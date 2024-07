Oh, was für ein verworrenes Netz der Frühling webt – Die seltsame Erschießung von Donald Trump

Iain Davis

Am Sonntagabend habe ich das Fußballspiel bei meiner Mutter gesehen. Völlig entkräftet von der 1:2-Niederlage Englands gegen Spanien und genervt von den BBC-„Experten“ hatte ich dann das Pech, die angebliche Analyse der Schüsse auf Trump in den Abendnachrichten der BBC zu sehen.

Ich hatte den Eindruck, dass die BBC von uns allen verlangte, zu glauben, dass es Fragen zu den Ereignissen gibt. Sicherlich ist die Geschichte, die wir alle akzeptieren sollen, ziemlich verblüffend.

Kit Knightly, der für den „OffGuardian“ schreibt, hat kürzlich das Gespenst der falschen Falschflagge aufgeworfen. Wenige Tage später wurde Trump Berichten zufolge bei einer Schießerei angeschossen, die nur als bizarr bezeichnet werden kann. Es ist erwähnenswert, dass Knightly diesen Punkt angesprochen hat:

[. . .] Die Beobachtung deutet darauf hin, dass die Idee der objektiven Realität absichtlich untergraben wird. Ein Schachzug unserer Kontrolleure, um sich selbst als Filter zwischen jeden Menschen auf dem Planeten und die Welt, die er erlebt, zu schieben. Das Endziel ist, dass alles – alles – die gesamte Struktur unserer gemeinsamen Realität – erfunden ist.

Karten auf den Tisch: Ich habe absolut keine Nachforschungen zu dieser Schießerei angestellt und werde es wahrscheinlich auch nicht tun, weil ich, offen gesagt, nicht sehr interessiert bin. Was mich interessiert, ist die BBC-Propaganda und psychologische Manipulation. Niemand verkörpert den Staatspropagandisten so sehr wie Marianna Spring, die oberste BBC-Korrespondentin für soziale Medien und Desinformation.

Die BBC erzählte mir und meiner Mutter, dass Donald Trump – ein sicherer Kandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur – bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, von einem Schützen angeschossen wurde, der sich 130 Meter entfernt auf dem Dach eines Gebäudes neben der Bühne befand. Um 18:11 Uhr (EDT) gab der Schütze drei Schüsse ab, wobei er Trump klar im Blick hatte. Einer der Schüsse streifte Trumps rechtes Ohr – weil er zu diesem Zeitpunkt in Richtung des Schützen blickte -, aber, was noch wichtiger ist, ein Mitglied der Menge, Corey Comperatore, wurde angeschossen und starb.

Die BBC berichtete über Augenzeugenberichte von Personen, die gesehen haben wollen, wie sich der Schütze mit dem Gewehr in der Hand in Position brachte und zielte – was mindestens eine Person mit der Kamera festhielt. Ein Zeuge sagte, er habe die Polizei über den Schützen informiert, doch diese habe nichts unternommen. Die BBC zeigte ein Standbild der Polizei, die vor der Schießerei in Richtung des Schützen schaut.

Die BBC zeigte meiner Mutter und mir ein Foto der Kugel im Flug, wie sie an Trumps verletztem Ohr vorbeiflog. Ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Fotograf namens Doug Mills drückte zufällig in diesem Moment auf den Auslöser. Sofern Sie das glauben können.

Die BBC stellte einen Bericht von BBC Verify zur Verfügung – den BBC-eigenen Faktenprüfern -, die alles bestätigten, was ich Ihnen soeben mitgeteilt habe, und uns dann sagten, welche Fragen wir stellen sollten:

Wie hat es der US-Geheimdienst versäumt, dies zu verhindern? [. . .] Die Untersuchung wird herausfinden wollen, warum der Geheimdienst nicht mehr getan hat, um dies zu verhindern.

Das ist sicherlich eine Frage, aber angesichts der völlig unplausiblen Geschichte – die eher an die Handlung eines Comics als an eine „Nachrichten“-Meldung erinnert – drängen sich andere auf.

Wir sollen glauben, dass der Schütze, anstatt Trump in die Schläfe zu schießen, gewartet hat, bis Trump ihn direkt ansah, bevor er seine Schüsse abgab. Das erklärt die Schürfwunde am Ohr, die Trump offenbar durch eine Kugel aus einem Gewehr erlitten hat, das 130 Meter von ihm entfernt war. Sicherlich hat sich Trump ans Ohr gegriffen und war dann sichtlich verwundet.

Ein Streifschuss am Ohr aus einer Pistole, die ein paar Meter vom Ziel entfernt abgefeuert wurde, ist wohl plausibel. Eine Abweichung von einem Zentimeter in der Schussposition könnte der Grund für den Beinahe-Fehlschuss sein. Bei einem Gewehr, das 130 Meter vom Ziel entfernt abgefeuert wird, würde diese „Abweichung“ in Nanometern gemessen werden.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der mit dem Gewehr schießende Schütze das Ziel traf, aber nur einen relativ unbedeutenden Teil des Kopfes, auf den er zielte – über eine solche Entfernung traf – ist unglaublich gering. Was wir sagen können, ist, dass es ein großes „Glück“ war, dass Trump zur richtigen Zeit in die richtige Richtung schaute, und noch größeres „Glück“, dass der Schütze diesen Moment zum Feuern wählte, und dass Trump dabei sehr, sehr viel „Glück“ hatte.

Der Schütze soll von Scharfschützen der US-Polizei erschossen worden sein und wurde später als der 20-jährige Thomas Matthew Crooks identifiziert. Man geht also davon aus, dass die Scharfschützen Crooks‘ Schussposition übersehen haben. Wenn, wie uns die BBC mitteilte, Menschen in der Menge den Schützen „sehen“ und filmen konnten und sie die Polizei über den Schützen auf einem Dach „informierten“, dann ist die Tatsache, dass er nicht von den Scharfschützen – die ihn anschließend töteten – „erschossen“ wurde, bevor er schoss, nun ja, sehr, sehr überraschend.

Angesichts all der offensichtlich unerklärlichen Ungereimtheiten in der Geschichte, die uns über die Schießerei erzählt wurde, ist es ganz natürlich, dass die Leute spekulieren. Sicherlich können „Fehler“ die ansonsten lächerliche Geschichte erklären, die man uns aufgetischt hat, aber warum sollte man etwas anderes ausschließen?

Welche Beweise gibt es, um die Möglichkeit eines größeren Komplotts oder einer Fälschung auszuschließen? Ehrlich gesagt: keine. Der offizielle Bericht der BBC ist in vielerlei Hinsicht offensichtlich absurd. Natürlich könnte sie wahr sein, aber für vernünftige Menschen ist es durchaus nachvollziehbar, sie anzuzweifeln. Und was ist falsch daran, etwas anderes zu vermuten als „Fehler“?

Auftritt Marianna Spring.

Die BBC rundete ihre so genannte Analyse der Schüsse auf Trump mit einem abschließenden Beitrag von Spring ab. Sie teilte der britischen Öffentlichkeit mit, dass Verschwörungstheorien und „Hass“ als Folge von Trumps außergewöhnlichem Beinahe-Unfall die sozialen Medien beherrscht hätten.

Spring zufolge bestand dieser angebliche „Hass“ in erster Linie darin, dass Menschen vermuteten, die ganze Sache sei „inszeniert“. Diese Vorstellung eines „inszenierten“ Ereignisses, behauptete Spring, sei „beweisfrei“.

Während solche Behauptungen zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend „beweisfrei“ sind, gilt dies auch für die Behauptung der BBC, dass „Fehler“ daran schuld seien. Die BBC hat nicht mehr „Beweise“ als jeder andere. Oder sie hat zumindest nicht darüber berichtet.

Es geht nicht darum, dass eine Theorie plausibler ist als eine andere. Wie ich schon sagte, habe ich keine Ahnung, was die haarsträubende Geschichte von einem weit hergeholten Attentatsversuch erklärt. „Fehler“ könnte sich als die vernünftigste Erklärung herausstellen, aber in Ermangelung von etwas auch nur annähernd Glaubhaftem können wir das nur herausfinden, indem wir die Beweise untersuchen.

Aber das ist nicht das, was die BBC und Marianna Spring von uns wollen. Sie behaupten, dass nur sie und andere anerkannte Mitglieder der epistemischen Autoritäten das nötige Rüstzeug haben, um die Aufgabe zu übernehmen, die Beweise zu untersuchen und darüber nachzudenken. Wir sollen ihnen „vertrauen“, dass sie uns die Wahrheit sagen. Spring und die BBC werden die Realität für uns definieren, egal wie „gefälscht“ sie erscheinen mag.

In dem begleitenden BBC-Artikel erläuterte Spring ihre Ideen. Marianna erklärte, warum die Hypothese einer „Inszenierung“ so abscheulich gewesen sein soll:

Es ist ein Wort [„inszeniert“], das am Rande der sozialen Medien zum Synonym für Verschwörungstheorien geworden ist, oft um einen Anschlag oder eine Schießerei in Zweifel zu ziehen. Doch in den letzten 24 Stunden ist es in den Mainstream der Online-Konversation übergeschwappt, und Beiträge voller beweisfreier Spekulationen, Hass und Beschimpfungen haben auf X Millionen von Aufrufen erhalten. […] Wie immer begannen die Verschwörungstheorien manchmal mit legitimen Fragen und Verwirrung. Sie konzentrierten sich auf angebliche Sicherheitsmängel, wobei sich viele Nutzer verständlicherweise fragten, wie dies geschehen konnte.

Die einzigen Leute, die sich auf angebliche Sicherheitsmängel konzentrieren, sind die BBC, alle anderen etablierten Medien und staatliche Propagandisten wie Spring. Der Rest von uns hat keine Ahnung. Alles was wir haben, ist ein Narrativ, das überhaupt keinen Sinn ergibt.

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass „Fehler“ es wert sind, uns in dieser Phase darauf zu konzentrieren. Uns wird einfach „gesagt“, Erklärungen wie die von Spring und anderen wie ihr seien die plausibelsten.

