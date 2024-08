VP-Kandidat JD Vance fordert Zerschlagung von Google

Senator J.D. Vance, Donald Trumps Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im November, hatte in der Vergangenheit Verbindungen zur Technologiebranche, aber auch starke Meinungen dazu.

Mit dem Wissen über die Industrie, das vielen Politikern fehlt, ist Vance gegen Big-Tech-Monopole und steht Kryptowährungen positiv gegenüber.

In der CBS-Nachrichtensendung Face the Nation bestätigte der mögliche zukünftige Vizepräsident, dass er die Arbeit der FTC-Kommissarin Lina Kahn im Großen und Ganzen unterstützt.

Argumente für die Entflechtung von Unternehmen wie Google wurden in den vergangenen Jahren von beiden politischen Lagern in den USA vorgebracht, allerdings wenig überraschend aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Vance konzentriert sich auf die Gefahr, dass solche Großunternehmen die Sprache kontrollieren.

“Ich möchte nicht, dass Google oder ein Milliardär, der Google kontrolliert und mit China unter einer Decke steckt, in der Lage ist, amerikanische Informationen zu zensieren, und genau das haben sie getan”, sagte Vance gegenüber CBS.

Er erwähnte auch die Kartellklage gegen Google, die während Trumps erster Amtszeit eingereicht wurde, und bemerkte, dass beide “die Dinge auf die gleiche Weise sehen”.

Als er über den Unterschied zwischen “Small Tech” und “Big Tech” sprach, hob Vance die monopolistische Macht hervor, die Big Tech habe, um einige Schlüsselelemente zu kontrollieren, wie die Macht von Google im Bereich der digitalen Werbung im Vergleich zu X.

“Ich glaube nicht, dass Elon Musk ein Monopol hat – er nutzt sein Unternehmen nicht, um Konkurrenten zu zerstören”, erklärte Vance die Bedeutung von Kartellrechtsinitiativen im Technologiesektor.

Mit seiner Forderung nach besseren Anti-Monopol-Regeln hofft Vance, dass die Präsidentschaft Trumps zwei Ziele erreichen wird: die Sicherung besser bezahlter Arbeitsplätze im eigenen Land und die Meinungsfreiheit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Vance Google, aber auch Facebook und andere für ihre linke Ausrichtung kritisiert. Im Februar schrieb er auf X, es sei “Zeit, Google zu zerschlagen”.

In Bezug auf Kryptowährungen will Vance wie Trump eine übermäßige Regulierung vermeiden. Anfang des Jahres kritisierte er den Ansatz des Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, auf einer Y Combinator-Veranstaltung, dem RemedyFest.

Einige Berichte weisen darauf hin, dass diese politischen Punkte eine Reihe von Akteuren im Silicon Valley ansprechen, das schließlich nicht einheitlich links ist – auch wenn seine größten Akteure es zu sein scheinen.

Aber Vances Botschaften, insbesondere in Bezug auf Kryptowährungen, scheinen bei Risikokapitalgebern und Personen wie Elon Musk Anklang zu finden, die bereit sind, ihren Worten Taten folgen zu lassen und das Trump-Vance-Ticket mit großen Wahlkampfspenden zu unterstützen.