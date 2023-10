Health Canada bestätigt, dass die DNA-Sequenz des Simian Virus 40, die im COVID-Präparat von Pfizer gefunden wurde, mit Krebs assoziiert ist.

Health Canada stellt fest, dass, obwohl die vollständige DNA-Sequenz des Pfizer-Plasmids zum Zeitpunkt des ursprünglichen Antrags vorgelegt wurde, der Sponsor die SV40-Sequenz nicht spezifisch identifiziert hat.

Das Vorhandensein des Polyomavirus Simian Virus 40 (SV40), eine mit Affen in Verbindung gebrachte DNA-Sequenz, von der bekannt ist, dass sie Krebs verursacht, wenn sie in alten Polio-Impfstoffen verwendet wird, wurde von Health Canada als in Pfizers COVID-Impfstoff vorhanden bestätigt, eine Tatsache, die der Impfstoffhersteller den Behörden nicht mitgeteilt hatte.

Wie die Epoch Times letzte Woche zuerst berichtete, gibt es immer noch eine Debatte unter Wissenschaftlern über die Ergebnisse, wobei einige behaupten, dass SV40 ein Krebsrisiko darstellt und absichtlich versteckt wurde, während andere sagen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.

In einer E-Mail, die der Epoch Times zugesandt wurde, heißt es: „Health Canada erwartet von den Sponsoren, dass sie zum Zeitpunkt der Einreichung alle biologisch funktionalen DNA-Sequenzen innerhalb eines Plasmids (wie ein SV40-Enhancer) identifizieren“.

„Obwohl die vollständige DNA-Sequenz des Pfizer-Plasmids zum Zeitpunkt der ursprünglichen Einreichung zur Verfügung gestellt wurde, hat der Sponsor die SV40-Sequenz nicht spezifisch identifiziert“, so Health Canada weiter.

Health Canada wies darauf hin, dass Kevin McKernan, ein Mikrobiologe und ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT Human Genome Project, und Dr. Phillip J. Buckhaults, Professor für Krebsgenomik und Direktor des Cancer Genetics Lab an der Universität von South Carolina, Anfang des Jahres öffentlich auf das Vorhandensein von SV40 in den Impfstoffen hingewiesen hatten.

Health Canada konnte daraufhin das Vorhandensein des Enhancers anhand der von Pfizer eingereichten Plasmid-DNA-Sequenz und der veröffentlichten SV40-Enhancer-Sequenz bestätigen.

SV40 wird zur Verstärkung der Gentranskription bei der Verabreichung von Impfstoffen verwendet.

In einem Briefwechsel mit der Epoch Times sagte McKernan, Pfizer habe nicht bekannt gegeben, dass SV40 in den COVID-Impfstoffen enthalten sei, da es vor Jahrzehnten in Polio-Impfstoffen verwendet und mit Krebs in Verbindung gebracht wurde.

McKernan teilte die Besorgnis über SV40, sagte aber auch, dass es noch keine eindeutigen Beweise dafür gebe, dass es sich um ein eigenständiges Karzinogen handele. Er warnte die Öffentlichkeit, dass SV40-Promotoren immer noch Anlass zur Sorge gäben, da die Gefahr bestehe, dass sie „in das menschliche Genom in der Nähe von Onkogenen integriert werden, also von Genen, die das Potenzial haben, Krebs zu verursachen“, so die Epoch Times.

Buckhaults zufolge haben die Menschen ein Recht darauf, dass ihre Sorgen ernst genommen und von kompetenten, fürsorglichen Wissenschaftlern behandelt werden, auch wenn sie sich am Ende als unbegründet erweisen. Wir sollten nach Monstern unter dem Bett suchen und ehrlich über die Ergebnisse berichten.

Der Sprecher von Health Canada, Mark Johnson, sagte laut The Epoch Times, dass die derzeit verfügbaren Daten zu SV40 keinen Zusammenhang mit den sogenannten „Turbo-Krebsen“ zeigen, die mit der COVID-Spritze in Verbindung gebracht werden.

Dr. Joseph Mercola erwähnte in einem Meinungsartikel, der im Juni auf LifeSiteNews veröffentlicht wurde, eine Diskussion zwischen Dr. Steven E. Greer und McKernan und Dr. Sucharit Bhakdi über die Kontamination durch die COVID-Spritze.

Laut McKernans Team wurde eine Kontamination mit SV40-DNA sowohl in den mRNA-Impfstoffen von Pfizer als auch von Moderna gefunden, und die Ergebnisse wurden Anfang April 2023 in OSF Preprints veröffentlicht.

