Vorbereitung auf den Krieg“: USA kreieren ein COVID-Labor-Leck-Narrativ, um „China die Schuld zuzuschieben“!

Sputnik International

ANALYSE

Aufrüstung für den Krieg“: USA spinnen COVID-Labor-Leck-Narrativ, um China die Schuld zuzuschieben

2. März 2023 Interview mit Emanuel Pastreich

Unabhängiger Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten

(Präsident, The Asia Institute)

Frage 1

Wie beurteilen Sie persönlich die neuen Leaks über die Herkunft von COVID-19? Wir beziehen uns insbesondere auf den Artikel im Wall Street Journal, in dem berichtet wird, dass US-Geheimdienstquellen ein Leck in einem chinesischen Biolabor vermuten. Warum das? Warum gerade jetzt? Gibt es Ihrer Meinung nach etwas Besonderes am Zeitpunkt dieser Anschuldigungen?

Emanuel Pastreich

Es gibt mehrere Gründe, die hier eine Rolle spielen. Der erste ist, dass das gesamte COVID-19-Projekt und die medizinische und allgemeine Politik, die in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt unter dem Vorwand von COVID-19 betrieben wird, zunehmend infrage gestellt wird. Viele dieser Maßnahmen werden jetzt kritisiert, und es werden alle möglichen rechtlichen Schritte eingeleitet.

Es muss versucht werden, jemandem die Schuld an diesem Schlamassel zu geben. Und China, die „aufsteigende Bedrohung“, wie es im Washingtoner Establishment heißt, ist ein perfekter Ort, um die Schuld auf sich zu nehmen.

Der zweite Faktor sind die Vorgänge in der Ukraine und die zahlreichen Berichte über von den USA finanzierte Biolabors. Ich bin nicht sachkundig genug, um die Richtigkeit dieser Berichte beurteilen zu können, aber Russland hat umfangreiche Informationen über von ihm eroberte Biolabore in der Ukraine veröffentlicht.

Es gibt viele Diskussionen über die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) und andere private Unternehmen, die sowohl Viren als auch Impfstoffe entwickeln und auf korrupte Weise mit der Weltgesundheitsorganisation und multinationalen Arzneimittelherstellern zusammenarbeiten.

Es besteht also eindeutig ein Anreiz zu versuchen, diesen ganzen Schlamassel, dieses transnationale globale Finanzchaos, das von der Pandemie ausgeht, China und insbesondere der Kommunistischen Partei Chinas in die Schuhe zu schieben.

Frage 2

Michael Gordon spielte eine zentrale Rolle bei der Verbreitung falscher Behauptungen, der Irak habe 2003 Massenvernichtungswaffen besessen. Warum wenden sich die Nachrichtendienste dieses Mal wieder an ihn? Und wie vertrauenswürdig sind seine Berichte Ihrer Meinung nach?

Emanuel Pastreich

Ich interessiere mich nicht so sehr für die einzelnen Agenten. Die meisten von ihnen schreiben nicht das Material, das sie herausgeben. Die größere Frage sollte lauten, was genau ist diese „Geheimdienstgemeinschaft“?

Ich denke, seit der Invasion des Irak im Jahr 2003 hat sich einiges verändert. Die Nachrichtendienste sind zunehmend privatisiert und werden für den Profit multinationaler Unternehmen betrieben.

Jeder, der reichlich Geld hat, kann diese Organisationen dazu bringen, ihre Geschichte zu verbreiten, und sie sind jetzt extrem eng mit den Medien verbunden, sogar noch enger als früher. Die Geheimdienste vertreten multinationale Pharmaunternehmen, Waffenhersteller usw.

Was hat Gordon hier konkret angestrebt? Ich glaube, er verfolgte zwei Ziele. Die Aufmerksamkeit von der zentralen Rolle abzulenken, die multinationale Unternehmen, die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und die Regierung der Vereinigten Staaten beim Vorantreiben einer Corona-Pandemie spielen.

China die Schuld zu geben, ist jetzt ein beliebter Ansatz. Mike Gallagher, ein Republikaner aus Wisconsin, der im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt, hat kürzlich eine Diskussion darüber geführt. Er schrieb ausführlich darüber, dass dieser Geheimdienstbericht glaubwürdig sein müsse, dass COVID-19 aus einem Labor in China stamme, d. h. dass China eine aggressive Macht sei, die die Vereinigten Staaten, den Führer der Demokratie, angreife.

Dieses Argument ist problematisch. Ich schließe nicht aus, dass China auf irgendeiner Ebene beteiligt war. In China gibt es Korruption, genauso wie in den Vereinigten Staaten und überall auf der Welt. Aber es ist klar, dass der Anstoß für die Verordnungen, die Abriegelungen, die Impfstoffe und die Masken nicht aus China kam, obwohl China die Richtlinien befolgt hat.

Im Mittelpunkt dieser Operation standen eindeutig die Vereinigten Staaten, angeführt vom globalen Kapital- und Technologiegeflecht.

Ich denke, wir können Gordon als denjenigen betrachten, der ausgewählt wurde, um die Botschaft zu vermitteln.

Ich würde ihm persönlich keinen Vorwurf machen, aber dieses Vorgehen ähnelt, wie Sie angedeutet haben, den Vorbereitungen für den Irak-Krieg. Sie wollen ein falsches Narrativ schaffen.

Sie bringen dieses Narrativ in jedem möglichen Medienformat zum Ausdruck. Vielleicht denken die Leute in der DARPA, im Verteidigungsministerium, bei Lockheed Martin, General Dynamics und den militärischen Geheimdiensten im Hinterkopf, dass sie dies als Vorbereitung für eine größere Konfrontation mit China nutzen können, um so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Einerseits werden sie in der Lage sein, all diese Dinge, die von multinationalen Konzernen mit amerikanischer Prägung, Private Equity und multinationalen Banken stammen, China in die Schuhe zu schieben.

Der zweite Punkt ist, es als Mittel zu benutzen, um eine Art neuen Kalten Krieg oder sogar eine Art tatsächlichen militärischen Konflikt mit China zu schaffen, der es ihnen ermöglicht, die Wirtschaft anzukurbeln, indem sie die Nachfrage nach Waffen schaffen, und das wird die Ärsche all dieser Leute retten, die ein potentielles Risiko dafür sind, wie sie die Vereinigten Staaten auseinandergerissen haben, indem sie zu einer Militärwirtschaft übergegangen sind.

Frage 3

Jake Sullivan sagte am Sonntag, dass es in den US-Geheimdiensten unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, ob das Virus auf natürlichem Wege oder im Labor entstanden ist, und dass er dies laut einem Bericht des Wall Street Journal weder bestätigen noch dementieren kann. Was meinen Sie, was diese „Vielfalt“ bedeuten könnte?

Warum war er hier so zurückhaltend, was meinen Sie?

Emanuel Pastreich

Es gibt eine Vielzahl dieser „Geheimdienst“-Organisationen, die in den letzten 15 Jahren radikal privatisiert worden sind. Es ist also zunehmend nicht mehr die Regierung, die Informationen sammelt, auswertet und verbreitet (Propaganda).

In den meisten Fällen handelt es sich um ein gewinnorientiertes Verfahren. Abgesehen davon gibt es innerhalb der größeren Geheimdienstgemeinschaft, einschließlich des Energieministeriums in diesem Fall (das von Sullivan zitiert wurde), Einzelpersonen oder sogar Gruppen, die ehrlich versuchen, eine genaue Geschichte zu erzählen.

Ich würde nicht alle Geheimdienstberichte als unzutreffend abtun. Manchmal sprechen Menschen mutig Wahrheiten aus, die gesagt werden müssen, und sie können genauer sein als die Medien.

Nicht in diesem Fall. In diesem Fall denke ich, dass die „Vielfalt“ nicht eine Vielfalt von Interpretationen ist, sondern eine Vielfalt von Propagandastrategien.

Verschiedene Leute denken darüber nach, wie wir dieses Problem lösen können.

Aber das „Problem“ besteht darin, was zu tun ist, wenn die Verantwortung für die COVID-19-Pandemie letztlich den mit den USA verbundenen multinationalen Unternehmen und wohlhabenden Einzelpersonen angelastet werden könnte. Sie versuchen also, sich eine Geschichte auszudenken, aber sie können sich nicht darauf einigen.

Ich denke, einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Geheimdienstgemeinschaft oder das amerikanische Militär selbst gespalten ist. Wir haben einige Republikaner, die China hassen und auf einen Krieg mit China drängen. Wir haben Demokraten, die Russland hassen und auf einen Krieg mit Russland drängen.

Und dann haben wir alle möglichen Leute dazwischen, und Leute, die mit allen Krieg führen. Sie alle haben unterschiedliche Interessen.

