Die Verbindungen von J.D. Vance

Von Leo Hohmann

Geschäftliche Verbindungen zu Technokraten, die sich mit mRNA-Technologie, staatlicher Überwachung und sogar den zwielichtigen Bilderbergern befassen, sollten Trump-Anhänger dazu veranlassen, diese Wahl zu hinterfragen

Angesichts seiner Vergangenheit als „Never Trumper“ ist er eine unwahrscheinliche Wahl für Trumps Vizepräsidentschaft.

Aber wer ist der Mann hinter der öffentlichen Persona von Ohio-Senator J.D. Vance?

Nach allem, was man hört, scheint sein Privatleben vorbildlich zu sein. Ein Familienmensch, ein kürzlicher Konvertit zum Katholizismus. Alles gut.

Aber wie steht es um seine geschäftlichen Verbindungen?

Am 5. Mai 2021 erschien ein Artikel in der Columbus Dispatch, einer der größten Zeitungen in Ohio. Der Fokus des Artikels lag auf einem Startup-Unternehmen namens AmplifyBio, einem Gentherapie-Unternehmen, das im Frühling desselben Jahres seine Türen öffnete.

Das Unternehmen arbeitet in einem Labor mit 210.000 Quadratfuß und beschäftigt 135 Mitarbeiter in Columbus, Ohio, und begann mit 200 Millionen Dollar an Betriebskapital.

Von diesem Betrag kamen 100 Millionen Dollar in bar von einer Non-Profit-Organisation, und weitere 100 Millionen Dollar wurden von drei Risikokapitalfirmen bereitgestellt, von denen eine J.D. Vance gehört.

Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, wir können mehr über Vances Glaubensstruktur sagen, wenn wir wissen, worin er investiert, als wenn wir wissen, was er auf einer Wahlkampfveranstaltung sagt.

Politiker sind nur so gut wie die Investitionen, die ihre Bankkonten füllen.

Laut dem Artikel der Columbus Dispatch vom 5. Mai 2021 bestand das Investorenteam aus der Columbus-basierten Non-Profit-Forschungseinrichtung Battelle sowie aus J.D. Vances in Cincinnati ansässigem Risikokapitalfonds Narya Capital, Viking Capital aus Connecticut und Casdin Capital aus New York.

„Wir sind gleichberechtigte Eigentümer mit den privaten Investoren, die wir ins Boot geholt haben“, sagte Lou Von Thaer, Präsident und CEO von Battelle, der in Columbus ansässigen gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, gegenüber dem Dispatch.

Battelle hat seit Jahren im moralisch fragwürdigen Bereich der „Lebenswissenschaften“ gearbeitet, oft mit großen Regierungsaufträgen. Es hat auch Verbindungen zum staatlich unterstützten Unternehmen Moderna, dem Schöpfer eines der beiden großen mRNA-Gentherapie-Impfstoffe, die 2021 auf den Markt kamen.

Die Dispatch berichtet, dass „mit privaten Industrieaufträgen im pharmazeutischen Bereich, insbesondere DNA-Arbeiten mit Moderna an seinem Coronavirus-Impfstoff, der Antrieb bestand, andere Möglichkeiten in der Gentherapie zu erkunden, die Zellen genetisch modifiziert, um Krankheiten zu verhindern oder zu behandeln.“

Dann zitierte es Von Thaer, der als Vorsitzender des fünfköpfigen Vorstands von AmplifyBio fungieren wird, mit den Worten:

„Wir wollten wirklich in der Lage sein, zu pivotieren und mehr von einem wirklich aufregenden und heiß umkämpften kommerziellen Markt zu profitieren, in dem viele Innovationen stattfinden.“

Nach einer Bewertung der Optionen über fast ein Jahr und der Arbeit an COVID-bezogenen Projekten sagte Von Thaer der Dispatch, dass entschieden wurde, dass das Gentherapie-Unternehmen eine eigene Grundlage in einem gewinnorientierten kommerziellen Umfeld benötigen würde.

