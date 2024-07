Vorsicht Glatteis!

Die Schweiz und die NATO: Passen die zusammen? (Das Bild wurde von der Öffentlich-Rechtlichen Agentur Swissinfo publiziert, leider ohne Angabe, an welchem Gebäude die beiden Fahnen zu sehen waren. – Man beachte am Ende des Beitrags von Ralph Bosshard auch das Video, in dem ein Gespräch von Professor Pascal Lottaz mit Ralph Bosshard gezeigt wird. (cm)