Ich glaube, dass es innerhalb des Establishments, des militärischen Verteidigungsestablishments, eine klare Spaltung darüber gibt, wie man mit dieser COVID-19-Krise umgehen soll.

Diejenigen, die nach einer Lösung suchen, reichen von denen, die es der Kommunistischen Partei Chinas in die Schuhe schieben wollen, bis hin zu denen, die die Experten unterstützen, die sagen, wir brauchen noch mehr Impfstoffe. Und es gibt andere, die innerlich sagen, dass diese Geschichte einfach nicht zu halten ist, dass es an der Zeit ist, das Haus zu räumen.

All dies spielt sich unter der Oberfläche ab. Es gibt interne Kämpfe im Pentagon, in der CIA und anderswo, die wir nicht direkt sehen können.

Frage 4

Die Geheimdienste manipulieren die Öffentlichkeit sowohl hier als auch im Ausland. Wer weiß noch, was er glauben soll?

Emanuel Pastreich

Das Erste, was ich den Leuten sagen würde, ist, dass sie allem skeptisch gegenüberstehen sollten. Das würde ich übrigens auch für die alternativen Medien sagen.

Wir müssen sehr skeptisch gegenüber Berichten aus den Vereinigten Staaten sein. Aber das Gleiche gilt für europäische Quellen und auch für chinesische, russische oder iranische Quellen. Sie mögen etwas besser sein, aber jede von ihnen hat ihre eigenen Vorurteile.

Ich empfehle, mit Urteilen darüber zu warten, was eine genaue Geschichte ist. Ich denke, dass das Ausmaß der Täuschung, die stattgefunden hat und in die alle nationalen Regierungen der Welt verwickelt waren, so groß ist, dass es für uns äußerst schwierig sein wird, die Fakten zu sortieren und herauszufinden, was wirklich stattgefunden hat.

Ich denke, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass es eine anfängliche Verschwörung zwischen den Vereinigten Staaten und China gab, um die COVID-19-Erzählung voranzutreiben.

In den Medien wird eine Darstellung des „Neuen Kalten Krieges“ verbreitet, die nicht ohne Grundlage ist. Aber auf einer höheren Ebene, zwischen bestimmten korrupten Teilen des militärisch-industriellen Komplexes in den Vereinigten Staaten und in China, findet eine Zusammenarbeit statt, die nicht auf nationalem Interesse beruht, sondern auf Klasseninteressen, auf den Interessen der Superreichen und der kleinen Gruppen, die in private Kapitalbeteiligungsgesellschaften investiert sind, die ein Vermögen machen und ein totalitäres System schaffen wollen, in dem diese scheinbar legitimen globalen Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation in der Lage sein werden, die medizinische Praxis für jeden auf der ganzen Welt zu diktieren.

Ich denke, wir sehen, dass dieser Versuch, dieses unglaublich ehrgeizige Vorhaben, das gesamte medizinische System zu übernehmen und zu korrumpieren, obwohl es in den ersten Jahren bemerkenswert erfolgreich war, letztendlich nicht erfolgreich war. Wir sehen jetzt eine echte Gegenbewegung.

Jake Sullivan und sein ganzes Team versuchen also, etwas zu finden, um die extrem risikoreiche Situation, in der sie sich befinden, zu überbrücken.

Es wurden mehrere Berichte über in der Ukraine gefundene Biolabore veröffentlicht. Wir kennen die Details nicht, aber die Möglichkeit, dass diese „Corona-Pandemie“ letztlich auf die Vereinigten Staaten selbst und damit auch auf Israel, Großbritannien und andere verbundene Länder zurückfällt, ist durchaus real.

Am besten ist es, diesen Schritt als einen proaktiven Versuch zu sehen, die Möglichkeit einer Kritik und Untersuchung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, multinationalen Unternehmen und multinationalen Global-Governance-Organisationen zu unterbinden. Der beste Weg, diese Möglichkeit auszuschalten, ist, zuerst anzugreifen.

ENDGÜLTIGE VERÖFFENTLICHTE FASSUNG

Vorbereitung auf den Krieg“: USA drehen COVID-Labor-Leck-Narrativ um, um China die Schuld zuzuschieben

Die angeblich „bahnbrechenden“ neuen Lecks, die darauf hindeuten, dass das Coronavirus wahrscheinlich aus einem Laborvorfall im chinesischen Wuhan stammt, entstammen dem Bedürfnis, China, das im Washingtoner Establishment als wachsende Bedrohung angesehen wird, die Schuld an dem US-amerikanischen und weltweiten finanziellen Chaos im Kontext der Pandemie zuzuschieben, so der Experte für internationale Beziehungen Emanuel Pastreich gegenüber Sputnik.

