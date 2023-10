Vorsicht bei diesen Links

Werbetreibende finden immer neue Wege, um Menschen zu verfolgen.

Die digitale Werbeindustrie gibt keineswegs auf, so viele Daten wie möglich über Internetnutzer zu sammeln, nur weil die Cookies von Drittanbietern abgeschafft werden.

Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass die gesamte Tech-/Web-Branche die Abschaffung dieser Art von Cookies gar nicht erst in Angriff nehmen würde, wenn die Ad-Tracker wirklich keine Alternativen hätten.

So groß ist ihre Macht und so zentral ist ihre Rolle für das, was aus dem Internet geworden ist und wer das meiste Geld damit verdient.

Einer von ihnen, wenn nicht der Hauptverdiener, ist natürlich Google. Auch wenn andere Browser schon seit einiger Zeit Möglichkeiten entwickelt haben, um Cookies von Drittanbietern zu blockieren, ist es Chrome, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, da Chrome einen riesigen Anteil am Browsermarkt hat.

Aber nicht nur, dass dieser Versuch von Google, sich mehr um sich selbst zu kümmern (indem es sich die Regulierungsbehörden vom Leib hält) als um die Privatsphäre seiner zahlreichen Nutzer, Kontroversen ausgelöst hat – die Frage ist nun, welche Auswirkungen dies haben wird.

Viele bemerken jetzt eine der Möglichkeiten, die Unternehmen, deren Geschäft das Sammeln von Daten ist, gefunden haben (zweifellos nicht die einzige), um das zu ersetzen, was sie mit Dritten hatten, was 2024 in Chrome verschwinden wird.

Das ist Link-Dekoration. Und wie sich herausstellt, können sie sie ziemlich effizient einsetzen.

Link-Dekoration bezieht sich auf die Art und Weise, wie Browser Hyperlinks anzeigen, und wurde ursprünglich im CSS einer Webseite entwickelt, um diese Links visuell hervorzuheben.

Es gibt jedoch eine Fülle von Informationen, die den Links (d. h. dem Code, der sie anzeigt) hinzugefügt werden können, so dass sie zu einer weiteren Front in dem anscheinend ständig zunehmenden Krieg werden, den Datenverfolger und Big Tech gegen Internetnutzer führen.

Informationen wie Cookies von Erstanbietern (die jetzt anstelle von Drittanbietern zur Datenverfolgung verwendet werden), lokale Speicherung, E-Mails von Einzelpersonen – wenn Websites dies wünschen, können sie ihre Besucher verfolgen, indem sie einige oder alle der oben genannten Informationen sammeln. Und einige Forscher, die sich Anfang des Monats auf dem Ad Filtering Dev Summit trafen, nannten die Zahl von 73% der 20.000 untersuchten Websites, die tatsächlich „mindestens eine“ Link-Dekoration verwenden, um Tracking zu ermöglichen.

Während dies für die Mehrheit der Internetnutzer eine Neuigkeit sein mag, sind sich Sicherheits- und Datenschutzforscher sowie Entwickler verschiedener Tools natürlich schon seit einiger Zeit darüber im Klaren – Werbeblocker wie uBlock Origin und Browser wie Brave, Safari und Firefox sowie eine Vielzahl anderer Anti-Tracking-Software verfügen über Filterlisten, die diese Art von Link-Dekoration verhindern sollen.

Auf dem Gipfel, der diesen Monat in Amsterdam stattfand, wurde ein neues Verfahren vorgestellt – PURL, das in Python geschrieben ist und auf maschinellem Lernen basiert. Es wurde von Shaoor Munir, einem Doktoranden in Informatik an der University of California in Davis, entwickelt, der auch den Prozentsatz der Websites angab, die Link-Dekoration in einer sehr datenschutzfeindlichen Weise verwenden.

Munir ist überzeugt, dass PURL seine Aufgabe – die Identifizierung anstößiger Links und deren anschließende „Säuberung“ von ihren Web-Tracking-Fähigkeiten – effizienter erfüllt als die bestehenden Lösungen in anderen bereits erwähnten Produkten und Tools.

