Klaus Schwab will den Rückzug der Globalisierung und Global Governance mit einer neuen Form der Globalisierung und Global Governance stoppen

Klaus Schwab und Thierry Malleret haben in ihrem Buch „Covid-19: The Great Reset“ den „freien Fall der Global Governance“ als existenzielle Herausforderung bezeichnet, und wenn wir nicht zusammenarbeiten, „sind wir dem Untergang geweiht“.

„Nationalstaaten ermöglichen Global Governance (einer führt den anderen)“, heißt es in dem Buch. „Je mehr Nationalismus und Isolationismus die globale Gemeinschaft durchdringen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Global Governance an Bedeutung verliert und unwirksam wird. Leider befinden wir uns genau an diesem kritischen Punkt. Kurz gesagt, wir leben in einer Welt, in der niemand wirklich das Sagen hat“.

Das Buch definiert „Global Governance“ als die Zusammenarbeit zwischen transnationalen Akteuren, um auf globale Probleme zu reagieren, und „Globalisierung“ als einen breiten und vagen Begriff, der sich auf den weltweiten Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Menschen, Kapital und Daten zwischen Nationen bezieht.

Obwohl Global Governance als ein anderes Konzept definiert wird, sind beide miteinander verbunden, und die Gründe für ihren „freien Fall“ sind dieselben wie für den Rückzug der Globalisierung.

Die Lösung für den Rückzug der Globalisierung, so Schwab und Malleret, sei eine neue Form der Globalisierung, die politische Maßnahmen und eine effektive Global Governance erfordere.

Anfang dieses Monats veröffentlichte der Rat für Auswärtige Beziehungen des US-Außenministeriums zwei Interviews über die Maßnahmen, die es gegen den Aufstieg der Globalisierungsgegner zu ergreifen gedenkt. Das eine wurde mit Peter Trubowitz, Associate Fellow des britischen Chatham House, geführt. Das andere wurde mit Kristalina Georgieva, der geschäftsführenden Direktorin des Internationalen Währungsfonds, geführt.

Das allgemeine Ergebnis beider Gespräche war, dass der Plan darin besteht, der Antiglobalisierung mit einer anderen Form der Globalisierung zu begegnen. Trubowitz schlug vor, „das Verhältnis zwischen Außen- und Innenpolitik neu zu definieren“, während Georgieva vorschlug, „sich auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen wir ohne Zusammenarbeit zum Scheitern verurteilt sind“. Als Beispiele nannte sie den Klimawandel, den „grünen Übergang“ und die Verschuldung: „Ohne Globalisierung sind wir verloren“.

Trubowitz und Georgieva kopieren sich nicht nur gegenseitig in ihren Ideen und ihrer Sprache, sondern auch Klaus Schwab und sein Buch „The Great Reset“.

Antiglobalisierung mit neuer Globalisierung bekämpfen

Nachdem die Autoren von „The Great Reset“ eingeräumt hatten, dass „eine gewisse Deglobalisierung unvermeidlich“ sei, versuchten sie, die Angst vor der Antiglobalisierung zu schüren.

„Ein überstürzter Rückzug aus der Globalisierung würde zu Handels- und Währungskriegen führen, die Wirtschaft jedes Landes schädigen, soziale Verwüstungen verursachen und ethnischen oder Clan-Nationalismus auslösen“, so die Autoren. (Siehe The Great Reset, S. 81)

Sie schlugen vor, die Rücknahme der Globalisierung durch eine neue Form der Globalisierung zu „managen“. In Anlehnung an die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, so Schwab und Malleret, wird die neue Globalisierung „eine viel inklusivere und gerechtere Form sein, die … sozial und ökologisch nachhaltig ist“.

Dies erfordere politische Lösungen und eine Form effektiver Global Governance.

Ihre politischen Lösungen wurden „im Schlusskapitel angesprochen“. Nimmt man diese Worte wörtlich, so lautet das Schlusskapitel „Kapitel 3: Individueller Reset“.

Kapitel 3 schlägt „eine Neudefinition unseres Menschseins“ und „veränderte Prioritäten“ als „Lösungen“ vor. Unter der Überschrift „Neudefinition unseres Menschseins“ findet sich ein Abschnitt mit der Überschrift „Moralische Entscheidungen“. Es ist rätselhaft, warum Schwab und Malleret meinen, sie hätten die Autorität, unser Menschsein neu zu definieren und über unsere moralischen Entscheidungen zu entscheiden. Aber damit haben sie ihre Ideologie deutlich gemacht.

