder die Angstmacherei äußern – solche Äußerungen werden verboten, zensiert und mit dem scharlachroten Buchstaben „AV“ (dem gefürchteten „Impfgegner“-Etikett) gebrandmarkt. Ich bin kein Impfgegner, aber ich werde dieses Etikett mit Stolz tragen – der Macht, die Wahrheit zu sagen, hat immer Konsequenzen.

Also, ja, zurück zu meinen Gedanken über Omikron – bitte nehmen Sie weiterhin Vitamin D3 und lassen Sie Ihre Werte testen, falls Sie das noch nicht getan haben. Verwenden Sie ein Präparat, das D3 mit den Vitaminen A und K kombiniert. Nehmen Sie weiterhin Zink, Vitamin C und Magnesium ein. Arbeiten Sie an der Gewichtskontrolle, der Kontrolle des Blutzuckerspiegels und treiben Sie bitte Sport! All das ist wichtig.

Aber feiern Sie auch! Wenn Sie COVID hatten – Omikron wird eine mildere Version sein. Es kann sogar sein, dass Sie gar nicht wissen, dass Sie infiziert waren.

Fokus auf die Forschung

Merkmale und Ergebnisse von Krankenhauspatienten in Südafrika während der COVID-19 Omikron-Fälle im Vergleich zu früheren Wellen. JAMA Online veröffentlicht am 30. Dezember 2021. doi:10.1001/jama.2021.24868

Weitere gute Nachrichten aus Südafrika! Eine neue Studie mit Daten von Krankenhauspatienten wurde gerade veröffentlicht. In der Studie wurden Krankenhauspatienten aus Omikron („Welle 4“) mit früheren Wellen verglichen.

Bedenken Sie, dass es sich hier um Krankenhauspatienten handelt – also um eine Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich eher den Krankenhauskohorten in den USA entspricht. Nicht die allgemeine Bevölkerung Südafrikas.

Highlights:

Die Zahl der Patienten, die in den Krankenhäusern während des gleichen frühen Zeitraums jeder Welle behandelt wurden, war unterschiedlich (2351 in Welle 4 gegenüber maximal 6342 in Welle 3).

Dies bedeutet weniger Krankenhausaufenthalte, da wir wissen, dass Omikron hochgradig übertragbar ist.

68 % bis 69 % der Patienten, die mit einem positiven COVID-19-Ergebnis in die Notaufnahme kamen, wurden in den ersten drei Wellen ins Krankenhaus eingeliefert, gegenüber 41,3 % in Welle 4.

Dies zeigt, dass Omikron zu weniger Krankenhauseinweisungen führt.

Die Patienten, die in Welle 4 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren jünger (mittleres Alter 36 Jahre gegenüber maximal 59 Jahren in Welle 3; P < .001) und hatten einen höheren Anteil an Frauen.

Dies ist interessant und muss noch eingehender untersucht werden. Ist dies auf die natürliche Immunität älterer Menschen zurückzuführen oder darauf, dass Omikron für ältere Menschen eine mildere Krankheit ist als frühere Varianten? Eine andere Hypothese ist, dass Omikron nicht das tiefe Lungengewebe infiziert, sodass die Krankheit bei älteren Menschen milder verläuft als bei anderen Wellen. Weniger ältere Menschen könnten weniger Krankenhausaufenthalte insgesamt bedeuten, aber mit einem jungen Durchschnittsalter.

In Welle 4 wurden deutlich weniger Patienten mit Komorbiditäten eingeliefert, und der Anteil der Patienten mit akuter Atemwegserkrankung war geringer (31,6 % in Welle 4 gegenüber maximal 91,2 % in Welle 3, P < .001). Auch dies ist eine rundum gute Nachricht!

Von den 971 Patienten, die in Welle 4 aufgenommen wurden, waren 24,2 % geimpft, 66,4 % waren nicht geimpft, und bei 9,4 % war der Impfstatus unbekannt.

Wie sich dies auf die Population der Geimpften und Ungeimpften bezieht, ist ein wenig schwierig, da das SA-Impfprogramm den Anteil der Geimpften in diesem Herbst deutlich erhöht hat.

Der Anteil der Patienten, die eine Sauerstofftherapie benötigten, ging deutlich zurück (17,6 % in Welle 4 gegenüber 74 % in Welle 3, P < .001), ebenso wie der Anteil der Patienten, die mechanisch beatmet wurden.

Die Einweisung in die Intensivstation lag bei 18,5 % in Welle 4 gegenüber 29,9 % in Welle 3 (P < .001). Mehr milde Erkrankungen, selbst bei den schweren Fällen!

Die mittlere Verweildauer (zwischen 7 und 8 Tagen in den vorherigen Wellen) sank in Welle 4 auf 3 Tage. Ein weiterer hervorragender Indikator für eine milde Erkrankung!

Die Sterblichkeitsrate lag zwischen 19,7 % in Welle 1 und 29,1 % in Welle 3 und ging in Welle 4 auf 2,7 % zurück. Auch dies sollte uns alle sehr glücklich machen!

Nochmals: Denken Sie daran, dass diese Daten NUR für stationär behandelte Patienten gelten!

Lassen Sie sich also nicht einschüchtern – Omikron kommt in ein Dorf, eine Stadt, ein Restaurant oder einen Lebensmittelladen in Ihrer Nähe. Aber für die große Mehrheit von uns wird das kein Problem sein. Wir haben Mittel, um diese leichtere Variante zu bekämpfen, und es gibt lebensrettende Behandlungen. Bemühen Sie sich einfach, so gesund wie möglich zu bleiben oder zu werden, nehmen Sie Ihre Vitamine zu sich, essen Sie richtige Lebensmittel und treiben Sie Sport!

Ich möchte mit einem Zitat von F. A. Hayek (Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 1974) schließen.