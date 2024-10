Der „Great Reset“ in 3 Minuten und 23 Sekunden erklärt

Der Great Reset ist eine kontroverse Idee des WEF, die als eine Umgestaltung der globalen Wirtschaft und Gesellschaft beschrieben wird. Kritiker sehen darin eine Bedrohung für Freiheit und persönliche Rechte. Hier wird der Great Reset als ein Versuch der Eliten interpretiert, die Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen, indem sie unter dem Vorwand von Krisen wie der COVID-19-Pandemie und der globalen Erwärmung weitreichende Überwachungs- und Kontrollmechanismen einführen.

„Der Great Reset, oder wie ich es gerne nenne, der „Große Re-Scheiß“. Das ist, wenn sie alten Mist nehmen, ihn abstauben und als neuen Mist verkaufen. Vielleicht hast du vom Great Reset unter einem seiner bekannteren Namen gehört, wie Agenda 21, Agenda 2030, die Vierte Industrielle Revolution oder mein persönlicher Favorit: Die Neue Weltordnung. Lass dich nicht vom Begriff „Reset“ täuschen, denn sie planen gar nichts neu zu starten. Ein Reset ist, wenn dein Super Mario-Spiel hängen bleibt, du das Modul herausziehst, hineinbläst, es wieder einsetzt und BOOM! Mario taucht wieder auf. Es ist ein wenig so, außer dass, wenn du das Spiel wieder einschaltest, statt Mario auf dem Bildschirm Bowser aus dem Fernseher kommt, um deine Oma zu ermorden. Wir sprechen von einer kompletten Transformation der Menschheit in einen gottlosen, transhumanistischen Albtraum aus einer Orwell’schen Hölle.

Ich möchte deine Aufmerksamkeit auf das Weltwirtschaftsforum lenken, das diesen teuflischen Plan geschaffen hat, und ganz besonders auf ihren Chef Klaus Schwab. Herr Schwab benutzt gerne viele Schlagworte, um die Massen davon zu überzeugen, dass diese Agenda zum Wohle der Menschheit sei. Wörter wie „Nachhaltigkeit“, „Inklusivität“ und „Gleichheit für alle“. Aber in seinem Buch von 2016, Die Vierte Industrielle Revolution, wird er viel offener über den elitären Plan zur Weltherrschaft. Schauen wir uns ein paar Auszüge aus diesem literarischen Meisterwerk an, sollen wir?

‚Die Werkzeuge der Vierten Industriellen Revolution ermöglichen neue Formen der Überwachung und andere Kontrollmechanismen, die im Widerspruch zu offenen und gesunden Gesellschaften stehen.‘ Oh, das klingt doch hilfreich. ‚Die öffentliche Kriminalität wird aufgrund der Zusammenführung von Sensoren, Kameras, KI und Gesichtserkennungssoftware wahrscheinlich zurückgehen.‘ Diese Technologien könnten in den bislang privaten Bereich unserer Gedanken eindringen, unsere Gedanken lesen und unser Verhalten beeinflussen. Klingt verdächtig nach Gedankensteuerung, aber das ist sicher nur eine Verschwörungstheorie, also kann es das nicht sein. ‚Mit den Fortschritten in diesem Bereich wird die Versuchung für Strafverfolgungsbehörden und Gerichte zunehmen, Techniken zu nutzen, um die Wahrscheinlichkeit krimineller Aktivitäten zu bestimmen, Schuld zu bewerten oder sogar Erinnerungen direkt aus den Gehirnen der Menschen zu extrahieren.‘ Selbst das Überqueren einer Landesgrenze könnte eines Tages einen detaillierten Gehirnscan beinhalten, um das Sicherheitsrisiko einer Person zu bewerten.

Und zuletzt, aber sicherlich nicht weniger wichtig: ‚Die Zukunft wird unsere Vorstellung davon herausfordern, was es bedeutet, Mensch zu sein, sowohl biologisch als auch sozial.‘ Besser ruf schon mal Sarah Connor an.

Falls du in den vergangenen acht Monaten keine Beruhigungsmittel in Mikrodosen genommen hast, ist dir sicher schon klar geworden, dass die COVID-19-Pandemie inszeniert wurde, um diese Agenda anzustoßen. Und falls du es bisher nicht bemerkt hast, herzlichen Glückwunsch. Es gibt eine echte Chance, dass du der Auslöschung entkommst. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Aber die unsichtbare Schreckgespenst-Erzählung wird nicht ewig halten. Und das Weltwirtschaftsforum weiß das genau. Deshalb haben sie eine Ersatzkrise in der Hinterhand, um ihre Agenda zu vollenden. Welche Krise könnte das sein? Richtig, du hast es erraten. Unser alter Freund, die globale Erwärmung.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Die globale Erwärmung ist eine inszenierte Krise, geschaffen vom Club of Rome. Ein Krisendenkfabrik, die 1968 gegründet wurde, um die Massen davon zu überzeugen, ihrem eigenen Untergang zuzustimmen. Sei also bereit zu hören, welche Opfer du bringen musst, um den Planeten zu retten. Opfer wie den Verzicht auf Eigentumsrechte, das Leben in Smart Cities und die Injektion von Nanotechnologie, damit sie dich für Gedankenverbrechen aufspüren können. Warum jemand bei klarem Verstand denken würde, es sei eine gute Idee, denselben Eliten, die den Planeten zerstört haben, noch mehr Macht zu geben, um ihn jetzt zu retten, ist mir schleierhaft. Aber hey, wir sprechen hier über dieselbe Spezies, die Tide Pods isst und glaubt, dass Polyester vor einem Virus schützen kann.“