„Wir haben entschieden, dass wir wirklich kommerzielle Partner benötigen. Battelle ist ein großartiges Unternehmen, aber das Betreiben eines großen kommerziellen Unternehmens ist nicht unser Spezialgebiet“, erklärte Von Thaer weiter gegenüber dem Nachrichtenportal.

Hier kommt Vances Unternehmen ins Spiel.

Das externe Risikokapital für den AmplifyBio-Deal beträgt insgesamt 100 Millionen Dollar, wobei Battelle die anderen 100 Millionen Dollar beisteuert, also insgesamt 200 Millionen Dollar.

J.D. Vances Unternehmen, Narya Capital, steuerte einen Teil der 100 Millionen Dollar an Risikokapital bei. Wenn die drei Risikokapitalfirmen gleichmäßig zum Topf beigetragen haben, bedeutet das, dass Vances Firma etwa 33 Millionen Dollar in ein Gentherapie-Unternehmen investierte, das nach neuen kommerziellen Anwendungen einer nicht erprobten Technologie suchte, die in ihrem ersten Einsatz im Zusammenhang mit Covid-19 Millionen Menschen getötet oder geschädigt hat.

Laut einem Artikel vom 25. Oktober 2022 in Rolling Stone hält Vance auch persönliche Investitionen in AmplifyBio, nicht nur durch seine Risikokapitalfirma.

„Neben den Beteiligungen von Narya erklärte Vance, dass er persönlich bis zu 100.000 Dollar an nicht-öffentlichen Aktien des Unternehmens besitzt, wie aus den aktuellen SEC-Offenlegungen hervorgeht. Das Unternehmen für Drogentests wurde in der lokalen Presse als Teil von Ohios Übergang vom Verfall der Stahlindustrie zur Hightech-Renaissance gelobt. Das Unternehmen preist seine Mission an als: ‚Wissenschaft für die Menschheit vorantreiben.‘“

Die konservative Bewegung in Amerika ist ganz aufgeregt, dass Donald Trump diese Woche ein geleaktes Telefongespräch mit Robert F. Kennedy Jr. über die dunkle Seite der Impfstoffe hatte. Kennedy wird als vielleicht größter Gegner von Kindheitsimpfungen angesehen, und Trump führte mit ihm ein Gespräch zu diesem Thema. Ich hoffe, dass das, was Trump gesagt hat, aufrichtig war, aber ich bin nach der Untersuchung des geschäftlichen Hintergrunds seiner VP-Wahl nicht sehr optimistisch.

Klingt Vance wie jemand, der Donald Trump raten würde, sich von der staatlichen Unterstützung für genbasierte Impfstoffe für Menschen und Tiere zurückzuziehen, zu einer Zeit, in der alle Impfstoffhersteller überlegen, auf die genetischen Versionen umzusteigen? Der Grund, warum sie von konventionellen Impfstoffen auf mRNA-basierte genetische „Impfstoffe“ umsteigen wollen, ist, dass Letztere nicht 10 bis 15 Jahre für Entwicklung und Test benötigen. Laut Bill Gates können sie in wenigen Wochen oder Monaten entwickelt werden und bieten daher eine viel höhere Rendite auf Investitionen. Gates sagt, dass er mit Impfstoffen viel mehr Geld pro investierten Dollar verdient hat als je mit Computersoftware.

J.D. Vance ist ein Investmentexperte und Impfstoffe repräsentieren großes Geld. Ich glaube nicht, dass er sich mit denen verbünden wird, die die Moralität der Verwendung sogenannter „Impfstoffe“ zur genetischen Modifikation des von Gott geschaffenen menschlichen Genoms infrage stellen. Diese genetisch verändernden Seren verwenden auch embryonales Material in der Testphase, was sie moralisch von Anfang an bankrott macht, weil dieses Zellmaterial von abgetriebenen Babys stammt. AmplifyBio ist auch bekannt dafür, dass es seine Medikamente an Tieren, einschließlich Hunden und Affen, testet. Wie barbarisch.