Marianna Spring fährt fort:

Was sich bei X abspielte, war direkt aus dem Buch der Verschwörungstheorien, das in den sozialen Medien von engagierten Aktivisten verfeinert wurde, die die Realität von fast allem leugnen, einschließlich der Covid-Pandemie, Kriegen, Massenerschießungen und Terroranschlägen.

Die „Verschwörungstheorie“ ist ein erfundener, nichtssagender Begriff, mit dem Spring ohne Grund und entgegen allen Beweisen hausieren geht. Wie ich in meinem neuesten Buch „The Manchester Attack: An Independent Investigation“ ausführlich dargelegt habe, gibt es keine identifizierbare „Verschwörungsbewegung“; „Radikalisierung durch Algorithmen“ ist unbegründeter Unsinn; es gibt keine Verschwörungs-“Spielbücher“, keine „Lehrbuch-Radikalisierung“ und keine Beweise für irgendetwas, das als „Denkweise von Verschwörungstheoretikern“ bezeichnet werden kann.

Dies sind leere, anklagende Etiketten, die Marianna Spring und Propagandisten wie sie Menschen anheften, die es wagen, die Macht zu hinterfragen.

Was die Schießerei mit Trump betrifft, so gibt es keine „Realität“, die irgendjemand leugnen könnte, eben weil das Märchen, das wir in der Hand haben, unsinniges Geschwafel ist. Wir wissen nicht, was die „Realität“ ist, das ist der Punkt. Aber Spring und die BBC behaupten, sie wüssten es.

Spring hat keine Beweise – nichts, nada, zilch – um das zu untermauern, was sie bereits als „Realität“ festgelegt hat. Wir haben alle die gleichen Aufnahmen gesehen, die gleichen Fotos und die gleichen Berichte gelesen, und nichts davon ist ein schlüssiger Beweis für etwas anderes als die Tatsache, dass eine Schießerei stattgefunden hat, bei der ein unschuldiger Mann leider sein Leben verloren hat.

Wir kommen jedoch zum Kern von Spring’s Propaganda:

Falsche Versuche, den Schützen zu identifizieren, fügten sich in die verschiedenen beweisfreien Narrative ein. [. . .] Auf X kauerten politische Aktivisten und Unterstützer schnell in ihren eigenen Echokammern und lasen Beiträge, die vom Algorithmus der Website empfohlen wurden und bestätigten, was sie bereits dachten. Der Rest von uns bemühte sich, diese tiefe Grube der Verschwörung und Spekulation zu vermeiden. Dies war ein Test für Elon Musks neues Twitter – und es ist schwer zu sagen, dass die Seite ihn mit Bravour bestanden hat. Die anderen Social-Media-Seiten wurden nicht so überschwemmt, vielleicht wegen ihrer Zielgruppe und dem Ruf von X als Ort des politischen Diskurses.

Springs Gewissheit über das, was passiert ist, ist ein klares Beispiel für eine „beweisfreie Erzählung“. Es gibt einige offensichtliche Beobachtungen, die wir machen können.

„Politische Aktivisten“ haben genauso ein Recht auf Meinungsäußerung wie die BBC und Marianna Spring. Die BBC und Spring haben die „tiefe Grube der Verschwörungen und Spekulationen“ nicht vermieden. Sie sind bis zum Hals in Spekulationen hineingewatet und haben jeden, der glaubt, dass ihre Spekulationen falsch sein könnten, als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt.

„X“ hat Springs „Test“ nicht bestanden, weil es für ihren Geschmack offenbar nicht genug Leute zensiert hat. Die meisten von ihnen waren keine „politischen Aktivisten“, sondern ganz normale Leute, die ebenfalls über ein unergründliches und extrem seltsames Ereignis spekulierten.

Das ist nicht das soziale Medienumfeld, das sich Spring wünscht. Marianna Spring gehört zu den Propagandisten der alten Medien, die für staatliche Gesetze wie den „UK Online Harms Act“ werben, mit denen alles, was wir online sagen und letztlich auch alles, was wir denken, zensiert werden soll.

Die Idee, dass Elon Musk eine Art sicheren Online-Hafen für den politischen Diskurs bietet, ist genauso albern wie alles andere, was Spring ohne Grund behauptet. Der einzige Teil ihres Geschwafels, der halbwegs relevant ist, ist ihre Identifizierung von „Echokammern“. Musk’s „X“ ist ein Online-Informationssilo. Das „Shadow Banning“ läuft dort Amok.

Dieses so genannte Versagen in der angeblichen Heimat des „politischen Diskurses“ ist das eigentliche Ziel von Springs Propaganda. Abgesehen davon, dass wir dem Unsinn, den sie und die BBC anbieten, „vertrauen“ sollen, dürfen wir keine Fragen stellen, die außerhalb des Overton-Fensters unseres offiziell anerkannten „politischen Diskurses“ liegen.

Wenn wir das tun, scheitern wir.

Das sagen zumindest Marianna Spring und die BBC.