Psychopathen der Welt vereint!

Dr. Jacob Nordangård

Das Weltwirtschaftsforum hat kürzlich das Thema für sein jährliches Treffen in Davos im Januar 2024 bekannt gegeben.1 Diesmal geht es um die „Wiederherstellung des Vertrauens“. Dies ist zufällig auch das Thema der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen, die am 5. September 2023 eröffnet wurde.2

Ich wünsche Ihnen viel Glück mit diesen Ambitionen! Klaus Schwab und seine Armee von „Change Agents“ waren noch nie besonders beliebt, und seine Erfolge der letzten Jahre haben das nicht gerade verbessert.

Dieses Projekt hat wahrscheinlich ungefähr die gleichen Erfolgsaussichten wie Jack Skellingtons Entführung von Weihnachten in Tim Burtons Filmklassiker „Nightmare Before Christmas“.

Ziel ist es, „die kollektive Handlungsfähigkeit wiederherzustellen und die Grundprinzipien der Transparenz, der Kohärenz und der Rechenschaftspflicht unter den Verantwortlichen zu stärken“.

Dies ist das alte, abgenutzte Mantra von der Zusammenarbeit als Einheit zur Lösung der vielen Krisen, die die Welt heimsuchen. Eine passendere Beschreibung wäre:

Die Psychopathen der Welt zu vereinen, um die von ihnen selbst geschaffenen Probleme mit Hilfe von mehr zentralisierter Macht und Kontrolle zu lösen.

Ziel ist es, „in einem immer komplexeren Umfeld die Zusammenhänge zu erkennen und durch die Vorstellung der neuesten Fortschritte in Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft für Weitblick zu sorgen“.

„Foresight“ ist das neueste Schlagwort unter den führenden Politikern der Welt. Ein futuristisches Konzept, bei dem es darum geht, mit einem „Erdmakroskop“ Wissen über die Zukunft zu erlangen und diese zu kontrollieren.

Das bedeutet: kein Verstecken (oder Atmen) mehr! Ganz ähnlich wie Stings Text für das Lied „Every breath you take“ von „The Police“:

Every breath you take and every move you make, Every bond you break, every step you take, I’ll be watching you – Every single day, every word you say, Every game you play, every night you stay, I’ll be watching you.

Jeder Atemzug, den du nimmst, jede Bewegung, die du machst, jedes Band, das du zerbrichst, jeder Schritt, den du tust, ich werde dich beobachten – jeden einzelnen Tag, jedes Wort, das du sagst, jedes Spiel, das du spielst, jede Nacht, die du bleibst, ich werde dich beobachten.

Das Treffen in Davos, an dem „über 100 Regierungen, alle wichtigen internationalen Organisationen und die 1000 Partnerunternehmen des Forums sowie führende Vertreter der Zivilgesellschaft, führende Experten, junge Changemaker, Sozialunternehmer und die Medien“ teilnehmen, wird als Arena dienen, um diese größenwahnsinnigen Ziele voranzutreiben.

All dies ist Teil der laufenden Agenda zur Umstrukturierung des globalen Regierungssystems, die mit dem „Großen Reset“ im Jahr 2020 begonnen hat, und steht im Zusammenhang mit den gleichzeitigen Prozessen in den Vereinten Nationen und der Gruppe der Zwanzig (G20), die zum Zukunftsgipfel im nächsten Jahr und zur Unterzeichnung des „Pakts für die Zukunft“ führen.

Ein Pakt mit wem?

Ich kann die charakteristische Stimme von Dan McCafferty in Nazareths „Sold my Soul“ hören:

Ich habe zu Gott und Jesus gebetet, aber ich schätze, sie haben mich nicht erhört. Mein Opfer war nutzlos, mein Flehen stieß auf taube Ohren. Also weinte ich verzweifelt, beugte mich der bösen Zauberei … Ich verkaufte meine Seele, verkaufte meine Seele – ich verkaufte meine Seele an den Teufel …

Dies wird die Einführung der vierten industriellen Revolution und ihrer zukunftsweisenden Managementtechniken fördern.

Das Treffen in Davos wird zu vier Themen organisiert:

Sicherheit und Zusammenarbeit in einer zerrissenen Welt erreichen. Wie kann man wirksam mit Sicherheitskrisen, z. B. im Nahen Osten, umgehen?

Wachstum und Arbeitsplätze für eine neue Ära schaffen. Wie Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam einen neuen wirtschaftlichen Rahmen schaffen können.

