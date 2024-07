Erwartung von aufkommenden falschen Flaggen

Kit Knightly

In meinem letzten Artikel “Warum Sie Ihren Augen nicht trauen sollten” haben wir neue Technologien diskutiert, die das Erstellen von “Fake News” buchstäblich erleichtern als je zuvor. In diesem Folgeartikel diskutieren wir die potenziellen Vorteile des Fälschens von Nachrichten im Vergleich zum Erstellen von Nachrichten.

Eine Operation unter falscher Flagge wird allgemein definiert als “eine Handlung, die mit der Absicht begangen wird, die wahre Quelle der Verantwortung zu verschleiern und die Schuld einer anderen Partei zuzuschieben”.

Der Ausdruck stammt aus der Seekriegsführung, als Schiffe buchstäblich unter der Flagge der Marine einer anderen Nation fuhren.

Historisch gesehen handelt es sich um verdeckte militärische Operationen, die mit dem Ziel durchgeführt werden, einen cassus belli zu schaffen, um einen Krieg zu beginnen, zu rechtfertigen oder fortzusetzen.

Der Angriff ist sehr real, nur die Flagge ist falsch.

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch eine neue Idee durchgesetzt: die falsche Flagge, d.h. völlig gefälschte “Ereignisse”, die mit der objektiven Realität nicht das Geringste zu tun haben. Platzpatronen und Krisendarsteller, falsche Opfer und falsche Täter.

Dieses Konzept wurde in jüngster Zeit diskutiert, beispielsweise im Kontext der Zivilklage gegen Alex Jones, der Sandy Hook als “Hoax” bezeichnet hatte, und dem laufenden Prozess gegen den Journalisten Richard D. Hall in Großbritannien, der behauptet hatte, der Bombenanschlag auf die Manchester Arena sei vorgetäuscht gewesen. Ähnliche Vorwürfe wurden auch im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag in Boston im Jahr 2013 erhoben. Andere, darunter Riley Waggaman, haben auch Fragen zum jüngsten “Terroranschlag” in Moskau aufgeworfen.

Ich behaupte nicht definitiv, dass einige oder alle dieser Ereignisse gefälscht waren – obwohl sie es natürlich sein könnten. Was ich meine, ist die Verschiebung der Diskussion.

Aber wir müssen nicht lange suchen, um das größte nachweislich gefälschte Ereignis der letzten Zeit zu finden: “Covid”, ein reines Konstrukt aus Medienhype und korrupter Wissenschaft, das eine vollkommen falsche Pandemie geschaffen hat.

Wenn man alle Fakten des Falles berücksichtigt, ist dies die einzige Interpretation, die einer Überprüfung standhält.

Die Fälschungen waren so zahlreich, dass es sogar Mini-Fälschungen gab. Es handelte sich weniger um ein gefälschtes Ereignis als vielmehr um eine Vielzahl von Fälschungen unterschiedlicher Größe.

Allein Covid beweist, dass die Mächtigen inszenierte oder gefälschte Ereignisse durchführen. Und wie im ersten Teil dieser Serie hervorgehoben wurde, ist seit Jahrzehnten bekannt, dass Nachrichtenberichte regelmäßig gefälscht werden, im Kleinen wie im Großen.

Dennoch wird immer wieder die Frage gestellt, wenn die Möglichkeit von Fälschungen ins Spiel gebracht wird: “Warum”?

Warum sollte ein Staatsapparat, der die Macht hat, etwas wirklich zu tun, sich dafür entscheiden, nur so zu tun, als ob?

Dies ist ein Standardargument gegen die Idee der staatlich geförderten Fälschung, und obwohl es logisch falsch ist, da es ein reines Unglaubensargument ist, ist es eine Frage, die wir beantworten können und wahrscheinlich auch sollten.

Warum also sollten der Staat oder einflussreiche Akteure innerhalb des Staates etwas vortäuschen, anstatt es einfach zu tun?

Moralische oder ethische Erwägungen können wir natürlich ausschließen. Das sollte keiner weiteren Erklärung bedürfen. Der Staat ist damit einverstanden, Leid zu verursachen, das hat er immer wieder bewiesen. Er würde nicht davor zurückschrecken, einen echten Terroranschlag zu sponsern, nur weil dabei echte Menschen ums Leben kommen.

Ein “simuliertes Ereignis” schließt nicht einmal zwangsläufig einen echten Tod aus – wie uns “covid” (wieder einmal) gezeigt hat.

Die “Pandemie” war nur vorgetäuscht, aber die Menschen, die durch Untätigkeit sterben durften oder durch Patientenverfügungen, Verweigerung von Pflege oder Missbrauch von Beatmungsgeräten direkt getötet wurden, waren real.

Genauso wie die sehr realen und oft sehr tödlichen Auswirkungen von Fixierungen und anderen “Anti-Covidenz”-Maßnahmen.

Aber wenn es keine moralischen Einwände gegen die Verursachung von echtem Tod und/oder echtem Leiden gibt, warum sollte dann ein vorgetäuschtes Ereignis als die bessere Option angesehen werden? Welche Vorteile hat die Simulation gegenüber der Realität?