Unter „moralische Entscheidungen“ diskutieren sie, wie das Gemeinwohl maximiert werden kann:

Es ist eine moralische Entscheidung darüber, ob man den Qualitäten des Individualismus oder denen, die das Schicksal der Gemeinschaft begünstigen, den Vorzug gibt. Es ist sowohl eine individuelle als auch eine kollektive Entscheidung (die durch Wahlen zum Ausdruck gebracht werden kann), aber das Beispiel der Pandemie zeigt, dass stark individualistische Gesellschaften nicht perfekt darin sind, Solidarität auszudrücken.

… Wenn wir in Zukunft (aber das ist ein großes „wenn“) die Haltung des Eigennutzes aufgeben, die so viele unserer sozialen Interaktionen verunreinigt, können wir vielleicht Themen wie Inklusivität und Fairness mehr Aufmerksamkeit schenken. The Great Reset, Klaus Schwab und Thierry Malleret, Juli 2020, S. 154 und 157

Wie bereits erwähnt, stehen der Begriff „Gemeinwohl“ und seine hässliche Schwester „höheres Gut“ für den Kollektivismus, der in sozialistischen, kommunistischen und faschistischen Bewegungen zu finden ist. Diese Bewegungen benutzen das „Gemeinwohl“ als Instrument der sozialen Kontrolle.

Die Autoren erklären nicht, warum ein „individueller Reset“ notwendig ist, sie nehmen einfach an, dass dies eine Folge der Covid-„Pandemie“ ist. Wie im gesamten Buch benutzen sie jedoch den Kollektivismus als Instrument der sozialen Kontrolle. „Wenn wir als Menschen nicht zusammenarbeiten, um unsere existenziellen Herausforderungen (einschließlich der Umwelt und des freien Falls der Weltregierung) zu bewältigen, sind wir dem Untergang geweiht“, behaupten sie. (Siehe The Great Reset, S. 152)

Die Lösung des Weltwirtschaftsforums für die Klasse der Prekären

Die Bedrohung der Globalisierungsgegner für die Pläne der Globalisten war schon lange vor der Veröffentlichung des Buches von Schwab und Malleret erkannt worden. The Great Reset nannte zwei „signifikante Marker“ für den Rückzug der Globalisierung.

„Der Aufstieg des Nationalismus macht den Rückzug der Globalisierung in den weltweit meisten Teilen unvermeidlich – ein Impuls, der im Westen besonders ausgeprägt ist. Das Votum für den Brexit und die Wahl von Präsident Trump auf einer protektionistischen Plattform sind zwei wichtige Meilensteine in der westlichen Gegenbewegung zur Globalisierung“, schreiben die beiden Autoren. (Siehe The Great Reset, S. 78)

Sowohl das Brexit-Referendum, bei dem sich Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union entschied, als auch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten fanden 2016 statt.

Im darauffolgenden Jahr hielt Schwab die Hauptrede auf dem World Government Summit. „Lassen Sie mich einen kurzen Überblick darüber geben, wo wir in unserer Welt stehen und welche Richtung wir einschlagen sollten“, sagte er in seiner Rede.

Ganz oben auf seiner Liste stand die Deglobalisierung. „Erstens: Wir stehen an einem historischen Scheideweg. Es gibt einen Wegweiser, der uns zu dem führt, was wir – um den Weg des Neoliberalismus fortzusetzen – globale Kooperation nennen. Aber wir sind mit einer Gegenreaktion von Millionen von Menschen konfrontiert, vorwiegend im Westen, die das Gefühl haben, dass die Globalisierung nicht zu ihrem Vorteil funktioniert“, sagte er.

Später in seiner Rede, nachdem er einige willkürliche Vorteile der Globalisierung erwähnt hatte, sagte Schwab in selbstzerstörerischer Weise, dass „die Globalisierung eine neue wirtschaftliche Gleichung geschaffen hat; Fähigkeiten, Arbeit sind weniger gefragt, was bedeutet, dass, wenn wir uns den Kuchen des BIP ansehen, die Miete für Arbeit niedrig ist und diejenigen, die Kapital haben, diejenigen, die neue Ideen haben, mehr von der Globalisierung profitiert haben“.

Dies ist einer der Gründe, warum nicht Millionen, sondern Milliarden von Menschen das Gefühl haben, dass die Globalisierung nicht zu ihrem Vorteil ist. Im Grunde bedeutet Globalisierung, dass die selbst ernannte globale Elite reicher wird und mehr besitzt, während die Armen ärmer werden und weniger besitzen. Selbst Schwab musste zugeben: „Deshalb haben wir bei den Wahlen in den Vereinigten Staaten und beim Brexit-Votum diese Wut der Menschen gegen die Globalisierung und gegen die Eliten gesehen, die ihrer Meinung nach von der Globalisierung profitiert haben“.

