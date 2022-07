Vorbereitungen auf den kommenden Crash laufen auf Hochtouren: Blackstone bereitet eine Rekordsumme von 50 Milliarden Dollar vor, um Immobilien während des kommenden Crashs aufzukaufen

In den vergangenen zwei Monaten gab es eine Flut negativer Nachrichten, die sich auf den US-Immobilienmarkt konzentrierten…

Beginnt der Immobiliencrash?

Warum das Platzen der Immobilienblase fest eingeplant ist

Eine Grafik zum Wohnungsmarkt, die zeigt, dass der Käufermarkt zurückgekehrt ist

Wenn die Hypothekenzinsen explodieren, steigen die Preise und die Käufernachfrage bricht ein

Der Wohnungsmarkt erreicht seinen Höhepunkt: Hauspreise fallen endlich vom Allzeithoch

… was vorhersehbar ist: Schließlich sind die Hypothekenzinsen so schnell wie nie zuvor auf ein Jahrzehnteshoch gestiegen und haben die Erschwinglichkeit von Wohnraum in den USA auf den niedrigsten Stand in der Geschichte gebracht…

… kann sich nur eine Handvoll der „1%“ den amerikanischen Traum leisten.

Leider bedeutet dies auch, dass ein Immobiliencrash wie im Jahr 2007 nur noch eine Frage der Zeit ist.

So viel ist bekannt. Bekannt ist auch, dass der größte US-Vermieter von Wohn- und Gewerbeimmobilien – der Private-Equity-Gigant Blackstone – noch größer werden wird, sobald der Immobilienmarkt zusammenbricht. Dann wird er einige (oder alle) der rekordverdächtigen 50 Milliarden Dollar an trockenem Pulver einsetzen, die er zur Vorbereitung auf den kommenden Immobiliencrash aufgebracht hat.

Wie das WSJ berichtet, befindet sich Blackstone in der Endphase der Auflegung eines neuen Immobilienfonds, der einen Rekord als größtes Vehikel seiner Art aufstellen würde, und trotzt damit der Marktvolatilität und der überfüllten Landschaft für die Mittelbeschaffung.

Der Private-Equity-Riese teilte am Mittwoch in einer behördlichen Einreichung mit, dass er Zusagen in Höhe von insgesamt 24,1 Milliarden Dollar für Blackstone Real Estate Partners X, die jüngste Version seines wichtigsten Immobilienfonds, abgeschlossen hat.

Nach Angaben des WSJ stellt Blackstone etwa 300 Millionen Dollar an eigenem Kapital zur Verfügung und hat weitere 5,9 Milliarden Dollar an Investoren vergeben, wodurch sich der Fonds nach Abschluss auf 30,3 Milliarden Dollar belaufen wird. Das Unternehmen hat den Fonds, der das größte traditionelle Private-Equity-Vehikel in der Geschichte werden soll, in nur drei Monaten aufgelegt. Den bisherigen Rekord hatte Blackstone mit seinem Buyout-Fonds in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 aufgestellt. Der neue Immobilienfonds wird 50 % größer sein als sein Vorgänger, ein 20,5 Mrd. USD schwerer Pool, der 2019 aufgelegt wurde.

Zusammen mit Fonds, die sich auf Immobilien in Asien und Europa konzentrieren, wird Blackstone über eine Kriegskasse von mehr als 50 Milliarden Dollar verfügen, um sogenannte opportunistische Investitionen zu tätigen, bei denen es sich in der Regel um risikoreichere Geschäfte mit dem Potenzial für höhere Erträge handelt.

Dies, so das WSJ, „könnte es dem Unternehmen ermöglichen, von einem Abschwung an den öffentlichen Märkten zu profitieren“. Das bedeutet: Zu einer Zeit, in der die Amerikaner massenhaft ihre Immobilien veräußern, um die Liquidität zu sichern, wenn die Wirtschaft den Tiefpunkt erreicht, wird Blackstone einspringen und alle notleidenden Immobilien zu einem Bruchteil des Dollars aufkaufen, um so eine noch größere Präsenz in den USA und weltweit im Immobiliensektor zu erreichen.

Es überrascht nicht, dass viele der erfolgreichsten Transaktionen von Blackstone – wie der Kauf des Cosmopolitan-Kasinos und -Hotels in Las Vegas im Jahr 2014 und der Erwerb von Gebäuden für Biowissenschaften durch BioMed Realty Trust im Jahr 2016 – in Zeiten von Marktturbulenzen getätigt wurden.

In ein paar Monaten wird nicht nur Blackstone auf Grundfischfang gehen: Eine ganze Reihe von Private-Equity-Fonds sind in diesem Jahr auf dem Markt, und viele versuchen, riesige Summen aufzutreiben, selbst nachdem die Aktien gefallen und die Geschäftsabschlüsse ausgetrocknet sind. Die Flut von Anfragen nach neuen Geldern hat die Investmentteams von Institutionen wie Pensionsfonds und Stiftungen überfordert und dazu geführt, dass viele ihre Zusagen nur an die besten Manager gemacht haben.

Der Umfang des neuen Fonds von Blackstone und die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen das Geld aufbringen konnte, zeigen, dass institutionelle Anleger nach wie vor bereit sind, sich an Vehikeln zu beteiligen, die von etablierten Managern mit guter Bilanz angeboten werden. Und obwohl die Zahl der Buyout-Fonds mit einem Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar wächst, gibt es immer noch relativ wenige Immobilien-Megafonds, die mit Blackstones Fonds vergleichbar sind.

Wie das WSJ hinzufügt, hat Blackstones 298 Milliarden Dollar schweres Immobiliengeschäft, genau wie das Unternehmen als Ganzes, eine thematische Anlagestrategie verfolgt, mit dem Ziel, Bereiche der Wirtschaft anzuvisieren, in denen das Wachstum die Inflation übersteigt. Dies hat dazu geführt, dass sich das Unternehmen auf vier Schlüsselbereiche konzentriert: Lagerhäuser für den elektronischen Handel, Bürogebäude für Biowissenschaften, Mietwohnungen und Gastgewerbe im Zusammenhang mit Reisen und Freizeit. In allen vier Bereichen hat sich das Unternehmen hervorgetan und ist längst zum größten US-Wohnungsvermieter geworden, sehr zum Leidwesen von Millionen Amerikanern, die Steve Schwarzman pflichtbewusst für das Privileg eines Daches über dem Kopf bezahlen.