Das US-Energieministerium und das FBI haben behauptet, dass sich die COVID-19-Pandemie höchstwahrscheinlich „durch ein Missgeschick in einem chinesischen Labor“ verbreitet hat, so ein Bericht des Wall Street Journal, an dem Michael R. Gordon mitgewirkt hat. Der Bericht beruft sich auf ein geheimes Geheimdienstpapier, das dem Weißen Haus und amerikanischen Gesetzgebern vorliegt.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte jedoch am 26. Februar, dass es in den US-Geheimdiensten nach wie vor „verschiedene Ansichten“ darüber gebe, ob das Virus auf natürliche Weise entstanden sei, von einem infizierten Tier auf einen Menschen übergesprungen oder aus einem Labor entwichen sei. Sullivan erklärte, er könne den diesbezüglichen Bericht des Wall Street Journal „weder bestätigen noch dementieren“.

Der Zeitpunkt der neu aufgewärmten Anschuldigungen hat zahlreiche Fragen aufgeworfen.

„Hier sind mehrere Dinge im Spiel. Der erste ist, dass das gesamte COVID-19-Projekt und die medizinische und allgemeine Politik in den Vereinigten Staaten und weltweit zunehmend in Frage gestellt wird. Viele der Maßnahmen werden jetzt durch alle möglichen rechtlichen Schritte kritisiert. Man muss versuchen, das alles jemandem in die Schuhe zu schieben. Und China, die ‚aufsteigende Bedrohung‘ im Washingtoner Establishment, ist ein gutes Pflaster dafür“, sagte Pastreich, Präsident des 2007 von ihm gegründeten Asia Institute Think Tank.

Er fügte hinzu:

„Ich glaube, dass es innerhalb des Establishments, des militärischen Verteidigungsestablishments, eine klare Spaltung gibt, wie mit dieser COVID-19-Krise umzugehen ist. Diejenigen, die nach einer Lösung suchen, reichen von denen, die es der Kommunistischen Partei Chinas in die Schuhe schieben wollen, bis zu denen, die die Experten unterstützen, die sagen, wir benötigen noch mehr Impfstoffe. Und es gibt andere, die innerlich sagen, dass diese Geschichte einfach nicht haltbar ist, dass es an der Zeit ist, das Haus zu räumen.“

Die Beziehungen zwischen den USA und China waren in letzter Zeit von wochenlangen Spannungen geprägt, nachdem die Regierung Biden einen angeblichen chinesischen Spionageballon über den Vereinigten Staaten abgeschossen hatte. Es folgten kriegerische Warnungen, dass die USA „reagieren“ würden, wenn sich herausstellen sollte, dass China Russland bei seinen Operationen in der Ukraine tatsächlich mit tödlichen Waffen unterstützt hat. Solche Behauptungen wurden von Peking zurückgewiesen, das betonte, dass „China aktiv Friedensgespräche und die politische Beilegung der Krise gefördert hat.“

„Dieses Vorgehen ähnelt der Vorbereitung auf einen Krieg, dem Angriff auf den Irak. Sie wollen ein falsches Narrativ schaffen. Sie bringen es in jedem möglichen Medienformat zum Ausdruck. Vielleicht denken die Leute in der Defense Advanced Research Projects Agency, im [Pentagon] und bei Lockheed Martin und General Dynamics im Hinterkopf, dass sie dies als Vorspiel für eine große Konfrontation mit China nutzen werden, womit sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen werden. Zum einen wird man all diese Dinge, die von multinationalen Unternehmen mit amerikanischem Einfluss, Private Equity und multinationalen Banken stammen, China in die Schuhe schieben können. Zum anderen kann man damit einen neuen Kalten Krieg oder sogar eine Art tatsächlichen militärischen Konflikt mit China heraufbeschwören, der es ihnen ermöglicht, die Wirtschaft anzukurbeln und die Ärsche all der Leute zu retten, die die Vereinigten Staaten potenziell auseinanderreißen, indem sie auf eine militärische Wirtschaft umsteigen“, sagte Emanuel Pastreich gegenüber Sputnik.