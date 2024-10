Während das Imperium der Lügen zerfällt, warnt Hillary Clinton: „Wir werden die totale Kontrolle verlieren“, wenn die sozialen Medien aufhören, Inhalte zu zensieren

Von Tyler Durden

Vor etwa neun Monaten gab der Chefredakteur des WSJ vor den Eliten in Davos zu, dass die traditionellen Medien nicht mehr das Monopol auf Informationen und Erzählungen haben. Mit anderen Worten: Kampagnen zur Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformation, mit denen die Massen einer Gehirnwäsche unterzogen werden sollten, funktionieren nicht mehr.

„Wir hatten die Nachrichten in der Hand. Wir waren die Torwächter, und wir hatten auch die Fakten in der Hand … Heutzutage können die Menschen Nachrichten aus den unterschiedlichsten Quellen beziehen. Und sie hinterfragen viel mehr, was wir sagen“, sagte Emma Tucker, Chefredakteurin des WSJ.

This is why the fake news media is attacking Elon and the X platform. They have lost control of the narrative they once had.



“We owned the news. We were the gatekeepers, and we very much owned the facts as well”.



🔊 … Emma Tucker, WSJ Chief Editor



pic.twitter.com/O7v7KIgUeb — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) January 20, 2024

Übersetzung von „X“: Aus diesem Grund greifen die Fake-News-Medien Elon und die X-Plattform an. Sie haben die Kontrolle über die Berichterstattung verloren, die sie einst hatten. „Wir hatten die Nachrichten in der Hand. Wir waren die Torwächter, und wir hatten auch die Fakten sehr gut im Griff.“ … Emma Tucker, Chefredakteurin des WSJ

Es ist richtig, Fragen zu stellen. Diese Davoser Eliten, zusammen mit dem „Zensur-Klumpen“, der tief im Capital Beltway von DC verankert ist und sich bis zu Silcons Big Tech erstreckt, sind seit Jahren versessen darauf, die Nation zu spalten, und haben die Bevölkerung in endlose Kriege im Ausland verstrickt. Irgendwann müssen die Leute sagen: „Genug ist genug“, während die Inflation die Nation zermalmt und die Staatsverschuldung inmitten einer illegalen Einwanderungsinvasion außer Kontrolle gerät.

Übersetzung von „X“: Es ist unsere Zeit. Wir müssen uns vereinen. Es ist Zeit, die Republik zu retten. Schließen Sie sich uns am 29.09.24 in Washington D.C. an.

Spulen wir bis Ende September vor, und die linksradikalen Eliten und ihre MSM-Anhänger sind wütend über Elon Musks „freie Rede“-Plattform X.

Der ehemalige Klimabeauftragte des Präsidenten, John Kerry, äußerte seine Frustration gegenüber anderen Globalisten auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums in New York City während der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

„ Unser erster Zusatzartikel stellt ein großes Hindernis für die Fähigkeit dar, [Desinformation] aus der Welt zu schaffen. Was wir brauchen, ist zu gewinnen … das Recht zu regieren, indem wir hoffentlich genug Stimmen gewinnen, damit man frei ist, Veränderungen umsetzen zu können„, sagte Kerry.

Er bemerkte: “Es ist heute sehr schwer zu regieren.“

"Our First Amendment stands as a major block to the ability to be able to hammer [disinformation] out of existence. What we need is to win…the right to govern by hopefully winning enough votes that you’re free to be able to implement change."



No thanks.pic.twitter.com/SLGHOLVjCr — Colin Wright (@SwipeWright) September 29, 2024

Übersetzung von „X“: „Unser erster Zusatzartikel stellt ein großes Hindernis für die Fähigkeit dar, [Desinformation] aus der Welt zu schaffen. Was wir brauchen, ist, das Recht zu gewinnen, zu regieren, indem wir hoffentlich genug Stimmen gewinnen, damit Sie die Freiheit haben, Veränderungen umzusetzen.“ Nein danke.

Und nun erklärte die 76-jährige Hillary Clinton, eine Vertreterin der extremen Linken, dem CNN-Moderator Michael Smerconish, dass Social-Media-Unternehmen Inhalte auf ihren Plattformen moderieren müssen, sonst „verlieren wir die totale Kontrolle“.

Wir fragen uns, auf wen sich Clinton bezieht, wenn sie „wir“ sagt?

Wir sind sicher, dass es nicht „Wir, das Volk“ sind – es ist mehr oder weniger der Zensur-Blob, eine Mischung aus FBI, MSM, Big Tech und „Fake News“-Faktenprüfern, die seit Jahrzehnten ein Monopol auf die Kontrolle der Berichterstattung haben, wie etwa in jüngster Zeit, als versucht, die amerikanische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Covid von einem Fischmarkt stammt, Hunter Bidens Laptop „russische Desinformation“ ist, Inflation kein Problem darstellt, die Ukraine weitere Milliarden benötigt, es keine Migranteninvasion gibt, Biden nicht an Demenz leidet, Kalama kein Kommunist ist und die Liste geht noch weiter und weiter.

„Wir können uns den Bundesstaat Kalifornien und den Bundesstaat New York ansehen, ich glaube, einige andere Bundesstaaten haben ebenfalls Maßnahmen ergriffen“, sagte Clinton gegenüber CNN und fügte hinzu: “Aber wir brauchen nationale Maßnahmen, und leider hat unser Kongress versagt, wenn es darum geht, diese Bedrohungen für unsere Kinder anzugehen.“

Clinton forderte die Aufhebung von Abschnitt 230 des Kommunikationsgesetzes, der Social-Media-Plattformen vor der Haftung für Inhalte Dritter schützt.

„Meiner Meinung nach sollten wir etwas namens Abschnitt 230 aufheben, der Plattformen im Internet Immunität gewährte, weil man dachte, sie seien nur Durchgangsstellen, dass sie nicht für die geposteten Inhalte beurteilt werden sollten“, sagte der 76-jährige Babyboomer.

„Aber wir wissen jetzt, dass das eine allzu einfache Sichtweise war, dass, wenn die Plattformen, ob es sich um Facebook oder Twitter/X oder Instagram oder TikTok handelt, wenn sie die Inhalte nicht moderieren und überwachen, wir die totale Kontrolle verlieren“, warnte sie und fügte hinzu: “Und es geht nicht nur um die sozialen und psychologischen Auswirkungen, es geht um das wirkliche Leben.“

Es ist keine Überraschung, dass Clinton und ihre Kumpanen des progressiven, linksradikalen Regimes die Redefreiheit hassen, besser gesagt, verachten sie die westlichen Werte. Dies sind dieselben Globalisten, die offene Grenzen unterstützen, um die Nation mit mehr als zehn Millionen illegalen Einwanderern zu überfluten und ein Einparteienland einzuleiten.

Außerdem forderte Clinton im vergangenen Monat, dass jeder, der „Fehlinformationen“ verbreitet, strafrechtlich verfolgt wird, um vor der Wahl eine „bessere Abschreckung“ zu erreichen.

BREAKING: Hillary Clinton suggests jailing Americans for posting "misinformation"



"There needs to be deterrence" pic.twitter.com/soxI3wl7To — End Wokeness (@EndWokeness) September 17, 2024

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Hillary Clinton schlägt vor, Amerikaner für die Verbreitung von „Falschinformationen“ ins Gefängnis zu stecken. „Es muss eine Abschreckung geben“

Jonathan Turley, Professor an der juristischen Fakultät der George Washington University, kommentierte Clintons Äußerungen vom Wochenende wie folgt:

Hillary Clinton setzt ihre weltweiten Bemühungen fort, Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, dazu zu bringen, gegen abweichende Meinungen vorzugehen. Clinton beklagte in einem CNN-Interview den anhaltenden Widerstand gegen Zensur und forderte den Kongress auf, die Redefreiheit einzuschränken. Bei der Bewerbung ihres neuesten Buches „Something Lost and Something Gained“ (Etwas verloren und etwas gewonnen) bekräftigte Clinton ihre Warnungen vor den Gefahren der Redefreiheit. Es ist klar, dass der Gewinn größerer Macht für Führungspersönlichkeiten wie Clinton der Verlust der Redefreiheit für normale Bürger wäre.

Clinton ist eine zweimalige gescheiterte Präsidentschaftswahlverliererin, die kürzlich anmerkte, dass ihre Beschreibung der Trump-Anhänger im Jahr 2016 als „bedauernswert“ zu freundlich war.

Wir haben ausführlich erklärt, warum die 76-jährige Babyboomer-Generation eine der führenden Befürworterinnen der Zensur in Amerika ist.

Sie wissen, dass es nur ein großer Club ist …

Musk mischte sich am Sonntagmorgen in die X-Gruppe ein: „So viele prominente Demokraten wollen den Ersten Verfassungszusatz zerstören!“

So many prominent Democrats want to destroy the First Amendment! https://t.co/6YrjaqnPdZ — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Jason DeBold: Wir verlieren die totale Kontrolle“ Dies ist eine Funktion, kein Fehler. Was diese Frau will, ist die ‚totale Kontrolle‘ über unsere Kommunikation MITEINANDER. Die Regierung will sich zunehmend in alle menschlichen Interaktionen einmischen und uns sagen, was wir nicht tun dürfen, sei es miteinander zu kommunizieren oder einen Hubschrauber zu fliegen, um jemanden auf einem Berg zu retten. ‚Nein, das dürfen Sie nicht. Sie werden verhaftet.‘ Registrieren Sie sich, um wählen zu können.

Er fügte hinzu:

„Wir verlieren die totale Kontrolle“ impliziert, dass sie bereits fast die totale Kontrolle haben, was wahr zu sein scheint, wenn man bedenkt, dass die traditionellen Medien alle auf mysteriöse Weise genau zur gleichen Zeit genau die gleichen Gesprächsthemen haben. Die Medien sagten alle, Biden sei „scharfsinnig wie ein Fuchs“, kurz vor der Debatte, bei der der Öffentlichkeit klar wurde, dass er an schwerer Demenz leidet. Dann warfen sie Biden gegen seinen Willen weg, wie eine alte Zeitung, und setzten Kamala als Kandidatin ein, obwohl niemand in der demokratischen Vorwahl für sie gestimmt hatte. Super zwielichtig und undemokratisch!

