Vorsätzliche Zerstörung: Erst COVID, jetzt The Great Taking

Die Große Depression war ein gut ausgeführter Plan, um Vermögen zu beschlagnahmen, die Bevölkerung zu verarmen und die Gesellschaft umzugestalten. Was danach kam, war noch schlimmer…

Ein kürzlich erschienenes Buch von David Webb wirft ein neues Licht auf die Geschehnisse während der Großen Depression. Webb glaubt, dass es eine Falle war.

Webb ist ein erfolgreicher ehemaliger Investmentbanker und Hedgefonds-Manager mit Erfahrung auf den höchsten Ebenen des Finanzsystems. Vor einigen Monaten veröffentlichte er das Buch The Great Taking, das er kürzlich durch eine Videodokumentation ergänzte. Gründlich, prägnant, verständlich und KOSTENLOS. Warum macht er das? Weil er möchte, dass jeder versteht, worum es geht.

The Great Taking beschreibt den Fahrplan zum Zusammenbruch des Systems, zur Unterdrückung der Menschen und zur Beschlagnahmung Ihres gesamten Vermögens. Und es enthält die Quittungen.

Sie besitzen bereits nichts

Webbs Buch zeigt unter anderem, wie durch Änderungen des Uniform Commercial Code das Eigentum an Vermögenswerten in einen Anspruch auf Wertpapiere umgewandelt wurde. Der Begriff „Anspruch“ verwandelte persönliches Eigentum in einen bloßen vertraglichen Anspruch. Der „Anspruchsberechtigte“ ist ein „wirtschaftlicher“, aber nicht der rechtliche Eigentümer.

Im Falle der Insolvenz eines Finanzinstituts ist der rechtliche Eigentümer der „Rechtsträger, der das Wertpapier durch ein Sicherungsrecht kontrolliert“. Genau genommen gehören die Vermögenswerte der Kunden den Banken. Aber es kommt noch schlimmer. Es geht nicht nur darum, dass man bei einer Bankenpleite sein Bargeld verliert. Das gesamte Finanzsystem wurde für einen kontrollierten Abriss verdrahtet.

Webb beschreibt detailliert, wie die Falle gestellt wurde und wie die Große Depression einen Präzedenzfall darstellt. 1933 verkündete FDR einen „Bank Holiday“. Auf Anordnung der Regierung blieben die Banken geschlossen. Später durften nur von der Fed genehmigte Banken wieder öffnen.

Tausende Banken waren dem Untergang geweiht. Die Menschen, die ihr Geld bei diesen missliebigen Instituten angelegt hatten, verloren ihr gesamtes Geld und alles, was sie finanziert hatten (Häuser, Autos, Unternehmen) und nun nicht mehr bezahlen konnten. Einige wenige „ausgewählte“ Banken konsolidierten daraufhin alle Vermögenswerte im System.

Zentralisierung und Systemrisiko

Wie Webb zeigt, ist der Kuchen schon seit Jahren gebacken. Aber diese Woche gab es ein Zeichen, dass er aus dem Ofen kommt. Letzten Montag räumte Bloomberg ein, dass Maßnahmen, die angeblich zum „Schutz des Systems“ ergriffen wurden, in Wirklichkeit das Risiko erhöhen.

Im Zuge der Finanzkrise 2008 hatten die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten angeordnet, dass alle standardisierten OTC-Derivate über zentrale Gegenparteien (Central Counterparties, CCPs) abgewickelt werden müssen, angeblich um das Kontrahentenrisiko zu reduzieren und die Markttransparenz zu erhöhen. Die bekannteste CCP in den USA ist die Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), die täglich Wertpapiertransaktionen im Wert von mehreren Billionen Dollar abwickelt.

Vor 2012 war der Handel mit OTC-Derivaten bilateral und das Kontrahentenrisiko wurde von den Parteien einer Transaktion verwaltet. Bei direkten Geschäften mit anderen Unternehmen musste jeder sicherstellen, dass er es mit zuverlässigen Partnern zu tun hatte. Hatten diese einen schlechten Ruf oder waren sie nicht kreditwürdig, konnten die Kontrahenten sie als toxisch einstufen und von Geschäften ausschließen. Das war den klugen G20-Führern zu riskant.

Mit der Einführung zentraler Clearingmandate wurde das Kontrahentenrisiko über die CCPs von den Unternehmen, die die Geschäfte tätigten, auf das System selbst verlagert. Bonität und Reputation wurden durch Sicherheiten und komplexe Modelle ersetzt.