Nun, hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:

Das Negative kann nicht bewiesen werden. Merkwürdigerweise ist es schwieriger, ein gefälschtes Ereignis zu widerlegen als ein echtes. Es ist relativ einfach zu zeigen, dass die offizielle Erklärung für ein echtes Ereignis falsch ist (siehe 9/11). Aber wenn es kein echtes Ereignis gibt, sondern nur eine Geschichte, dann gibt es keine unbequemen Fakten, die man anfechten könnte. Und natürlich ist es praktisch unmöglich, das Negative – die Nichtexistenz – zu beweisen.

Fehlende physische Beweise. Eine Erweiterung von Punkt 1, aber ein gefälschtes Ereignis kann forensisch nicht zu echten Tätern zurückverfolgt werden. Echtes Schießpulver und Sprengstoff sind rückverfolgbar und hinterlassen echte chemische Rückstände. Dies ist bei gefälschten Ereignissen nicht der Fall.

Optionen offen halten. Ein echtes Ereignis ist an die physischen Fakten der Situation gebunden. Ihre Geschichte muss mit diesen Fakten übereinstimmen. Ein gefälschtes Ereignis hat ein offenes Ende und kann sich fließend verändern, wenn sich die Anforderungen an die Geschichte ändern. Auch das haben wir bei Covid gesehen.

Keine echten Opfer. Eine echte Schießerei oder ein Bombenanschlag hat echte Opfer und hinterlässt echte trauernde Familien, die eine Untersuchung fordern und unangenehme Fragen stellen könnten (siehe die Familien der Opfer von 9/11). Bei einem vorgetäuschten Ereignis gibt es nur vorgetäuschte Opfer, die auf Ihrer Gehaltsliste stehen. Sie werden nicht nur nie unangenehme Fragen stellen, sondern haben auch einen Anreiz, die Wahrheit zu verbergen.

Weniger Schuld und Bedauern. Institutionen und Behörden haben kein Gewissen, Individuen schon. Es ist in der Regel einfacher, “Fußsoldaten” (im wörtlichen und übertragenen Sinne) davon zu überzeugen, so zu tun, als würden sie Menschen verletzen, als sie tatsächlich zu verletzen. Es ist eine Erweiterung des einzelnen Schützen im Erschießungskommando.

Leichter zu kontrollieren. Ein vollständig inszeniertes Ereignis ist leichter zu kontrollieren als ein echtes Ereignis. Eine echte Pandemie könnte zum Beispiel zu schnell abklingen oder nicht tödlich genug sein. Schlimmer noch, sie könnte die falschen Menschen töten – Sie oder Ihre Familie. Eine vorgetäuschte Epidemie tötet genau die Menschen, die sie töten soll, und sonst niemanden, und sie kann je nach Bedarf verschwinden oder wiederkehren.

Das sind natürlich nur praktische Überlegungen. Wir haben uns noch nicht mit der eher unbekannten Welt beschäftigt, mit den möglichen psychosozialen Motiven dessen, was wir den globalen tiefen Staat nennen.

Was könnten die Bedingungen für einen Sieg in diesem psychologischen Krieg sein, den “die Elite” gegen die Völker der Welt führt?

Wie ich in meinem Artikel The Perfidious Unreality of the New Normal (Die perfide Unwirklichkeit der neuen Normalität) dargelegt habe, deuten die Beobachtungen darauf hin, dass die Idee einer objektiven Realität absichtlich untergraben wird. Es ist ein Schachzug unserer Kontrolleure, sich selbst als Filter zwischen jeden Menschen auf diesem Planeten und die Welt, die er erlebt, zu schieben.

Das Endziel ist, dass alles – alles – die gesamte Struktur unserer gemeinsamen Realität – erfunden ist?

Weil es die ultimative Demonstration totaler Kontrolle ist?

Hier kommen wir zum Hauptunterschied zwischen einem inszenierten und einem realen Ereignis: dem Ziel.

Wenn Sie einen Präsidenten tot sehen wollen, können Sie nicht vorgeben, als hätten Sie ihn erschossen. Wenn man eine Terrorversicherung in Anspruch nehmen will, kann man nicht vortäuschen, als seien die Gebäude eingestürzt.

Ein vorgetäuschtes Ereignis kann nur dann eine bevorzugte Option sein, wenn es sich um ein rein optisches Ziel handelt.

Mit anderen Worten: Das eigentliche Ziel eines gefälschten Ereignisses ist immer das Publikum.

Es handelt sich immer um einen psychologischen Angriff auf unsere Wahrnehmung der Welt oder bestimmter Gruppen von Menschen oder bestimmter vermeintlicher Gefahren.

Mit dem Aufkommen von generativer KI-Technologie, Deep Fakes, Sprachsynthesizern und ähnlichem können wir wahrscheinlich mit einer großen Flut von “Fake News” rechnen, die uns als echt verkauft werden – denn warum nicht? Warum sollten wir diese Möglichkeit nicht zumindest manchmal nutzen?

Die Fragen, die sich stellen, sind: Wie weit ist es schon gekommen oder wird es noch kommen? Und sind wir psychologisch darauf vorbereitet, den Unterschied zu erkennen?