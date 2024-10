Israel vs. Iran – ein Auslöser für den Weltuntergang?

Man könnte fragen, ob diese „außer Kontrolle geratene“ Situation vom zionistisch dominierten Westen geplant und vorbereitet wurde.

Israels Kriegsminister Joav Galant sagte seinen Truppen, der iranische Angriff sei nicht erfolgreich gewesen; dank unserer guten Vorbereitung habe Israel von etwa hundert Drohnen und Raketen alle bis auf vier abgeschossen. Das ist in vielerlei Hinsicht eine Lüge.

Sowohl Netanjahu als auch Galant drückten ihre Entschlossenheit aus, nach einem gut durchdachten Plan Vergeltung zu üben. Netanjahu fügte hinzu, es müsse eine „kluge Antwort“ sein.

Ebenso ist sich Armeechef Halevi völlig im Klaren darüber, dass er auf den Vergeltungsschlag Irans gegen Israel reagieren will, aber keinen Krieg heraufbeschwören will.

Das israelische Kabinett „erwägt“ zudem eine sogenannte „politische Offensive“ – was auch immer das bedeuten mag.

Interessant ist jedoch, dass beide Seiten, Israel und Iran, keinen Krieg zu wollen scheinen, oder besser gesagt, keinen heißen Krieg, bei dem sich Säbelrasseln heimlich in einen Atompilz verwandeln könnte. Sie wissen, dass, wenn die NATO sich einmischt, Russland und China sich einmischen könnten – und dann – ist der Himmel offen und Armageddon steht auf dem Tisch – oder vielmehr auf der ganzen Mutter Erde.

Sollte Israel tatsächlich einen solchen Gegenangriff starten, egal wie gut oder schlecht dieser ausfallen mag, wäre das, als würde man Biden den Mittelfinger zeigen. Denn den neuesten Nachrichten zufolge ist Biden von seiner früheren grenzenlosen Verpflichtung abgerückt, Israel zu unterstützen und stets für die Sicherheit Israels zu kämpfen. Bidens „Back-Stopper “ müssen ihm etwas anderes gesagt haben: „ Amerika wird nicht für Israel in den Krieg mit dem Iran ziehen.“ – Israel – du bist sozusagen auf dich allein gestellt .

Das war eine kluge Entscheidung. Werden sie daran festhalten? Die USA sind gespalten. Auf der einen Seite die Zionisten, die bisher in Washington und im Pentagon das Sagen hatten. Auf der anderen Seite aber verschiebt sich das Gleichgewicht allmählich zugunsten der besonneneren Denker, jener, die keinen dritten Weltkrieg riskieren wollen, der zu einer nuklearen – und globalen – Katastrophe werden könnte.

Ähnliche „Warn“-Botschaften scheinen auch vom britischen Premierminister Rishi Sunak zu kommen, einem starken Anhänger des Zionismus. Er rief Benjamin Netanjahu an und riet ihm, bei weiteren Maßnahmen vorsichtig zu sein. Eine Eskalation – die außer Kontrolle geraten könnte – liegt in niemandes Interesse.

Dennoch versicherte Premierminister Sunak Netanjahu die Unterstützung Großbritanniens, um „Israels Sicherheit zu gewährleisten“.

Wenn das wie ein Wortspiel klingt, dann ist es wahrscheinlich auch ein Wortspiel. Vielleicht verbirgt sich dahinter eine Überraschung – und vielleicht bereitet man in den Tagen, in denen man „über Vorsicht nachdenkt“, etwas viel Größeres vor. Da sie das eigene Überlegenheitskonzept der israelisch-zionistischen Kräfte kennen, werden sie den iranischen Angriff, selbst wenn er gut begründet ist, nicht unbeantwortet lassen.

