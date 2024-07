Krieg gegen Landwirte: die Weltbank sät Saatgut-Kolonialismus in Afrika

Colin Todhunter

In Kenia wurde 2012 ein Gesetz verabschiedet, das Landwirten das Recht verbietet, unregistriertes Saatgut zu speichern, zu teilen, zu tauschen oder zu verkaufen. Den Landwirten drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 1 Million kenianischen Schilling (was fast vier Jahreseinkommen eines Landwirts entspricht).

Im Jahr 2022 haben kenianische Kleinbauern eine Klage gegen die Regierung eingereicht, in der sie eine Reform des Saatgutgesetzes von 2012 fordern, damit sie nicht mehr für den Austausch von Saatgut kriminalisiert werden. Eine Anhörung ist für den 24. Juli 2024 angesetzt.

Die Agrarökologin und Umweltschützerin Claire Nasike Akello erklärt, dass die Weitergabe und der Verkauf von einheimischem Saatgut in Kenia rechtlich gesehen eine Straftat darstellt. Das kenianische Gesetz über Saatgut und Pflanzensorten zerstört die Selbstversorgung von Kleinbauern, die einheimisches Saatgut für den Anbau von Nahrungsmitteln verwenden.

Auf ihrer Website schreibt sie, dass die Gesetzgebung darauf abzielt, Kleinbauern in eine Abhängigkeit von multinationalen Unternehmen zu bringen, die Saatgut benötigen, und so diesen Unternehmen die Oberhand zu verschaffen, die mit ihrem gewinnorientierten Denken weiterhin biologische Ressourcen von lokalen Gemeinschaften stehlen.

Dies ist in der Tat

“Ein Schritt, der darauf abzielt, Kleinbauern zu verarmen und sie aus der Landwirtschaft auszuschließen.”

GATES, ROCKEFELLER UND DAS GROSSE AGRARGESCHÄFT

Die von den Gates- und Rockefeller-Stiftungen finanzierte Initiative Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) greift direkt in die Formulierung der Agrarpolitik afrikanischer Regierungen in Fragen wie Saatgut und Land ein und öffnet die afrikanischen Märkte für das US-Agrargeschäft.

Rund 80 % des afrikanischen Saatguts stammt von Millionen von Kleinbauern, die ihr Saatgut wiederverwenden und von Jahr zu Jahr austauschen. AGRA unterstützt jedoch die Einführung kommerzieller (chemieabhängiger) Saatgutsysteme, die es einigen wenigen Großunternehmen ermöglichen, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Saatgut zu kontrollieren.

Seit den 1990er Jahren wurden nationale Saatgutgesetze überarbeitet, die von USAID und der G8 zusammen mit Gates und anderen gesponsert wurden und der Beteiligung multinationaler Konzerne an der Saatgutproduktion Tür und Tor öffneten.

Verordnungen und Gesetze zur “Saatgutzertifizierung” werden oft von den Regierungen im Namen der Industrie erlassen, die darauf abzielen, traditionelles Saatgut auszurotten, indem sie nur “stabiles”, “einheitliches” und “neuartiges” Saatgut auf dem Markt zulassen (d. h. Saatgut von Unternehmen). Dies ist das einzige “regulierte” Saatgut, das zugelassen ist: registriert und zertifiziert. Dies ist eine zynische Art und Weise, auf Geheiß der Konzerne einheimische Anbaumethoden auszurotten.

Tausende von Saatgutsorten sind verloren gegangen, und das Saatgut der Konzerne hat die Landwirtschaft zunehmend dominiert, da die Kleinbauern daran gehindert wurden, ihr traditionelles Saatgut frei zu verbessern, zu teilen oder wieder auszusäen. Dies läuft auf die Privatisierung eines gemeinsamen Erbes hinaus.

Die Privatisierung und Aneignung des generationenübergreifenden bäuerlichen Wissens, das durch Saatgut verkörpert wird, dessen Keimplasma von Konzernen “gezwickt” und gestohlen wird, die dann das Eigentum daran beanspruchen.

