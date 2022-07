Weltweite Inflation im Juni 2022

armstrongeconomics.com: Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die Vereinigten Staaten die höchste Inflationsrate der Welt haben. In zahlreichen E-Mails wird dies in Frage gestellt. Die Vereinigten Staaten haben zwar ein großes Problem mit der Inflation, aber ihre Währung hat nicht so weit abgewertet, dass sie schwach ist. Vergleichen wir doch einmal die Inflationsdaten anderer Länder.

Laut den von Trading Economics zusammengestellten Daten leiden die folgenden Länder im Juni 2022 am meisten unter einer galoppierenden Inflation:

Lebanon 210%

Zimbabwe 192%

Venezuela 167% (last compiled May 2022)

Sudan 149%

Syria 139% (last compiled in August 2021)

Turkey 62%

Argentina 64%

Suriname 55.6% (last compiled May 2022)

Sri Lanka 54.6%

Iran 52.5%

Diese abgewerteten Währungen sind im Moment so gut wie nutzlos. Wie wir im Laufe der Geschichte gesehen haben, steigt die Aussicht auf eine Revolution, wenn sich die Menschen die Grundbedürfnisse nicht mehr leisten können. Zahlreiche Länder auf dieser Liste befinden sich bereits inmitten von Bürgerkriegen und politischen Unruhen. Der Tauschhandel wird unumgänglich, da der Handel mit Waren und Dienstleistungen oft die einzige Möglichkeit ist.

Hier ist die Rangliste der G20-Länder im Juni 2022:

Turkey 62%

Argentina 64%

Russia 9%

Brazil 89%

Spain 2%

United Kingdom 9.4%

United States 9.1%

Euro Area 8.6%

Netherlands 8.6 %

Canada 8.1%

Italy 8%

Mexico 99%

Germany 7.6%

South Africa 7.4%

India 7.01%

Singapore 6.7%

South Korea 6%

France 8%

Australia 5.1% (compiled in March 2022)

Indonesia 4.35%

Switzerland 3.4%

China 2.5%

Japan 2.4%

Saudi Arabia 2.3%

Die Türkei versuchte erfolglos, in die EU aufgenommen zu werden und ihre Lira gegen den Euro einzutauschen. Die Schulden wären trotzdem unüberwindbar gewesen, aber ihr erster Versuch ist gescheitert. Ist es da verwunderlich, dass die Türkei inmitten des Stellvertreterkriegs ihr Bestes tut, um die diplomatischen Beziehungen sowohl zum Westen als auch zu Russland aufrechtzuerhalten? Sie kann es sich nicht leisten, Handelspartner zu verlieren, und hat es versäumt, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Die Türkei genießt ihren NATO-Status, hat aber versucht, Finnland und Schweden den Beitritt zu verwehren. Sie begründete dies damit, dass diese Länder antitürkische Terrorgruppen unterstützten, aber ein Teil des Grundes war, Russland nicht zu verärgern.

Alle anderen G20-Länder verzeichnen eine hohe Inflation, von denen keines das gemeinsame Ziel von 2 % erreicht, aber einige stehen besser da als andere, da sie nicht in den laufenden Stellvertreterkrieg verwickelt sind und einen starken Handel aufrechterhalten haben. Die USA mit einer Inflationsrate von 9,1 % sind alarmierend. Wie ich gewarnt habe, werden andere Länder vor den USA einknicken, da der Dollar unangefochten bleibt.