Broker, Banken, Asset Manager, Hedge Fonds, Unternehmen, Versicherungen und andere sogenannte „Clearing Parties“ nehmen am Markt teil, indem sie zunächst Sicherheiten in Form einer Initial Margin (IM) bei der CCP hinterlegen. Das Kontrahentenrisiko wird über diese Initial Margin und einen separaten, wesentlich kleineren Default Fund (DF) gesteuert, der bei der CCP gehalten wird.

Verluste „auf Gegenseitigkeit“ verteilen

Die Verlagerung des Risikos von einzelnen Parteien auf die Allgemeinheit ist ein Rezept für Probleme. Aber es kommt noch schlimmer, wie ein aktueller Bericht der BIZ zeigt. Die Struktur der CCPs selbst kann bei Marktturbulenzen zu „Margin-Spiralen“ und „Abwanderungsrisiken“ führen.

In Phasen der Flucht in die Sicherheit erhöhen die CCPs die Margin-Anforderungen. Laut BIZ,

„Plötzliche und starke Erhöhungen der IM zwingen die Derivatekontrahenten, ihre Verschuldung zu reduzieren, und können Ausverkaufssituationen auslösen, die zu erhöhter Volatilität und weiteren Erhöhungen der IM in sogenannten Margenspiralen führen.

Wir haben bereits einen Vorgeschmack davon bekommen, wie das aussehen kann. Ähnliche Margenspiralen „traten Anfang 2020 (Covid-19) und 2022 (Invasion in der Ukraine) auf, was die risikosensitive Natur der IM-Modelle widerspiegelt“.

Staatsanleihen als Problemfall

Der zweite Bereich des systemischen Risikos ist die doppelte Verwendung von Staatsanleihen als Sicherheiten und als Basiswerte für Derivatekontrakte. Die Volatilität auf dem Markt für Staatsanleihen kann zu einer erhöhten Nachfrage nach Sicherheiten auf den Derivatemärkten führen, und zwar genau dann, wenn die Preise für Staatsanleihen fallen. Fallende Anleihekurse verringern den Wert bestehender IM. Die Nachfrage nach Sicherheiten steigt, während der Wert bestehender und potenzieller Sicherheiten sinkt.

Wiederum die BIZ:

Während der irischen Staatsschuldenkrise 2010/11 schien die Dynamik der Risiken in die falsche Richtung eine Rolle zu spielen. Damals lösten Investoren ihre Positionen in irischen Staatsanleihen auf, nachdem eine zentrale Gegenpartei die Sicherheitsabschläge für diese als Sicherheiten verwendeten Anleihen erhöht hatte. Dies führte zu niedrigeren Kursen für irische Staatsanleihen, was weitere Sicherheitsabschläge, weitere Positionsschließungen und schließlich eine Abwärtsspirale der Kurse zur Folge hatte.

Zum Scheitern verurteilt

Die BIZ gibt es nicht zu, aber Webb sagt, dass die CCPs selbst absichtlich unterkapitalisiert und zum Scheitern verurteilt sind. Die Gründung einer neuen CCP ist geplant und vorfinanziert. Wenn dies geschieht, werden die „gesicherten Gläubiger“ die Kontrolle über ALLE zugrunde liegenden Sicherheiten übernehmen.

Wieder einmal die BIZ:

…um potenzielle Ausfallverluste, die über die IM hinausgehen, gemeinsam zu tragen, verlangen die CCPs von ihren Mitgliedern auch Beiträge zu einem Ausfallfonds (DF). Infolgedessen verfügen die CCPs über große Pools liquider Vermögenswerte.

Dieser „große Pool liquider Aktiva“ ist das gesamte Universum der gehandelten Wertpapiere.

Im Falle eines Marktzusammenbruchs werden die Aktien und Anleihen, die man zu besitzen glaubt, als zusätzliche Sicherheit für den schwindenden Wert des Derivatekomplexes in den Default Fund (DF) gesaugt. Das ist „die große Übernahme“.

Buffetts berühmter Satz ist wahr: „Wer nackt schwimmt, sieht man erst, wenn die Flut kommt“. Die meisten von uns werden bald herausfinden, dass wir die Nackten sind.

Wenn Sie „The Great Taking“ bisher nicht gelesen oder den Dokumentarfilm noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen, sich einen starken Drink zu genehmigen und ihn sich jetzt anzusehen: