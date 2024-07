Warum Sie NIEMALS Ihren Augen trauen sollten

Von Kit Knightly

Die Anzeige ist einfach. Ein Bus steht im Stau, nachdem er mit einem Obstwagen zusammengestoßen ist. Eine junge Fahrgastfrau schaut aus dem Fenster und sieht einen gut aussehenden jungen Mann in einem Cabrio. Sie steigt aus dem Bus aus, setzt sich ins Auto, und der Mann fährt sie wie ein Chauffeur davon, während sie einen Schokoriegel isst.

Die junge Frau ist Audrey Hepburn.

Das hat enorme Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung der Welt, in der wir leben, und zwar in einer Weise, über die niemand wirklich spricht. Aber wir werden später auf Audrey zurückkommen.

Es scheint nicht immer so zu sein, aber der Mensch ist von Natur aus vertrauensvoll.

Ob es sich nun um eine evolutionäre Entwicklung handelt, die das Zusammenleben in einer sozialen Gruppe erleichtern soll, oder um ein Überbleibsel aus Tausenden von Generationen religiösen Denkens – tief in unserem Inneren gehen wir automatisch davon aus, dass die meisten Menschen – die meiste Zeit – die Wahrheit sagen.

Dies ist eine natürliche Neigung, die sich Tyrannen seit Jahrhunderten zunutze gemacht haben.

Aber wie viel Vertrauen wir auch immer in andere setzen, es gibt etwas, dem wir alle mehr vertrauen – unseren eigenen Augen.

Wir sind visuelle Wesen, und wenn jemand etwas gesehen hat – oder glaubt, etwas gesehen zu haben -, ist es fast unmöglich, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.

Und das können sich heutzutage auch Möchtegern-Tyrannen zunutze machen.

Leider bleibt das notwendige Urvertrauen unseres Gehirns in unsere Augen hinter der Fähigkeit der Technik zurück, sie zu verwirren.

Deep Faking ist, wie die meisten von uns wissen, ein Videobearbeitungstrick, mit dem ein Gesicht nahtlos durch ein anderes ersetzt werden kann. Das ist nicht besonders schwierig oder teuer. Alles, was man braucht, ist eine flüchtige oberflächliche Ähnlichkeit des Ersetzten mit dem Ersetzer, eine gute Anzahl von Fotos, die verschiedene Gesichtspositionen zeigen, und die richtige Computersoftware.

4chan-“Shitposter” machen das bequem von ihrem eigenen Schlafzimmer aus, um sich zu amüsieren, und ersetzen die Gesichter von Pornostars durch die von Schauspielerinnen, Prominenten, Politikern und Nicolas Cage.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Deep-Fake-Technologie jedes Video, auf dem ein Gesicht zu sehen ist, bis zu einem gewissen Grad verdächtig macht.

Die Möglichkeiten der Fälschung beschränken sich nicht nur auf Videos, auch das Fälschen von Tonaufnahmen wird von Jahr zu Jahr einfacher. Mit genügend Sprachsamples können Stimmsynthesizer und Stimmenklonierer jeden dazu bringen, alles zu sagen. Diese Technologie wird immer besser und kann die Intonation perfekt imitieren.

Künstliche Intelligenz im Allgemeinen kann in Sekundenschnelle jedes Bild zeichnen, das Sie beschreiben möchten. Sie kann fotorealistische Gesichter erzeugen, die als “Opfer” und “Verbrecherfotos” verwendet werden können, oder jedes beliebige Drama mit falschen Schauspielern nachspielen.

Kostenlose Online-Tools können all das bereits ganz passabel erledigen. Natürlich haben Regierungen und Megakonzerne Zugang zu teureren, fortschrittlicheren Tools, die wahrscheinlich fast unmöglich zu erkennen wären.

Hollywood-Filme verwenden CGI, um tote Schauspieler wieder zum Leben zu erwecken, alte Nachrichtenaufnahmen mit modernen Gesichtern zu versehen, Städte niederzubrennen oder 60-Jährige wieder wie 20 aussehen zu lassen.

Kehren wir zurück zu Audrey Hepburn, die einen Schokoriegel isst, und sehen wir uns das Ganze noch einmal an.

Man könnte nun argumentieren, dass dieser Werbespot die Grenzen dieser Technologie aufzeigt, schließlich hat er die Qualität eines unheimlichen Tals, und niemand, der diesen Spot gesehen hat, hat auch nur eine Sekunde lang geglaubt, dass es sich wirklich um Audrey Hepburn handelt.

Nun, erstens ist diese Werbung bereits elf Jahre alt. Das ist das, was ein kleiner Werbespot für Süßigkeiten vor über einem Jahrzehnt bewirken konnte. Die Technologie hat sich seither verbessert.

Zweitens sind all diese Informationen kontextabhängig.

Als der Werbespot 2013 ausgestrahlt wurde, hätte Ihr Gehirn gewusst, dass es nicht glauben soll, was es sieht, weil Sie eine Fernsehwerbung sehen. Ihr Gehirn hätte auch gewusst, dass das, was Sie sahen, unmöglich war, da Audrey Hepburn 84 Jahre alt gewesen wäre… wenn sie nicht schon sehr, sehr tot gewesen wäre.

Ihr analytisches Gehirn kann filtern, wenn es über zusätzliche Informationen und Kontext verfügt. Man sieht die Fäden, wenn man weiß, dass sie da sind.

Aber stellen Sie sich vor, es wäre nicht Audrey Hepburn, stellen Sie sich vor, es wäre keine Werbung.

Nehmen wir an, es handelt sich um Filmmaterial, das in den Nachrichten gezeigt wird, und anstelle einer bunten Bonbonwerbung ist es ein körniges Handyvideo, das das Opfer A des Terroranschlags X zeigt. Es sind Überwachungsaufnahmen, die zeigen, wie Politiker B Schmiergeld Y erhält.

Das Gesicht sieht echt aus, der Hintergrund sieht echt aus, die Stimme klingt echt…

…und doch ist möglicherweise nichts davon echt.

Aber wie viele Menschen da draußen verarbeiten das? Wie viele von uns haben ihr Gehirn so eingestellt, dass die erste Frage, die wir stellen, lautet: “Ja, aber ist das Video echt?”.

Dennoch ist die automatische Reaktion der meisten Menschen, wenn jemand behauptet, “das ist eine Fälschung”, dass sie ohne einen zweiten Gedanken darüber spotten.

Das ist eine altmodische Denkweise.

Keine der oben genannten Informationen ist schockierend oder neu, und ich behaupte auch nicht, dass sie es sind. Die Technologie ist weithin bekannt und zum Teil schon über zehn Jahre alt, nur die Ergänzung unseres Denkens hinkt hinterher. Ihre Verwendung wird noch nicht automatisch in Betracht gezogen, und das sollte sie auch nicht.

Einfach ausgedrückt: Sie können Bildern oder Videos nicht trauen. Niemals. Das ist eine Lektion, die wir alle lernen müssen.

Wir wissen also, dass die sich schnell entwickelnden Tools überzeugende Fake News oder inszenierte Ereignisse nicht nur möglich, sondern auch einfach machen. Für unseren letzten Punkt möchte ich mich mehr auf die wiederholte Lektion der Geschichte konzentrieren, die die Menschen nicht lernen wollen:

Sie. Schon. Fake. Alles.

OK, nicht buchstäblich alles, aber eine Menge. Eine riesige Menge. Viel mehr, als die meisten Menschen begreifen.

Es ist nur ein kleines Beispiel, aber in diesem Clip von CNN tun zwei Reporterinnen so, als wären sie meilenweit voneinander entfernt, um ein Satelliteninterview zu führen, als ein vorbeifahrender Bus im Hintergrund beweist, dass sie sich in Wirklichkeit auf demselben Parkplatz befinden und nicht mehr als fünfzig Fuß voneinander entfernt sind.

Eine Erinnerung daran, wie viel von den Medien, die wir täglich konsumieren, auf die eine oder andere Weise unwirklich ist.

Man könnte sagen, dass die “Realität”, wie wir sie verstehen, in den Medien kaum noch vorkommt. Die Titelseiten von Zeitschriften sind mit Photoshop bearbeitet. Interviews werden inszeniert. “Skandale” können weitgehend PR-Stunts sein. Das “Reality-Fernsehen” ist voll von bezahlten Schauspielern, die einen simulierten Konflikt miteinander austragen. Jedes Szenario ist erfunden, jede Emotion eine Inszenierung.

Im Internet wimmelt es von Wetterberichterstattern, die sich in einen Orkan lehnen, den es gar nicht gibt, oder die mit Kanus durch “Überschwemmungen” paddeln, die nur zehn Zentimeter tief sind.

Sehen Sie sich dieses Video an, das angeblich in Ägypten während des Arabischen Frühlings aufgenommen wurde.

Was machen sie da? Sie scheinen so zu tun, als würden sie protestieren, und frieren dann ein, um für Fotos zu posieren, einige mit vorgetäuschten Verletzungen. Natürlich sind sie nicht echt, aber wäre Ihnen das jemals in den Sinn gekommen, wenn Sie nur die Standbilder oder das Video gesehen hätten?