Der zweite Indikator für den Zustand der Welt, so Schwab, sei das „Wiedererrichten von Mauern, wahrscheinlich in einer Welt, die mehr in der Vergangenheit verankert ist, und einer Welt, die wahrscheinlich von Zerbrechlichkeit und Feindseligkeit geprägt sein wird“.

Was genau Schwab mit dem „Wiedererrichten von Mauern“ meinte, weiß vielleicht nur er selbst. Aber in einem weiteren Sinne könnte man es auch als einen Rückzug der Länder nach innen und damit gegen die Globalisierung verstehen.

„Ich würde vorschlagen, dass wir uns für keinen der beiden Wege entscheiden“, sagte er.

Dann warb er für die vierte industrielle Revolution. „Die vierte industrielle Revolution wird unser Leben verändern, sie wird die Art und Weise verändern, wie wir leben, wie wir konsumieren und wie wir arbeiten“, sagte Schwab. Drohnen, selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz und neue Methoden der Genmanipulation seien keine Ideen mehr, sondern Realität.

Es gebe eine neue Klasse von Menschen, so Schwab, die sogenannten Prekären: „Menschen, die sich in einer prekären Situation befinden und nicht wissen, ob sie im Alter genug haben werden, ob sie ihre Arztrechnungen bezahlen können“.

In einem Artikel aus dem Jahr 2016 beschuldigte das Weltwirtschaftsforum die Prekären, „die neue globale Klasse zu sein, die den Aufstieg des Populismus befeuert“.

Das Problem mit der „östlichen Philosophie“, wie Schwab sie nennt, ist: Wer entscheidet, wovor das Kollektiv geschützt werden soll und welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden sollen?

Gewählte Regierungen sind „altmodisch“

Wenige Monate zuvor hatte Schwab auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums die dystopischen Ideen des Google-Gründers Sergey Brin vorgestellt. Schwab führte das Thema der Vorhersagekraft der künstlichen Intelligenz (KI) ein.

„Digitale Technologien haben [jetzt] eine analytische Kraft … der nächste Schritt könnte sein, in den präskriptiven Modus überzugehen, was bedeutet, dass man nicht einmal mehr Wahlen haben muss, weil man bereits vorhersagen kann … und dann kann man sagen: ‚Warum benötigen wir Wahlen, weil wir wissen, was das Ergebnis sein wird'“.

„Man könnte auch fragen, warum wir gewählte Führer benötigen, denn wir könnten genauso gut alle Entscheidungen treffen“, sagte Brin.

Schwab ging auf die Frage ein, warum die Welt von nicht gewählten Entscheidungsträgern regiert wird: Er bezeichnete den Regierungsprozess als „altmodisch“. Als Beispiel nannte er Regierungen, die von einer technologischen Entwicklung erfahren, dann Regulierungsbehörden und parlamentarische Ausschüsse einbeziehen und schließlich in den Parlamenten debattieren und Vorschriften verabschieden.

„Dieser [Prozess] ist für unsere neuen Technologien absolut nicht mehr angemessen“, sagte er. „Wir benötigen eine viel flexiblere Interaktion zwischen Unternehmen, Regulierungsbehörden, der Zivilgesellschaft und so weiter.

Brin fügte hinzu, dass seiner Meinung nach die Beziehungen zwischen Regierungen und Unternehmen oft antagonistisch seien, was seiner Meinung nach ungesund sei. „Wir sollten versuchen, die Dinge nicht nur schneller, sondern auch wirklich kooperativ anzugehen“, sagte Brin.

Damit sind wir wieder bei dem eingangs erwähnten Zitat aus The Great Reset. Kollektive Entscheidungen, so The Great Reset, können durch Wahlen zum Ausdruck gebracht werden. „Aber das Beispiel der Pandemie zeigt, dass stark individualistische Gesellschaften nicht einwandfrei darin sind, Solidarität auszudrücken.

Wie bei Schwabs Vorschlag, prädiktive künstliche Intelligenz einzusetzen, wird ein Jargon verwendet, um die Menschen an die Idee zu gewöhnen, dass sie uns die Möglichkeit nehmen, eine Wahl zu treffen, und es selbst ernannten Eliten überlassen, unsere Entscheidungen zu treffen – für das Gemeinwohl.

Schwabs Version der „östlichen Philosophie“ besagt, dass Unternehmen und gleich gesinnte Profiteure, wahrscheinlich über das Weltwirtschaftsforum, für das „Kollektiv“ entscheiden werden. Kurz gesagt, das ist der Plan von Schwab und seinen Kumpanen für eine neue Form der Globalisierung mit ihren politischen Lösungen und einer effektiven Global Governance.

Von uns Milliarden, nein danke, Schwab.