Wird Vance seine Beteiligung an seiner Risikokapitalfirma kündigen und seine Investitionen in das Gentherapie-Unternehmen AmplifyBio aufgeben, wenn er zum gewählten Vizepräsidenten wird? Auch wenn er das tut, wird er sich für eine Gesetzgebung einsetzen, die es diesen Unternehmen erleichtert, fragwürdige pharmazeutische Produkte auf den Markt zu bringen, mit der Idee, nach dem Ausscheiden aus dem Amt wieder in diese Branche einzusteigen (dies ist als das „Revolving Door“-Prinzip zwischen Regierung und Pharmaindustrie bekannt)?

Das sind alles Fragen, die wir Herrn Vance stellen sollten.

Der Mann, der als Präsident und CEO von AmplifyBio ausgewählt wurde, gibt sogar zu, dass es „keine Mangel an technischen Problemen gibt, die im Bereich der Zelltherapie-Unternehmen gelöst werden müssen“, bei denen Vance so optimistisch ist.

Dr. Jane Ruby postete dies auf ihrem Telegram-Kanal, nachdem Vance als Trumps Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten bekannt gegeben wurde.

„Was sein Portemonnaie betrifft, sind mRNA-Arzneimittel für Vance ganz in Ordnung. Das Unternehmen sucht aktiv nach Wissenschaftlern mit Erfahrung in mRNA, und ein Sprecher von AmplifyBio bestätigt, dass das Unternehmen Medikamente testet, die solche Gene als Liefermechanismus verwenden.

„Als eifriger Kulturkämpfer verteufelt Vance Einwanderer, verunglimpft die ‘kritische Rassentheorie’ und prangert die ‘radikale Gender-Ideologie’ an. Aber das Unternehmen, in das er investiert, ist in seiner Personalpolitik unverschämt wach. In Stellenausschreibungen für Positionen in seinem neuen Büro in South San Francisco sucht AmplifyBio nach Bewerbern aus der ‘LGBTQIA+ Community’ und sagt, dass es Diskriminierung aufgrund des ‘Geschlechtsausdrucks’ und sogar des ‘Staatsbürgerschaftsstatus’ verbietet.“

Ruby entblößte Vance in einem weiteren Post als Akteur im Bereich des Technopopulismus, einem Bereich, in dem Technokraten dieselbe gefährliche Technologie wie die Globalisten nutzen, jedoch für Anwendungen, die den Massen ansprechender oder weniger unterdrückend erscheinen. Es ist die Verschmelzung von Technokratie und Populismus.

Vance hat Verbindungen zum Mega-Technokraten und Transhumanisten Peter Thiel.

Vance ist eine prominente Figur im Thiel-Netzwerk und ein bedeutender Investor bei Rumble, der konservativen digitalen Medienplattform. Thiel soll Vances erfolgreichen Lauf bei den Ohio-Republicanern im Senatsvorwahlkampf vor zwei Jahren finanziert und unglaubliche 10 Millionen Dollar an Super-PACs gespendet haben, die daran arbeiteten, Vance zu wählen.

Thiel ist Mitbegründer und Vorsitzender von Palantir Technologies mit Sitz in Denver, Colorado, das Überwachungstechnologie für Geheimdienste und das US-Verteidigungsministerium bereitstellt. Das platziert ihn mitten im militärisch-industriellen Komplex und im Überwachungsstaat.

Thiel ist auch im Lenkungsausschuss der geheimnisvollen Bilderberg-Gruppe, einem großen Förderer elitärer Ein-Welt-Regierungsfantasien.

Ich sage niemandem, wie er aufgrund von Trumps Vizepräsidentenwahl abstimmen soll oder nicht abstimmen soll. Ich kann die Beweggründe einer Person verstehen, für Trump statt Biden zu stimmen, das tue ich wirklich.

Aber ich möchte, dass Trumps Unterstützer wissen, dass sie ihre Hoffnungen nicht auf einen plötzlichen Rückzug von Trumps leidenschaftlicher Unterstützung für mRNA-Impfstoffe setzen sollten, die während seiner ersten Amtszeit eingeführt wurden. Auch sollten sie nicht erwarten, dass Trump, der uns in seiner ersten Amtszeit 5G gebracht hat, plötzlich beschließt, die sich ständig ausweitenden technologiegestützten Regierungsüberwachungsprogramme zurückzufahren.