Nur um die Erinnerung aufzufrischen, denn sie wird von den gekauften Mainstream-Medien systematisch ausgelöscht: Der Iran startete in den frühen Morgenstunden des 14. April einen maßvollen, aber wohlkalkulierten Vergeltungsangriff auf israelische Militärziele. Der Drohnen- und Interkontinentalraketenangriff mit rund 300 Geschossen war eine Antwort auf Israels unprovozierten Angriff vom 1. April auf das iranische Konsulat in Damaskus, bei dem 7 Menschen starben, darunter 2 hochrangige iranische Militäroffiziere.

Durch die Vielzahl der Raketen, die der Iran nacheinander auf Israel abfeuerte – zuerst Drohnen, dann Raketen –, unterdrückte der Iran das Luftabwehrsystem Israels und seiner Verbündeten, das sich auf das Abfangen von Drohnen konzentrierte und nicht in der Lage war, die anschließend abgefeuerten Hyperschallraketen abzufangen.

Teheran hat über die Grenzen des Nahen Ostens hinaus eine neue Phase politischer und militärischer Bedeutung erreicht und musste auf die israelische Provokation vom 1. April in Damaskus mit einer klaren Botschaft reagieren: „Legt euch nicht mit dem Iran an, sonst passiert etwas.“

Der Iran, militärisch gesehen mittlerweile eines der drei wichtigsten Mitglieder der neuen zehn BRICS-Staaten, muss dem Westen versichern, dass Sanktionen, Drohungen und willkürliche, grundlose Angriffe nicht mehr ausreichen.

Der iranische Angriff vom 14. April war nicht nur ein Vergeltungsschlag, sondern etablierte eine neue Ordnung und beraubte Israel seiner absoluten Straffreiheit, die ihm bis vor kurzem noch von den USA garantiert worden war.

Wichtig zu beachten ist, dass der Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Hossein Salami, sagte, dass Teheran von nun an erneut zuschlagen werde, wenn Israel die Interessen des Iran und der iranischen Bürger angreift (RT – 16. April 2024).

Das bedeutet, dass der Iran, wenn Israel jetzt zurückschlägt, nicht einfach alles hinnehmen wird, was Israel tut, um dem Iran zu schaden. Und darin besteht die Gefahr – ein reales Risiko einer außer Kontrolle geratenen Eskalation.

Man könnte fragen, ob diese „außer Kontrolle geratene“ Situation vom zionistisch dominierten Westen geplant und vorbereitet wurde.

Vergessen wir nicht: Was auch immer das zionistische Israel in der Verfolgung seines ultimativen Ziels, der Errichtung eines Großisraels, tut, es zielt darauf ab, die unerschöpflichen Energiereserven des Nahen Ostens zu kontrollieren.

Die Verwirklichung eines Großisraels hängt in hohem Maße von der Eroberung Irans durch Israel ab, und zwar nicht nur, weil Iran buchstäblich das „Kommando“ über den an Öl und Gas reichen Nahen Osten hat, sondern auch, weil ein Großisrael die Kontrolle über die Straße von Hormus benötigt, die derzeit von Iran kontrolliert wird.

Derzeit werden etwa 30 % oder mehr des weltweiten Öl- und Gasverbrauchs durch die Straße von Hormuz transportiert. Siehe dies

In einem Großisrael läge der Großteil der Erdöl- und Erdgasvorkommen im Nahen Osten unter zionistisch-israelischer Kontrolle. Und wenn die Straße von Hormus unter israelischer Kontrolle stünde, stünde auch die Lieferung der Energieressourcen – in welcher Menge und an wen – unter zionistischem Kommando.

Nicht zu vergessen, dass das zionistische Israel bereits dabei ist, sich die enormen Gasreserven vor der Küste Gazas anzueignen – vorsichtige Schätzungen von etwa einer Billion Kubikfuß wurden bereits vor 20 Jahren aufgestellt, was je nach Marktpreis einen Wert zwischen 2 und 3 Milliarden Dollar hätte. Und wie wir wissen, bestimmt derjenige, der die Ressource kontrolliert, ihren „Marktpreis“ .

