Pharma Food – Biotech auf Ihrem Teller

Die Geschichte auf einen Blick

Die niederländische Enthüllungsjournalistin Elze van Hamelen berichtet über den „Tsunami an gefälschten Lebensmitteln“, der von der Biotech-Industrie ausgelöst wird

Bei den Fleischimitaten geht es nicht um Ihre Gesundheit oder die der Umwelt; sie sind ein Mittel, um Landwirte und Viehzüchter zu verdrängen und durch ein ultra-verarbeitetes Lebensmittelprodukt zu ersetzen, das durch Patente kontrolliert werden kann

Die Herstellung von im Labor gezüchtetem Fleisch ist „wahnsinnig teuer“ und von bakterieller und viraler Kontamination geplagt

Trotz der pharmazeutisch anmutenden Herstellung wird im Labor gezüchtetes Fleisch nicht als pharmazeutisches Produkt betrachtet, was bedeutet, dass keine Tests am Menschen erforderlich sind

Van Hamelen empfiehlt, das Geld für Lebensmittel nicht an große Supermarktketten oder gefälschte Produkte zu verschwenden, sondern an kleine Landwirte, die echte Lebensmittel anbauen

Laborgezüchtetes Fleisch könnte eines Tages 80 % oder mehr des weltweit konsumierten „Fleisches“ ausmachen – eine dramatische Abkehr von der Art und Weise, wie sich die Menschen seit Jahrhunderten ernährt haben. Im Gespräch mit Catherine Austin Fitts von „The Solari Report“ berichtet die niederländische Enthüllungsjournalistin Elze van Hamelen über den „Tsunami an gefälschten Lebensmitteln“, den die Biotech-Industrie auslöst – und was dies für die menschliche Gesundheit bedeutet.

Die niederländische Regierung gehört zu denjenigen, die massiv in im Labor gezüchtetes Fleisch investieren und dabei Technologien einsetzen, die zur Entwicklung von Arzneimitteln entwickelt wurden. Während künstliches Fleisch als Lösung zur Rettung des Planeten und zur Beendigung des Hungers in der Welt angepriesen wird, ist es mit technologischen Problemen behaftet, die es unerschwinglich teuer, anfällig für bakterielle und virale Kontaminationen und nahezu unmöglich machen, es in großem Maßstab zu züchten.

Bei gefälschtem Fleisch geht es nicht um Ihre Gesundheit oder die der Umwelt, sondern darum, Landwirte und Viehzüchter zu verdrängen und sie durch ein ultra-verarbeitetes Lebensmittelprodukt zu ersetzen, das durch Patente kontrolliert werden kann. Denken Sie daran: Wenn Regierungen und Unternehmen in der Lage sind, die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung durch gefälschte Lebensmittel zu übernehmen, kontrollieren sie auch die Menschen.

Wie Biotech Fleisch in Labors züchtet

Zur Herstellung von künstlichem Fleisch werden Zelllinien aus einem lebenden Organismus entnommen. Sie werden dann so manipuliert, dass sie schnell und gleichmäßig wachsen. „Was sind Zellen, die sich schnell vermehren? Entweder Krebszellen oder Föten. Sie haben Zellen, die sich sehr schnell vermehren“, sagt van Hamelen. Bei im Labor gezüchtetem Fleisch ist die Biotechnologie kryptisch, wenn es darum geht, welche Arten von Zelllinien tatsächlich verwendet werden.

Normalerweise wachsen die Zellen in einer Struktur in Ihrem Körper. Die Zelllinien, die in Bioreaktoren in Labors gezüchtet werden, wachsen in einer dünnen Schicht oder einem Wachstumsmedium. Im Körper ist das Wachstumsmedium das Blut, erklärt van Hamelen, eine komplexe Substanz, die die Labors mit fötalem Rinderserum (FBS) – Blut von lebenden Kälberföten – zu replizieren versuchen.

„Es ist wirklich grausam, wie dieses Blut gewonnen wird“, sagt sie und weist darauf hin, dass dies die Behauptung widerlegt, dass im Labor gezüchtetes Fleisch ohne Tiere hergestellt wird. FBS wird wegen der darin enthaltenen Proteine und Vitamine häufig für das Wachstum von Zellkulturen verwendet. In einer Studie aus dem Jahr 2013 heißt es: „In vielen gängigen Kulturmedien ist fötales Rinderserum (FBS) die einzige Quelle für Mikronährstoffe …“

Als das im Labor gezüchtete Hähnchen des US-Start-ups Eat Just 2020 in Singapur auf den Markt kam – und damit das erste kultivierte Fleisch, das in einem Restaurant verkauft wurde -, wurde es mit FBS hergestellt.

Um stattdessen synthetisches „Blut“ zu entwickeln, werden eine Präzisionsfermentation mit gentechnisch veränderten Mikroben sowie künstliche Hormone verwendet, die in der Europäischen Union Lebensmitteln nicht zugesetzt werden dürfen. Mikronährstoffe und Mineralien müssen ebenfalls beschafft werden, was den Prozess „wahnsinnig teuer“ macht, so van Hamelen.

Wie teuer? Die Verwendung eines FBS-freien Mediums kann dazu führen, dass kultiviertes Fleisch über 20.000 Dollar pro Kilogramm kostet. In einem Bericht des Good Food Institute (GFI), einer gemeinnützigen Gruppe, die hinter der alternativen Proteinindustrie steht, heißt es, dass die Kosten für FBS-freie Nährböden um 90 % gesenkt werden könnten, wenn die Kosten für kultiviertes Fleisch gesenkt werden könnten. Dies ist jedoch unwahrscheinlich.

„Der Bericht liefert keine Belege dafür, warum die Kosten für Mikronährstoffe sinken werden“, schrieb Joe Fassler, stellvertretender Redakteur von The Counter, in einem ausführlichen Exposé über die tatsächlichen wissenschaftlichen Hintergründe von im Labor gezüchtetem Fleisch.

Verunreinigungen können auch im Labor gezüchtetes Fleisch unerschwinglich machen

Bei der Präzisionsfermentation werden GE-Mikroben wie Hefe und Bakterien in brauereiähnlichen Tanks unter hochtechnologischen, sterilen Bedingungen fermentiert. Verunreinigungen müssen bis auf 2 Teile pro Milliarde kontrolliert werden, sagt van Hamelen, denn sobald es eine Verunreinigung gibt … wird es mit Bakterien durchsetzt, und man hat keine Zellkultur, sondern eine Bakterienkultur“.

Der GFI-Bericht geht davon aus, dass die Fleischkulturen der Zukunft für Lebensmittel und nicht für pharmazeutische Zwecke geeignet sein werden, was die Kosten noch weiter in die Höhe treiben würde. Ein Bericht des Chemieingenieurs David Humbird für Open Philanthropy kam jedoch zu dem Schluss, dass kultiviertes Fleisch zu teuer bleiben könnte, um jemals auf den Markt zu kommen, wenn man davon ausgeht, dass aufgrund der langsamen Wachstumsrate von Kulturzellen pharmazeutische Spezifikationen und aseptische „Reinräume“ erforderlich wären.

Dies macht sie extrem anfällig für die Kontamination durch Bakterien und Viren. sagte Humbird zu Fassler:

„Die Bakterien wachsen alle 20 Minuten, und die tierischen Zellen sind auf 24 Stunden festgelegt. Bei einem Kontaminationsereignis wird die Kultur innerhalb von Stunden zerstört … Es gibt dokumentierte Fälle, in denen das Bedienpersonal die Kultur krank gemacht hat. Nicht einmal, weil der Bediener selbst eine Erkältung hatte. Aber es war ein Viruspartikel auf einem Handschuh. Oder eine Leitung wurde nicht gereinigt. Die Kultur hat kein Immunsystem. Wenn es Viruspartikel gibt, die die Zellen infizieren können, dann tun sie das auch. Und normalerweise sterben die Zellen einfach ab, und dann gibt es kein Produkt mehr. Man wirft es einfach weg.“

Paul Wood, eine ehemalige Führungskraft in der pharmazeutischen Industrie, fügte hinzu: „Wir sagen, Leute, es muss pharmazeutische Qualität sein, weil der Prozess dies erfordert. Es geht nicht darum, ob jemand Ihnen erlaubt, mit lebensmitteltauglichen Spezifikationen zu arbeiten, sondern um die Tatsache, dass Sie es physisch nicht tun können“.

Erschwerend kommt hinzu, dass der menschliche Körper über Gefäße verfügt, die nicht nur die Zellen mit Nährstoffen versorgen, sondern auch Giftstoffe abtransportieren. Bei der Züchtung von künstlichem Fleisch gibt es kein Gefäßsystem, so dass die Kultur anfängt, Giftstoffe zu erzeugen, und es gibt keine Möglichkeit, sie loszuwerden.

Ein Exposé in Wired weist auf eine Reihe der technologischen Herausforderungen hin, von denen van Hamelen spricht, und zwar direkt von Mitarbeitern von Upside Foods, einem von zwei Unternehmen, die in den USA kultiviertes Fleisch verkaufen dürfen, berichtet Wired:

„Ein ehemaliger Mitarbeiter sagt, dass er zwischen der Eröffnung der Fabrik im November 2021 und dem Sommer 2022 Dutzende Versuche gesehen hat, die Bioreaktoren zur Herstellung von Gewebeschichten zu verwenden, die aber nur selten zu brauchbarem Fleisch führten. Manchmal wurden Produktionsläufe durch Verunreinigungen ruiniert, die dazu führten, dass sich das Fleisch nicht für die Verarbeitung zu einem Produkt eignete, so der ehemalige Mitarbeiter. Ehemalige Mitarbeiter von Upside beschreiben, wie Fleischchargen, die in den speziell angefertigten Bioreaktoren wuchsen, häufig durch Verunreinigungen ruiniert wurden und verbrannt werden mussten. Sobald es Anzeichen für eine Verunreinigung gab, versuchten sie, den Prozess zu stoppen, die Zellen zu entnehmen und so viele Ergebnisse wie möglich zu erzielen„, so ein ehemaliger Mitarbeiter, der mit dem Prozess vertraut war.

Trotz der pharmazeutisch anmutenden Herstellung wird im Labor gezüchtetes Fleisch nicht als pharmazeutisches Produkt betrachtet, was bedeutet, dass keine Versuche am Menschen erforderlich sind. „Wenn es auf den Markt kommt, ist es ein Experiment am Menschen“, sagt van Hamelen.

Gefälschte Lebensmittel haben ihre Wurzeln in der zentralen Kontrolle

Van Hamelen beschreibt auch einen Krieg gegen die niederländischen Landwirte, der sie von dem Land zu vertreiben droht, das sie seit Generationen bewirtschaftet haben. Wenn kleine und mittelgroße Bauernhöfe ihre Türen schließen, können Regierungen und Konzerne das Land an sich reißen und den Verbrauchern keine andere Wahl lassen, als die gefälschten, im Labor gezüchteten, tierfreien Lebensmittel zu essen, die sie anbieten.

Mehr darüber erfahren Sie in van Hamelens Bericht und Podcast für „The Solari Report“ – Niederländische Landwirte und Fischer: Die Menschen, die uns ernähren.

„Im Jahr 2021 veröffentlichte das Natura-2000-Netzwerk der Europäischen Union eine Karte mit Gebieten in den Niederlanden, die nun vor Stickstoffemissionen geschützt sind. Jeder niederländische Landwirt, der seinen Betrieb in einem Umkreis von 5 Kilometern um ein Natura-2000-Schutzgebiet betreibt, müsste jetzt seinen Stickstoffausstoß stark einschränken, was wiederum seine Produktion begrenzen würde“, sagt Roman Balmakov, Epoch Times-Reporter und Moderator von ‚Facts Matter‘.

Die niederländische Milchbäuerin Nynke Koopmans vom Forum für Demokratie hält das Stickstoffproblem für erfunden. „Es ist eine große Lüge“, sagt sie. „Der Stickstoff hat nichts mit der Umwelt zu tun. Es geht nur darum, die Landwirte loszuwerden.“ Ein anderer Landwirt sagte, wenn die neuen Stickstoffvorschriften in Kraft treten, müsste er seine Herde von 58 Milchkühen auf sechs reduzieren.

Der Stickstoffwissenschaftler Dr. Jaap C. Hanekamp arbeitete für einen Regierungsausschuss zur Untersuchung von Stickstoff, der das Stickstoffmodell der Regierung analysieren sollte. Er sagte zu Balmakov:

„Die gesamte Politik basiert auf dem Depositionsmodell, wie mit Stickstoffemissionen in Naturgebieten umzugehen ist. Und ich habe mir die Validierungsstudien angesehen und festgestellt, dass das Modell eigentlich Mist ist. Es funktioniert nicht. Und es spielt keine Rolle. Sie verwenden es trotzdem weiter. Was in gewisser Weise beunruhigend ist. Ich meine, können wir so etwas in der Politik wirklich tun? Ein Modell verwenden, das nicht funktioniert? Es geht nie um Innovation, es geht immer darum, die Bauern loszuwerden.“

Gefälschte Lebensmittel – ein „gefährliches Kapitel“ in der „großen Vergiftung

Wenn man die Landwirte erst einmal losgeworden ist, bleiben nur noch im Labor gezüchtete Produkte, Insekten und andere synthetische Lebensmittel übrig. Laut Fitts‘ Solari Report:

„Synthetische Lebensmittel und im Labor gezüchtetes Fleisch stellen ein neues und gefährliches Kapitel in dem dar, was ich „die große Vergiftung“ nenne. Trotz der unsinnigen Wirtschaftlichkeit – und der eindeutigen Hinweise darauf, dass diese Produkte bei den Verbrauchern auf Ablehnung stoßen – ist Geld offenbar kein Thema. Mit massivem Risikokapital und aufkeimenden öffentlich-privaten Partnerschaften haben Produkte wie Grillenmehl und im Labor gezüchtete „Eier“ bereits ihren Weg in die Lebensmittelgeschäfte gefunden – mit nicht vorhandener oder irreführender Kennzeichnung, die darauf abzielt, die Abwehr der ahnungslosen Verbraucher zu umgehen. Wie die Recherchen von Elze zeigen, handelt es sich um einen mehrgleisigen Angriff, bei dem synthetische Lebensmittel auch auf Haustiere und Nutztiere abzielen. Alles deutet darauf hin, dass Regierungen, Unternehmen und andere es ernst meinen mit der Einführung eines streng kontrollierten Lebensmittelsystems, das echte Lebensmittel und echtes Fleisch durch synthetische, von der Pharmaindustrie inspirierte ‚Alternativen‘ ersetzt.“

Neben der Unterstützung von Landwirten, die echte Lebensmittel in echter Landwirtschaft produzieren, können Sie sich auch wehren, indem Sie sich an Ihre Abgeordneten wenden und sie auffordern, für das Prime-Gesetz zu stimmen. Das von US-Abgeordnetem Thomas Massie eingebrachte PRIME-Gesetz (Processing Revival and Intrastate Meat Exemption) würde es Landwirten ermöglichen, Fleisch zu verkaufen, das in kleineren Schlachthöfen verarbeitet wurde, und den Bundesstaaten erlauben, ihre eigenen Fleischverarbeitungsstandards festzulegen.

Da kleine Schlachthöfe nicht über einen Inspektor verfügen – eine Anforderung, die nur große Betriebe problemlos erfüllen können – ist es ihnen untersagt, ihr Fleisch zu verkaufen. Das PRIME-Gesetz würde diese Vorschrift aufheben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da weiterhin stichprobenartige USDA-Kontrollen durchgeführt werden könnten. Letztlich würde das Gesetz Fleisch viel erschwinglicher und verfügbarer machen.

Die Antwort auf die Lebensmittelsicherheit liegt in einem dezentralisierten Lebensmittelsystem, das die Gemeinden mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel nachhaltig anbauen und lokal vertreiben. Van Hamelen empfiehlt, das Geld für Lebensmittel nicht an große Supermarktketten, sondern an Kleinbauern oder deren Zwischenhändler zu leiten.