Saatgut ist seit 10.000 Jahren von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft. Das Saatgut wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die Bauern waren die Hüter von Saatgut, Wissen und Land.

Die unternehmerische Kontrolle über Saatgut ist auch ein Angriff auf das Überleben von Gemeinschaften und ihre Traditionen. Saatgut ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität, denn in ländlichen Gemeinschaften ist das Leben der Menschen seit Tausenden von Jahren mit dem Pflanzen, Ernten, Saatgut, dem Boden und den Jahreszeiten verbunden.

Die Privatisierung von Saatgut ist natürlich ein globales Problem. In Costa Rica beispielsweise ging der Kampf um die Aufhebung der Beschränkungen für Saatgut mit der Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens mit den USA verloren, obwohl dadurch die Gesetze des Landes zur Saatgutvielfalt missachtet wurden.

Die brasilianischen Saatgutgesetze schufen eine Eigentumsregelung für Saatgut, die alle einheimischen Saatgutarten, die über Generationen hinweg lokal angepasst wurden, an den Rand drängte. Mit dieser Regelung wurde versucht, die Bauern daran zu hindern, ihr eigenes Saatgut zu verwenden oder zu züchten.

Wir beobachten, dass Wissen und Saatgut von den Unternehmen zu Waren gemacht werden, dass das Umweltwissen der Landwirte ausgehöhlt wird, dass traditionelle Wissenssysteme untergraben werden und dass die Abhängigkeit der Landwirte von den Unternehmen zunimmt.

Diese Enteignung und Abhängigkeit wird von Gates und der Agrarindustrie als Erfüllung der Bedürfnisse der modernen Landwirtschaft verkauft. In Wirklichkeit handelt es sich um ein System, das an die Anforderungen des globalen Agrarkapitals, institutioneller Anleger wie BlackRock und von Unternehmen kontrollierter internationaler Märkte und Lieferketten angepasst ist.

In der Zwischenzeit versuchen diese Interessengruppen, Afrika als einen hoffnungslosen Fall darzustellen, der einer “Intervention” bedarf.

Es ist ein bequemer Vorwand, der von der politischen Ökonomie der Lebensmittel und der Landwirtschaft ablenkt, nicht zuletzt davon, wie erfundene Schuldenfallen und räuberische Kreditvergabepraktiken die afrikanischen Nationen dazu brachten, sich den “Strukturanpassungsprogrammen” zu unterwerfen, die den Kontinent von einem Nettoexporteur von Lebensmitteln zu einem Nettoimporteur von Lebensmitteln machten und die einheimische Pflanzenvielfalt und damit die Ernährungssicherheit und -souveränität untergruben.

Prof. Walden Bello und John Feffer argumentieren, dass in dieser Hinsicht die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation (WTO) der Schlüssel zum Verständnis der Prozesse sind, die zur Zerstörung der afrikanischen Landwirtschaft geführt haben. Die neoliberale Schocktherapie hat dazu geführt, dass die armen afrikanischen Landwirte immer unsicherer werden und die Regierungen von unvorhersehbaren Hilfsströmen abhängig sind.

Bello und Feffer argumentieren, dass die sozialen Folgen

der Strukturanpassung und des Agrardumpings vorhersehbar waren:

…die Zahl der Afrikaner, die mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen müssen, hat sich zwischen 1981 und 2001 auf 313 Millionen Menschen mehr als verdoppelt – das sind 46% des gesamten Kontinents. Die Rolle der Strukturanpassung bei der Verursachung von Armut sowie bei der gravierenden Schwächung der landwirtschaftlichen Basis des Kontinents und der Festigung der Importabhängigkeit war kaum zu leugnen.”

Und jetzt kommt AGRA, um scheinbar die Lage zu retten. Doch was wir bisher bei dieser Initiative gesehen haben, ist mehr vom Gleichen: laut dem Institute for Agriculture and Trade Policy lässt AGRA Afrikas Bauern im Stich.

DIE WELTBANK UND DIE SAAT DES NEOKOLONIALISMUS

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass weltweit nur 20 kultivierte Pflanzenarten 90 % aller von Menschen konsumierten pflanzlichen Nahrungsmittel ausmachen.

Abgesehen davon, dass diese schmale genetische Basis die weltweite Ernährungssicherheit ernsthaft gefährdet, sagt Graham Gordon, Leiter der Abteilung Politik bei der Katholischen Agentur für Entwicklung in Übersee (CAFOD), dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft von zentraler Bedeutung für die Verringerung der extremen Armut ist, da 80 Prozent der Menschen, die unterhalb der weltweiten Armutsgrenze leben, in ländlichen Gebieten leben und die große Mehrheit von ihnen für ihren Lebensunterhalt auf die Landwirtschaft angewiesen ist.

Seit Tausenden von Jahren bauen Bauern Nutzpflanzen an und wählen das Saatgut der Pflanzen aus, die auf ihren Feldern am besten gedeihen. Gordon stellt fest, dass dieses “Bauernsaatgutsystem” oder der “informelle” Saatgutsektor zu einer nahrhaften und vielfältigen Ernährung der Haushalte beigetragen hat.

Dieses bäuerliche Saatgutsystem existiert jedoch neben dem kommerziellen Saatgutsystem. Hybridsaatgut wird in der Regel von großen landwirtschaftlichen Unternehmen zu kommerziellen Zwecken entwickelt, ist oft von Kunstdünger abhängig und wird, wie bereits erwähnt, durch Patente geschützt, die durch Saatgutzertifizierungsvorschriften gestützt werden.

Der CAFOD-Bericht 2023 Sowing the Seeds of Poverty: How the World Bank Harms Poor Farmers (Wie die Weltbank armen Bauern schadet) beschreibt, wie das Saatgutsystem der Bauern systematisch durch die Machtkonzentration der großen Agrarunternehmen und die Förderung des industriellen Landwirtschaftsmodells untergraben wird.

Gordon stellt fest, dass die Saatgutmärkte stark konzentriert sind: Bayer, Corteva, BASF und ChemChina/Syngenta kontrollieren mehr als 50 Prozent des weltweiten kommerziellen Saatgutmarktes. Dieselben vier Unternehmen kontrollieren auch mehr als 60 Prozent des weltweiten Umsatzes mit Agrochemikalien.

Gordon sagt:

Mit Hilfe ihrer Monopole konzentrieren sich diese Unternehmen auf die Produktion von Saatgut für Kulturen mit großen Märkten – hauptsächlich Grundnahrungsmittel wie Mais, Weizen, Soja und Reis. Dies hat verheerende Auswirkungen auf die Pflanzenvielfalt. Von den mehr als 6.000 essbaren Pflanzenarten, die wir im Laufe der Jahrhunderte kultiviert haben, entfallen heute mehr als 65 Prozent der gesamten Pflanzenproduktion auf nur neun Pflanzenarten. Dies hat zu einem Preisanstieg geführt und die Auswahlmöglichkeiten der Landwirte sowie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks wie dem Klimawandel erheblich eingeschränkt.”

CAFOD stellte fest, dass die Weltbank die Interessen der globalen Agrarindustrie und die Intensivierung der industriellen Landwirtschaft fördert, indem sie Subventionen an den Kauf von Hybridsaatgut und entsprechenden chemischen Düngemitteln knüpft und die Umsetzung von Saatgut-Zertifizierungsgesetzen vorschreibt, die die Möglichkeiten der Kleinbauern einschränken, Saatgut anzubauen, zu speichern, zu teilen und zu verkaufen.

Die Lösung besteht darin, die Finanzierung weg von der industriellen Landwirtschaft zu verlagern und die Vorstellungen von einer Grünen Revolution für Afrika aufzugeben und stattdessen Kleinbauern, Agrarökologie und öffentliche Investitionen in bäuerliche Saatgutsysteme in den Vordergrund zu stellen, um die Ernährung zu verbessern, die Nahrungsmittelvielfalt zu erhöhen und ländliche Gemeinschaften und die lokale Wirtschaft zu stärken.