Künstliche Intelligenz als treibende Kraft für Wirtschaft und Gesellschaft. Wie KI zum Nutzen aller eingesetzt werden kann.

Langfristige Strategie für Klima, Natur und Energie. Wie ein langfristiger systemischer Ansatz entwickelt werden kann, um bis 2050 eine kohlenstoffneutrale Welt zu erreichen.

Psychopathen der Welt vereint!

Der letzte Punkt auf der WEF-Tagesordnung ist ein brandaktuelles Thema, da am 13. Dezember auf dem Klimagipfel (COP28) in Dubai ein neues Klimaabkommen unterzeichnet wurde. Die Verhandlungsparteien haben nun die Notwendigkeit „anerkannt“:

Abkehr von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen in einer gerechten, geordneten und ausgewogenen Weise, Beschleunigung der Maßnahmen in diesem kritischen Jahrzehnt, um im Einklang mit der Wissenschaft bis 2050 ein Netto-Nullniveau zu erreichen.

Ein wichtiges Thema wird sein, wie künstliche Intelligenz dazu beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen.

Das Weltwirtschaftsforum hat vor kurzem die „AI Governance Alliance“ ins Leben gerufen, der Microsoft, Google, IBM, Meta und der Technologiebeauftragte der Vereinten Nationen angehören. Ihr Ziel ist es, eine globale „verantwortungsvolle, transparente und integrative“ KI zu entwickeln, die „zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt wird, wobei ethische Erwägungen und Inklusivität bei jedem Schritt beachtet werden“.

KI als Lösung für klimabezogene Herausforderungen wurde kürzlich auch auf der COP28 sowie auf dem Jahrestreffen der „Global Future Councils“ des Weltwirtschaftsforums im Oktober diskutiert.

H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, der Minister für Kabinettsangelegenheiten der Vereinigten Arabischen Emirate.

Diese beiden Treffen fanden in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt. Die futuristische Welthauptstadt der globalen Eliten im Nahen Osten dient als Spielplatz für die transhumanistischen Alchemisten, die jedes Jahr im Februar auf dem Weltgipfel der Regierungen ihre gewünschte Science-Fiction-Zukunft beschwören.

Die Ironie besteht darin, dass die fossilfreie Zukunft in einem Land diskutiert wurde, das mit Einnahmen aus Öl und Gas aufgebaut wurde. Das ist so, als ob man den Pyromanen das Kommando über die Feuerwehr überlässt. Es ist sicher, dass nur wenige der 70 000 COP28-Teilnehmer mit Segelschiffen am Persischen Golf ankamen.

Wie ich in meinem Buch „Rockefeller – Controlling the Game“ dargelegt habe, wird die Klima-Agenda größtenteils mit der bereitwilligen Unterstützung von Big Oil-„Umweltschützern“ wie den Rockefellers (Standard Oil), Robert O. Anderson (ARCO) und Maurice Strong (Petro Canada) erstellt.

Diese Schuldigen und ihre heutigen Erben wissen, dass die Welt ohne Öl und Gas zusammenbrechen würde, und verfolgen mit der Klima-Agenda und ihrer „nachhaltigen Transformation“ andere Ziele. Sie wollen eine Bestandsaufnahme aller Kohlenstoffemissionen der Welt (globale Bestandsaufnahme), um sie mit dem „Makroskop der Erde“ effizient zu verwalten. Alles mit ein wenig Hilfe ihres allsehenden Auges (AI).3

Auf dem WEF-Treffen im Oktober sagte der KI-Experte Azeem Azhar (Chief Executive Officer von „Exponential View“), dass KI eine Kraft für das Gute in der Welt sein kann, fügte aber hinzu, dass das Ergebnis davon abhängt, wer der Kontrolleur ist.

Wenn die Kontrolle über die Infrastruktur Macht bedeutet und die Kontrolle über die Schnittstelle Macht bedeutet. Diejenigen, die KI kontrollieren, werden mächtig sein.4

Dies erinnert stark an Klaus Schwabs Rede zur Lage der Welt auf dem diesjährigen „World Government Summit“, in der er verkündete: „Wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein.“

Ist es an der Zeit, die Verwalter des „materiellen Universums für künftige Generationen“ zu externalisieren? Der/die Meister der Marionetten:

Master of puppets, I’m pulling your strings

Twisting your mind and smashing your dreams

Blinded by me, you can’t see a thing

Just call my name, ‚cause I’ll hear you scream

Master, master …