Munir und eine Reihe anderer Forscher von der UC Davis, aber auch von der University of Washington und dem Imperial College London haben ein Papier vorgelegt, in dem sie sich eingehend damit befassen, wie das System funktioniert und was man dagegen tun kann. Sie beleuchteten auch die erstaunlich lange Geschichte dieser Art von Tracking und stellten fest, dass der Analysedienst Webtrends bereits 1996 einen Query-Parameter verwendete, um Click-Tracking für Werbung zu ermöglichen.

Unwissenheit ist nie ein Segen, und in diesem Fall ganz besonders nicht. Der einzige Grund, warum Big Tech und die Werbeindustrie damit begonnen haben, Cookies von Drittanbietern zu entfernen, ist, dass sie einfach „zu viel Presse“ bekommen haben – und schließlich die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden und Politikern.

Bei der (missbräuchlichen) Verwendung von Link-Dekoration ist die Situation derzeit genau umgekehrt: Nur wenige sind sich des Problems bewusst, und praktisch niemand unternimmt etwas Konkretes, um es aus Sicht der Regulierungsbehörden zu verhindern.

Link-Dekoration ist eine Praxis, bei der zusätzliche Daten an URLs angehängt werden, oft um das Nutzerverhalten auf verschiedenen Websites zu verfolgen. Diese Daten, die als eine Reihe von Zeichen hinter einem Fragezeichen erscheinen, erzählen aufmerksamen Beobachtern eine Geschichte unserer digitalen Interaktionen. Von Marketingfachleuten bis zu Datenanalytikern werden die gewonnenen Informationen für eine Reihe von Anwendungen genutzt, die für die Öffentlichkeit oft nicht sichtbar sind.

Im Kern funktioniert Link-Decoration dadurch, dass zusätzliche Informationen, meist in Form von Parametern, an URLs angehängt werden. Diese Parameter können Identifikatoren für den Benutzer, die Kampagne oder die verweisende Seite enthalten. Wenn ein Nutzer auf einen dekorierten Link klickt, erhält die Website auf der anderen Seite diese angehängten Informationen und entschlüsselt so die Geschichte der Reise des Nutzers.

Beispielsweise kann ein Link in einer Werbe-E-Mail mit einer Dekoration versehen werden, die die Quelle der Kampagne angibt, so dass Marketingexperten die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen messen können. Gleichzeitig können Social-Media-Plattformen dekorierte Links verwenden, um zu verfolgen, wie Inhalte im Web geteilt und mit ihnen interagiert wird.

Trotz ihrer Nützlichkeit im digitalen Ökosystem wirft die Verzierung von Links eklatante Datenschutzprobleme auf. Die harmlosen Klicks tragen oft eine Last persönlicher Daten mit sich, ohne dass der Nutzer sich dessen bewusst ist. Diese Informationen können dazu verwendet werden, umfassende Profile zu erstellen, die dann für gezielte Werbung und Analysen genutzt oder – schlimmer noch – an Dritte verkauft werden können.

Ferner verschärft die mangelnde Transparenz das Dilemma. Die Nutzer sind sich oft nicht bewusst, welche Datenspuren sie hinterlassen, geschweige denn, wie sie sich dagegen schützen können. Die Allgegenwärtigkeit der Linkdekoration macht sie zu einem mächtigen Werkzeug für ein permanentes Tracking, das häufig herkömmliche Datenschutzmaßnahmen wie Cookie-Blocker umgeht.

Das wachsende Bewusstsein für Datenschutzfragen hat eine Debatte unter den Akteuren der Branche ausgelöst. Einige haben strenge Maßnahmen ergriffen, um die Datensammlung durch Link-Dekoration einzudämmen, während andere ambivalent bleiben. Beispielsweise haben Browser-Entwickler damit begonnen, Funktionen zu implementieren, mit denen die Linkdekoration entfernt werden kann, um die unsichtbaren Fäden zu kappen, die die Nutzer an ein Datenerfassungsnetzwerk binden.

Link-Dekoration ist kein neues Konzept, wird aber oft unter dem Radar betrieben. Dabei werden zusätzliche Informationen an URLs angehängt, meist in Form von Parametern. Diese Parameter können Identifikatoren enthalten, die sich auf den Nutzer, die Kampagne oder die Quelle der Weiterleitung beziehen. Beispielsweise kann ein Link, der in sozialen Medien geteilt wird, einen Tag enthalten, der die Plattform als Quelle angibt, oder ein Link in einer Werbe-E-Mail kann einen Parameter enthalten, der auf eine bestimmte Marketingkampagne hinweist.

Wenn Sie sich der Link-Dekoration bewusst sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen, können Sie Ihren Online-Datenschutz und Ihre Sicherheit erheblich verbessern. Im Folgenden finden Sie einige Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Ihnen helfen sollen, sich auf dem Gebiet der Link-Dekoration zurechtzufinden:

Informieren Sie sich:

Verstehen Sie, was Link-Dekoration ist und wie sie verwendet wird, um das Nutzerverhalten online zu verfolgen.

Machen Sie sich mit den gängigen Link-Dekorationsparametern wie utm_source, utm_medium, utm_campaign usw. vertraut, die häufig für Marketinganalysen verwendet werden.

Untersuchen Sie Links:

Bevor Sie auf einen Link klicken, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, um die vollständige URL zu sehen.

Achten Sie auf zusätzliche Parameter, die an die URL angehängt sind, insbesondere nach einem Fragezeichen (?).

Verwenden Sie Tools zur Überprüfung von Links:

Verwenden Sie Tools oder Browser-Erweiterungen, die Links für Sie analysieren können.

Einige Erweiterungen können Tracking-Parameter automatisch aus URLs entfernen.

Manuelle Bereinigung:

Wenn Sie dekorierte Links bemerken, können Sie die zusätzlichen Parameter manuell entfernen, indem Sie alles nach dem Fragezeichen (?) löschen und sicherstellen, dass die Haupt-URL intakt bleibt.

Ändern Sie beispielsweise https://example.com/page?utm_source=facebook in https://example.com/page.

Verwenden Sie datenschutzfreundliche Browser und Erweiterungen:

Erwägen Sie die Verwendung von Browsern mit integrierten Funktionen zur Verwaltung von Link-Dekorationen.

Installieren Sie Browser-Erweiterungen, die Ihnen helfen, Tracking-Parameter zu entfernen oder Tracker zu blockieren.

Verbreiten Sie das Bewusstsein:

Teilen Sie Ihr Wissen über Link-Dekoration mit Freunden und Familie.

Ermutigen Sie sie, ähnliche Praktiken anzuwenden, um ihre Online-Privatsphäre zu schützen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich Online-Tracking und Datenschutz.

Aktualisieren Sie regelmäßig Ihren Browser und Ihre Datenschutztools, um sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Schutzmaßnahmen verfügen.

Üben Sie sicheres Surfen:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf Links in E-Mails, sozialen Netzwerken oder anderen Plattformen klicken.

Wenn ein Link verdächtig aussieht oder von einer unbekannten Quelle stammt, klicken Sie nicht darauf.

Legen Sie Lesezeichen für vertrauenswürdige Websites an:

Das Setzen von Lesezeichen für Websites, die Sie häufig besuchen, kann dazu beitragen, ein potenzielles Tracking durch Linkdekoration von zwischengeschalteten Quellen zu vermeiden.

Verwenden Sie datenschutzfreundliche Suchmaschinen:

Erwägen Sie die Verwendung von Suchmaschinen, die Ihren Suchverlauf nicht nachverfolgen und keine Informationen an Dritte weitergeben.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die mit der Verlinkung verbundenen Risiken erheblich minimieren und die Kontrolle über Ihren digitalen Fußabdruck übernehmen. Mit der Zeit werden diese Praktiken zur Selbstverständlichkeit und tragen zu einer sichereren Online-Erfahrung bei.