Impfstoffe und Umweltgifte: RFK Jr. über die wachsende Gesundheitsbedrohung für Kinder

Robert F. Kennedy Jr. schildert gegenüber Eric Metaxas und dem Publikum von Socrates in the City, wie Kinder heutzutage in einer giftigen Suppe aus schädlichen Chemikalien schwimmen. Dazu gehören – aber nicht nur – Glyphosat (ein Herbizid), Atrazin (ein weiteres Herbizid), hochfruktosehaltiger Maissirup und Fluorid. RFK Jr. verweist auf Phil Landrigan, einen prominenten amerikanischen Epidemiologen und Kinderarzt, der diese Gifte mit Diabetes und anderen Krankheiten in Verbindung gebracht hat.

RFK Jr. hebt auch „Impfstoffe“ als einen der „Übeltäter“ hervor, die zu der giftigen Suppe beitragen, die Kinderkrankheiten verursacht.

"Unsere Kinder schwimmen in einer Giftsuppe. [Darunter]: Glyphosat in Roundup, neonicotinoide Pestizide, Atrazin, das in 63% unserer Wasserversorgung enthalten ist, PFOAs und PFASs…Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Handystrahlung, Wi-Fi-Strahlung, [und] Fluorid…"



Übersetung des Clips:

“Als ich ein Kind war, sah ein typischer Kinderarzt in seiner 40-jährigen Karriere einen einzigen Fall von Diabetes bei einem Kind. Heute ist in Amerika jedes dritte Kind, das seine Praxis betritt, prädiabetisch oder diabetisch. Diese eine Krankheitskategorie kostet mehr als unser Militärbudget. Niemand spricht darüber. Das ist das größte Problem, denn wenn unsere Wirtschaft zusammenbricht, wenn der Dollar als Weltreservewährung zusammenbricht, wenn wir Kriege haben, was auch immer. Wir sind ein zähes Volk. Wir sind hart. Wir sind innovativ. Wir sind unternehmerisch. Wir können uns von allem erholen.”

“Und wenn du eine dieser lebenslangen Krankheiten hast, ist deine Seele zerstört. Du bist abhängig von Pharmazeutika und Medikamenten, die nie richtig wirken. Es gibt eine ganze Generation von Kindern, die heute geschädigt sind. Sie sind auf Arten geschädigt, die wir sehen, und auf Arten, die wir nicht sehen. Viel von der sozialen Unbeholfenheit und all dem, was charakteristisch für Impfschäden und andere Verletzungen ist.”

“Ich sage nicht, dass dies alles auf Impfungen zurückzuführen ist. Das Impfprogramm hat sich in diesem Jahr [1989] geändert. Das ist nicht alles. Viele Dinge sind in diesem Jahr passiert. Und es gibt ungefähr 13 Schuldige. Es gibt einen sehr berühmten Wissenschaftler, einen Toxikologen hier in New York, namens Phil Landrigan, den ich in vielen, vielen meiner Fälle als Zeugen benutzt habe… Er behauptet, der wichtigste Toxikologe des Landes zu sein. Er hat sich das Problem angesehen und gesagt, dass es etwa 13 Dinge gibt, die es sein könnten. Aber wahrscheinlich ist es eine Kombination von allem.

“Unsere Kinder schwimmen in einer giftigen Suppe. Sie sind Glyphosat und Roundup, neonicotinoiden Pestiziden und Atrazin ausgesetzt, das in 63 % unseres Wassers vorkommt. PFOA und PFAS, die ich verklagt habe und über die ein Film namens ‘Dark Waters’ mit Mark Ruffalo gedreht wurde, sind ebenfalls dabei. Das sind die ewigen Chemikalien, die in Flammschutzmitteln sind. Sie haben diese Chemikalien in diesem Jahr in all unsere Möbel und in die Pyjamas unserer Kinder gesteckt, überall. Das war also in den Jahren 1988 und 1989. Um diese Zeit kamen auch Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Handystrahlung, WLAN-Strahlung und Fluorid hinzu. Fluorid passt jedoch nicht wirklich in die Zeitlinie. Aber all diese Chemikalien wirken über die gleichen biologischen Wege. Es ist also wahrscheinlich eine Anhäufung dieser Stoffe, die Menschen verletzt.”

“Die Kinder, die man verletzt sieht, sind Kinder mit einer schlechten Mitochondrienfunktion. Die Mitochondrien sind die Energiezentren ihrer Zellen und man kann sie so sehr stressen, dass sie sich wieder erholen. Aber wenn man sie zu sehr stresst, brechen sie zusammen und dann gibt es einen Kaskadeneffekt, der zu schweren Hirnschäden führt. Und diese Kinder haben wahrscheinlich einfach zu viel erlebt.

Komplettes Video: