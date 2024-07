Eine riesige Finanzwette gegen das Unternehmen von Donald Trump wurde vor dem Attentat abgeschlossen.

Das muss doch ein Zufall sein, oder?

Igor Tschudow

Donald Trump ist Großaktionär der Trump Media & Technology Group (DJT). Dieses börsennotierte Unternehmen betreibt Truth Social, ein Trump-freundliches soziales Netzwerk, an dem Donald Trump 78,8 Millionen Aktien besitzt. Der Geschäftsplan des Netzwerks besteht darin, ein Treffpunkt für gleich gesinnte Trump-Fans zu sein, die als Erste die Ankündigungen ihres Lieblingspolitikers lesen und Kontakte knüpfen wollen.

Wie bei anderen Aktien auch, kaufen und verkaufen viele Menschen DJT-Aktien aus unterschiedlichen Gründen. Eine interessante Finanzwette sticht jedoch hervor. Ein wenig bekanntes privates Finanzunternehmen gab bekannt, dass es eine ungewöhnlich große Short-Position durch den Kauf von Put-Optionen für nominal 12.000.000 Aktien eingegangen sei.

So meldete Austin Private Wealth am 12. Juli, einen Tag vor dem Attentat, eine Leerverkaufsposition von nominal 12 Millionen Aktien. Diese Position ist riesig: Sie entspricht etwa einem Siebtel von Trumps Besitz an demselben Unternehmen oder 16 % aller verfügbaren Aktien, die sich nicht in den Händen großer Insider befinden.

Ist das viel? Für meine Leserinnen und Leser, die nicht aus der Finanzwelt kommen, hier eine kleine Einführung in Puts. Austin Private Wealth ist in Put-Optionen investiert. Puts sind Finanzinstrumente, deren Inhaber eine Zahlung erhalten, wenn die zugrunde liegende Aktie bis zu einem bestimmten Datum unter einen vereinbarten Preis (den Ausübungspreis) fällt. In diesem Fall erhält der Inhaber der Put-Option die Differenz. Je stärker die Aktie fällt, desto mehr gewinnt der Inhaber der Put-Option.

Die amerikanische Standard-Kontraktgröße beträgt 100 Aktien, sodass Austin Private Wealth etwa 120.000 Put-Optionen hielt und damit einem potenziellen Gewinn in Verbindung mit 12.000.000 Aktien von $DJT ausgesetzt war.

Ein plötzliches Ableben der zentralen Figur von Truth Social, Donald Trump, würde die $DJT 0,00%↑ Aktien wertlos machen und Austin Private Wealth zu einer gigantischen Auszahlung verhelfen. Je nach Ausübungspreis könnte es sich um mehrere hundert Millionen Dollar handeln.

Was ist über diese seltsame Finanzwette bekannt? Wir wissen, dass die Wette vor der Einreichung des Formulars 13F abgeschlossen wurde: Das Formular 13F muss nach Ablauf eines Quartals eingereicht werden und bezieht sich in diesem Fall auf die Position am Ende des zweiten Quartals, also am 30.6.2024.

Austin Private Wealth ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft für vermögende Privatpersonen. Es ist daher möglich, dass die Idee, eine ungewöhnlich große Put-Position zu eröffnen, von einem ihrer Kunden oder einem einzelnen Vermögensverwalter stammt. Hier ist ein Bild der leitenden Angestellten des Unternehmens, damit Sie erraten können, wer die Idee gehabt haben könnte:

Es ist auch plausibel, dass diese extrem ungewöhnliche Position kein Zufall ist. Es gibt viele Gründe, warum TruthSocial langfristig keine gute Zukunft hat. Der Zeitpunkt dieses ungewöhnlich großen Kaufs von Put-Optionen wirft jedoch einige Fragen auf. Wäre das Attentat erfolgreich gewesen, hätte Austin Private Wealth einen Glückstreffer gelandet! Trump ist nur deshalb noch am Leben, weil er sich im letzten Moment umgedreht hat.

Ich bin kein Neuling im Optionshandel und habe mit Moderna-Puts, die ich im Jahr 2021 gekauft habe, Geld verdient. Man kauft und verkauft Optionen aus allen möglichen Gründen. Austin Private Wealth hielt jedoch eine Position, die weit über die Größe einer typischen spekulativen Put-Position hinausging.

Was halten Sie davon? Ist eine riesige Put-Position, die von einem plötzlichen Rückgang des DJT-Aktienkurses so kurz vor dem Attentat profitieren würde, nur ein weiterer unzusammenhängender Zufall?