Eine aktualisierte Schätzung der Reserven vor der Küste des Gazastreifens könnte exponentiell höher ausfallen. Angesichts des aktuellen Kriegs- und Enteignungsszenarios durch das zionistische Israel wird dies natürlich geheim gehalten.

Der riesige Hafen, der Gerüchten zufolge gleich außerhalb von Gaza geplant ist – vielleicht hat der Bau bereits begonnen – hat wenig mit der Lebensmittellieferung nach Gaza zu tun (sicherlich nicht) oder mit dem „Export“ der verbleibenden Gaza-Bewohner in unbekannte Ziele.

Viel wahrscheinlicher ist, dass dieser Hafen die Kohlenwasserstoffe aus Gaza über einen noch zu bauenden (aber seit 1971 geplanten) Ben-Gurion-Kanal bis zum Roten Meer abfertigen wird. Der neue Kanal würde wahrscheinlich den Suezkanal, der Eigentum des arabischen Staates Ägypten ist, in den Bankrott treiben.

Der Suezkanal leidet bereits unter mangelnden Umschlagskapazitäten von mindestens 20 europäischen Ländern. Diese befürchten, dass die Angriffe der jemenitischen Huthi auf US- und israelische Handelsschiffe auch ihre Schiffe treffen könnten.

Es war die Nacht vor Armageddon

Diese Vision des großen Ganzen spricht dafür, dass Israel nicht lockerlassen darf. Aus ihrer Sicht MUSS es den Iran erobern. Die Zionisten sind vielleicht so geblendet von ihrem Größenwahn, dass sie den Atompilz nicht sehen, der sie zusammen mit einem Großteil der übrigen Welt auslöschen könnte.

Tatsächlich ist der Iran nicht mehr allein. Der Iran will sicherstellen, dass seine Macht und Präsenz von Israel, den USA, ihren europäischen Vasallen und dem Westen insgesamt wahrgenommen wird – denn er ist nun Mitglied der neuen BRICS-Staaten, die mehr als nur eine Wirtschaftsunion sind.

Ihre Mitgliedschaft in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) – einer strategischen und wirtschaftlichen Einrichtung Chinas – schützt sie vor Angriffen von außen, so wie NATO-Mitglieder geschützt sind. Greift man ein NATO-Mitglied an, greift man sie alle an.

Greifen Sie einen BRICS-Staat an, und Sie greifen sie alle an.

Im Falle eines Angriffs auf den Iran könnten Vergeltungsmaßnahmen von allen oder ausgewählten Mitgliedern der zehn BRICS-Staaten kommen, insbesondere von Russland und China. Dies käme praktisch einem Dritten Weltkrieg gleich.

Dies könnte der Grund für die vergleichsweise milde Reaktion des Iran auf Israel sein. Es war eine Warnung.

Der Iran will keinen Krieg. Er folgt vielleicht der Tao-Philosophie, wie sie Sun Tzu in der Antike zum Ausdruck brachte: „ 100 Schlachten zu schlagen und 100 Schlachten zu gewinnen, ist nicht die höchste Kunst. Der beste Weg zum Sieg ist, überhaupt nicht zu kämpfen .“ Das ist die Strategie des Iran. Sein Angriff auf Israel war weniger eine militärische Reaktion als vielmehr der Zug eines Großmeisters in einer großen Schachpartie. Und das Spiel ist noch nicht vorbei (RT, 16. April 2024).

Mögen die Worte Präsident Putins Nachhall finden und ernst genommen werden: „Ich hoffe, der Dritte Weltkrieg kann vermieden werden.“ Damit ist gemeint, dass ein israelischer Angriff auf den Iran nicht unbeantwortet von Russland bliebe, was die NATO einschalten würde und der Dritte Weltkrieg über Nacht ausbrechen könnte.

*

Peter Koenig ist ein geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Ökonom bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang weltweit tätig war. Er ist der Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Unternehmensgier; und Co-Autor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – 1. November 2020).

Peter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

Er ist außerdem nicht ansässiger Senior Fellow des Chongyang Institute der Renmin University in Peking.