In Syrien hat der Westen sogar eine ganze Wohltätigkeitsorganisation gefälscht. Die “Weißhelme” waren angeblich eine organische Organisation von Syrern, die sich der Rettung von Menschenleben verschrieben hatte. Sie waren nichts dergleichen. Sie waren ein von der NATO finanziertes Psy-Op, und viele ihrer “Rettungs”-Videos waren eindeutig inszeniert. Sie nahmen sogar an der viralen “Schaufensterpuppen-Challenge” teil (eine schlechte PR-Aktion).

“Nayirah”, die kuwaitische Krankenschwester, die aussagte, sie habe gesehen, wie vor dem ersten Golfkrieg “Babys aus den Brutkästen geworfen” wurden, hat nie wirklich existiert, sondern war eine Rolle, die von der Tochter des kuwaitischen Botschafters gespielt wurde.

In seinem Buch Gekaufte Journalisten berichtet der verstorbene Udo Ulfkotte, dass er während des Krieges im Irak war und beobachtete, wie Journalisten ausgebrannte Panzer und Autos, die meilenweit von der Front entfernt waren, mit Benzin übergossen, um sie in Brand zu setzen und so zu tun, als würden sie aus einem Kriegsgebiet berichten.

Erinnern Sie sich an den berüchtigten Artikel “A Rape on Campus” von Rolling Stone? 9000 Wörter über eine Gruppenvergewaltigung , die nie stattgefunden hat.

Innerhalb weniger Tage, nachdem Russland seine “spezielle Militäroperation” in der Ukraine gestartet hatte, wurden sowohl die Mainstream-Medien als auch die sozialen Medien mit gefälschten und falsch zugeordneten Videos überschwemmt, in denen erfundene Geschichten verkauft wurden.

Vom ersten Moment an war Covid eine Lawine von Fälschungen, sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene.

Als es in China losging, wurden wir mit absurd gefälschten Bildern und Videos von Menschen konfrontiert, die angeblich auf der Straße an der Krankheit starben.

Im März 2020 breitete sich der Ausschlag von Menschen, die mit einer Gesichtsmaske auf dem Rücken liegend auf der Straße lagen, bis nach Italien aus, verschwand dann aber schnell wieder, ohne dass man von ihnen hörte.

Auf dem Höhepunkt der Panik behauptete ein Twitter-Nutzer namens TraceyZ, dass zwei Krankenschwestern im Swansea Hospital an Covid gestorben seien und drei weitere auf der Intensivstation lägen. Die Behauptung ging viral, bevor das Krankenhaus selbst ihr widersprach.

Es gab nicht nur die fünf kranken Krankenschwestern nicht, sondern auch TraceyZ nicht.

Das Konto, das diesen Namen trägt, wurde bald darauf gelöscht.

Erinnern Sie sich an dieses Video, das ein Passant von “Reinigungskräften” in der Londoner U-Bahn aufgenommen hat,die vorgeben, zu putzen.

Oder dieses Video aus dem Inneren eines spanischen Krankenhauses, in dem die beiden “Ärzte” im Vordergrund wie Statisten aus Outbreak gekleidet sind, während eine verwirrte Person im Hintergrund nur mit einem T-Shirt bekleidet zusieht.

Erinnern Sie sich an die große Anzahl von Menschen, die sich dem “politischen Theater” verschrieben haben, indem sie vorgaben, Masken zu tragen, wie dieser Typ.

Die Covid-Beispiele lassen sich endlos fortsetzen, vier Jahre lang, und es werden immer mehr.

Und das sind nur die, von denen wir wissen, die wir beweisen können.

Die Medienlandschaft ist gesättigt mit Täuschungen, und das schon seit Jahrzehnten.

Die oben beschriebene Technologie bedeutet nicht, dass sie anfangen werden, Dinge zu fälschen, sie bedeutet, dass die Fälschungen, die sie schon seit Jahren machen, einfacher zu machen und schwerer zu entdecken sind.

Die Technologie existiert. Die Motivation ist vorhanden. Das erforderliche Maß an Unehrlichkeit und Korruption ist mehr als vorhanden. Die faule Anspruchshaltung, die eine Kultur der Täuschung “rechtfertigt”, ist ebenfalls vorhanden.

Wir sind schon lange über den Punkt hinaus, an dem das Hinterfragen von allem, was man sieht und/oder hört, als “paranoid” bezeichnet werden könnte. Es ist gesund, vernünftig und sogar eine Voraussetzung für die Erhaltung der eigenen geistigen Gesundheit.

Wir wissen, dass sie alles fälschen werden, also müssen wir darauf vorbereitet sein, alles zu hinterfragen.

In diesem Artikel geht es darum, wie das Establishment Fake News erstellen könnte. Im zweiten Teil dieses Artikels werden wir eine größere Frage stellen: warum.