Hier sehen Sie, was X Nutzer sagen:

Hillary Clinton couldn’t control the results of the 2016 election.



So now she’s trying to control our minds by controlling our speech.



But that will never happen. We have the First Amendment. It’s not negotiable. — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Hillary Clinton konnte die Ergebnisse der Wahl 2016 nicht kontrollieren. Jetzt versucht sie, unsere Gedanken zu kontrollieren, indem sie unsere Sprache kontrolliert. Aber das wird nie passieren. Wir haben den Ersten Verfassungszusatz. Der ist nicht verhandelbar.

Saying the quiet part out loud, wow. Who is "we"? — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Den leisen Teil laut aussprechen, wow. Wer ist „wir“?

@elonmusk the Communist Party leaders in my country used the same tactics to brainwash with propaganda the people of Bulgaria – they said that "we must protect our perfect Socialist society and suppress the misinformation coming from the evil Imperialists in the West."

Anyone… — Milan Bulgarian Trainer (@newedgefitness) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Die Führer der Kommunistischen Partei in meinem Land wandten dieselbe Taktik an, um die Menschen in Bulgarien mit Propaganda einer Gehirnwäsche zu unterziehen – sie sagten, dass „wir unsere perfekte sozialistische Gesellschaft schützen und die Fehlinformationen unterdrücken müssen, die von den bösen Imperialisten im Westen kommen“. Jeder, der es wagte, „Fehlinformationen“ aus den USA und dem Westen zu verbreiten, wurde als „Volksfeind“ bezeichnet, verfolgt und „im Namen des Volkes“ zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ja, Sie haben richtig gelesen – „im Namen des Volkes“.

They had total control in 2020, which is a big part of why Trump lost the election.

That only changed when you bought Twitter – now 𝕏, which caused them to lose their minds over no longer having total control.

And was the reason they started a lawfare campaign against you and… — Charlotte Tharp (@Charlotte877158) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Sie hatten 2020 die totale Kontrolle, was ein großer Teil des Grundes dafür ist, dass Trump die Wahl verloren hat. Das änderte sich erst, als Sie Twitter kauften – jetzt 𝕏, was dazu führte, dass sie durch den Verlust der totalen Kontrolle den Verstand verloren. Und das war der Grund, warum sie eine Lawfare-Kampagne gegen Sie und Ihre Unternehmen starteten. Die tatsächlichen Kosten für die Wahrung der Meinungsfreiheit waren weitaus höher als die 44 Milliarden Dollar, die Sie bezahlt haben, wenn man die Kosten hinzurechnet, die Sie für den Kampf gegen die Lawfare-Kampagne aufwenden mussten. Wir, das Volk und Amerika können Ihnen nicht genug danken!

And the legacy media has hundreds of these verifiable hoaxes as well as propaganda by omission. Did any legacy media cover this historic Trump Butler II rally? I doubt it. But if Kamala has a free concert and busses people in and has 10k people they pretend she's the next Obama. — Mike 🇺🇲 (@VegasMike27) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Und die traditionellen Medien haben Hunderte dieser nachweisbaren Falschmeldungen sowie Propaganda durch Auslassung. Hat irgendein traditionelles Medium über diese historische Trump-Butler-II-Kundgebung berichtet? Ich bezweifle es. Aber wenn Kamala ein kostenloses Konzert gibt und Busse die Leute hinbringen und 10.000 Menschen da sind, dann tun sie so, als wäre sie die nächste Obama.

The truth is that the 1st amendment protects us from government having total control over our speech.



If they are afraid of losing it then it means they have something now that our constitution was designed to prevent. — Simon VanDyk (@VandykSimon) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Die Wahrheit ist, dass der 1. Zusatzartikel uns davor schützt, dass die Regierung die totale Kontrolle über unsere Redefreiheit hat. Wenn sie Angst haben, sie zu verlieren, bedeutet das, dass sie jetzt etwas haben, das unsere Verfassung verhindern sollte.

She is saying the quiet part out loud. They were never supposed to have any kind of control. Government isn’t supposed to control the media. Our First Amendment rights are clearly under attack. We should all be glad we have Elon’s X. — David Karim (@davidkarim) October 6, 2024

Übersetzung von „X“: Sie spricht den leisen Teil laut aus. Sie sollten niemals irgendeine Art von Kontrolle haben. Die Regierung sollte die Medien nicht kontrollieren. Unsere Rechte aus dem ersten Zusatzartikel sind eindeutig in Gefahr. Wir sollten alle froh sein, dass wir Elon’s X haben.

Musk schloss mit den Worten: „Ja … Eilmeldung, Hilary, du sollst nicht die totale Kontrolle haben!!“

Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden auf den Grundsätzen von Freiheit und Transparenz gegründet. Jemand muss den Demokraten, die den Marxismus einführen wollen, sagen, dass der Erste Verfassungszusatz nicht verhandelbar ist.