Greer stellte fest, dass „Regierungen und Pharmakonzerne die Welt in einem viel größeren Ausmaß getäuscht haben, als bisher bekannt war“, so Mercola. Impfstoffe‘ tatsächlich das menschliche Genom verändern und eine permanente Produktion des tödlichen Spike-Proteins verursachen“, und dass diese interne Produktion des Spike-Proteins wiederum „das Immunsystem dazu bringt, seine eigenen Zellen anzugreifen“.

Mercola schrieb, dass das Auftreten von SV40 in den COVID-Impfstoffen „mit einer schlechten Qualitätskontrolle während des Herstellungsprozesses zusammenzuhängen scheint, obwohl es unklar ist, an welcher Stelle der Entwicklung sich SV40 eingeschlichen haben könnte“.

„Mängel in der Qualitätskontrolle könnten auch für die hohe Rate anaphylaktischer Reaktionen verantwortlich sein, die wir beobachtet haben“, so Mercola.

Vergangenen Monat hat Health Canada eine überarbeitete mRNA-basierte COVID-Spritze von Moderna zugelassen, obwohl Studien gezeigt haben, dass einer von 35 Empfängern der Auffrischungsimpfung Herzmuskelschäden aufwies.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die COVID-Spritze bei vielen Menschen, auch bei Kindern, unerwünschte Wirkungen hat.

Eine kürzlich von Forschern der in Kanada ansässigen Correlation Research in the Public Interest durchgeführte Studie hat beispielsweise gezeigt, dass in 17 Ländern ein „klarer kausaler Zusammenhang“ zwischen den Spitzenwerten bei der Gesamtsterblichkeit und der raschen Einführung der COVID-Impfung und der Auffrischungsimpfung besteht.

SV40 wurde von den Impfstoffherstellern vor den Aufsichtsbehörden „versteckt“, sagt ein Arzt

Laut Dr. Janci Lindsay, Direktorin für Toxikologie und Molekularbiologie bei Toxicology Support Services, hat Pfizer sowohl Health Canada als auch der US Food and Drug Administration und der Europäischen Arzneimittelagentur das Vorhandensein von SV40-„Promotoren“ verschwiegen.

Sie sagte, wie die Epoch Times berichtete, dass der Pharmakonzern sie „versteckt“ habe.

„Es geht also nicht nur darum, dass sie existieren, sondern auch darum, dass sie absichtlich vor den Regulierungsbehörden versteckt wurden“, sagte sie.

Lindsay erklärte, die COVID-Aufnahmen enthielten nicht das gesamte SV40-Virus, sondern nur eine Kernlokalisationssequenz.

Sie sagte, dass SV40-Promotoren in das menschliche Genom eingebaut worden seien – in einem Prozess, der als Insertionsmutagenese bekannt ist -, was zu Genmutationen führe, die Krebs verursachen könnten.

Lindsay sagte auch, dass SV40 sich „überall ansiedeln“ könne, da es ein starker Promotor sei.

Die kanadische Gesundheitsbehörde sagt, dass sie in Bezug auf den COVID-Impfstoff „zu dem Schluss gekommen ist, dass das Nutzen-Risiko-Profil weiterhin für die Verwendung des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech spricht“.

„Health Canada verlässt sich nicht auf die Schlussfolgerungen der Impfstoffhersteller. Health Canada führt eine gründliche, unabhängige Überprüfung der vom Hersteller vorgelegten Nachweise durch, um sicherzustellen, dass unsere hohen Standards für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllt werden“, so die Behörde.

Buckhaults wies laut Epoch Times darauf hin, dass die SV40-Sequenz im Impfstoff NICHT das krebserregende große SV40-T-Antigen sei, das ein riesengroßes Krebsrisiko darstellen würde.

Er sagte, der SV40-Enhancer sei ein „Standardstück der molekularbiologischen Technik, um eine hohe Expression des Neo-Resistenzmarkers zu erreichen“, der „seit Jahrzehnten“ verwendet werde.

Er stellte fest, dass die kleinen DNA-Stücke von SV40 immer noch ein „zukünftiges Krebsrisiko von nicht Null haben, genau wie alle anderen DNA-Sequenzen“.

„Besorgnis bei den Regulierungsbehörden ist angebracht, aber Panik in der Öffentlichkeit ist nicht angebracht (und sogar schädlich)“, sagte er.

Was ist SV40 und warum ist es in Impfstoffen enthalten?

SV40 in Impfstoffen wird mit der Ausbreitung von Tumorerkrankungen bei Menschen in Verbindung gebracht, die dem Virus durch kontaminierte Injektionen ausgesetzt waren. Laut einer Studie, die 2002 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde, gibt es Hinweise darauf, dass ältere Polioimpfstoffe, die mit SV40 verunreinigt waren, mit bestimmten Krebsarten in Verbindung stehen.

Die Polioimpfstoffe aus den späten 1950er und frühen 1960er-Jahren waren alle mit SV40 kontaminiert, nachdem entdeckt worden war, dass das Virus in den Nierenzellen von Affen vorkam, die von den Impfstoffherstellern zur Herstellung der Impfstoffe verwendet wurden.

Die Autoren der Studie aus dem Jahr 2002 vermuten, dass der mit SV40 kontaminierte Polio-Impfstoff für bis zur Hälfte der jährlich diagnostizierten 55.000 Fälle von Non-Hodgkin-Lymphomen verantwortlich sein könnte.

SV40, oder das Affenvirus, wie es laut Dr. Maurice Hilleman, einem späten Impfstoffentwickler, auch genannt wird, wurde in den Polio-Impfstoff eingeschleust und dann versehentlich von Merck in Umlauf gebracht.

Wie Mercola anmerkt, war nie klar, ob SV40 vollständig aus den Polio-Impfstoffen entfernt wurde, da bekannt ist, dass kontaminierte Impfstoffe noch 1999 in Italien im Umlauf waren.

Die Lancet-Buchbesprechung mit dem Titel „The Virus and the Vaccine: The True Story of a Cancer-Causing Money Virus, Contaminated Polio Vaccine and the Millions of Americans Exposed“ (Die wahre Geschichte eines krebserregenden Geldvirus, eines verunreinigten Polio-Impfstoffs und der Millionen Amerikaner, die ihm ausgesetzt waren) geht ausführlich auf den Zusammenhang zwischen SV40 und Krebs ein.

Ein Experte aus dem Buch sagt: „1960 wussten Wissenschaftler und Impfstoffhersteller, dass Affennieren Abwasserkanäle für Affenviren waren. Solche Kontaminationen ruinierten oft Kulturen, auch die einer NIH-Forscherin namens Bernice Eddy, die an der Sicherheit von Impfstoffen arbeitete… Ihre Entdeckung… bedrohte eines der wichtigsten Gesundheitsprogramme der USA“.

Eddy versuchte, ihre Kollegen zu informieren, wurde aber mundtot gemacht, von ihren Aufgaben als Impfstoffbeauftragte entbunden und aus ihrem Labor entfernt…“. [Zwei Merck-Forscher, Ben Sweet und Maurice Hilleman, identifizierten bald darauf das Rhesus-Virus, das später SV40 genannt wurde – den krebserregenden Wirkstoff, der Eddy entgangen war“, heißt es in dem Buch.

Ab 1963 verwendeten die US-Gesundheitsbehörden für die Herstellung von Polio-Impfstoffen afrikanische Grüne Meerkatzen, die von Natur aus kein SV40 in sich tragen.

Unerwünschte Wirkungen der COVID-Impfstoffe nehmen in Kanada zu

Unerwünschte Wirkungen der ersten COVID-Impfungen haben dazu geführt, dass immer mehr Kanadier über das kanadische Vaccine Injury Program (VISP) eine finanzielle Entschädigung für angebliche Impfschäden beantragen.

Bislang hat das VISP bereits mehr als 6 Millionen Dollar an Personen ausgezahlt, die durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, und etwa 2.000 Anträge sind noch anhängig.

Trotz der Gesundheitsrisiken, die mit den COVID-Spritzen verbunden sind, haben die Regierungen in ganz Kanada strenge Vorschriften erlassen, darunter auch eine Impfpflicht am Arbeitsplatz.

In der Folge haben viele Kanadier, die sich nicht impfen lassen wollten, ihren Arbeitsplatz verloren. Doch viele wehren sich.

Vergangene Woche berichtete LifeSiteNews, dass sich mehr als 700 ungeimpfte Kanadier, die von den COVID-Impfvorschriften der Bundesregierung negativ betroffen sind, zusammengeschlossen haben, um eine millionenschwere Sammelklage gegen die Regierung von Premierminister Justin Trudeau einzureichen.