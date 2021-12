Während der Rest der Welt in Panik gerät, teilen Wissenschaftler in Südafrika weiterhin die „positive“ Nachricht mit, dass Omikron nicht zu einem Anstieg der Todesfälle führt

Wissenschaftler in Südafrika teilen weiterhin die „positive“ Nachricht mit, dass die Omikron-Variante von COVID-19 nicht zu einem Anstieg der Todesfälle führt, während andere Länder wie das Vereinigte Königreich weiterhin in Panik geraten.

Der Telegraph berichtet: „Südafrikanische Wissenschaftler sehen keine Anzeichen dafür, dass die Omikron-Variante von Covid-19 schwerere Krankheiten verursacht.“

„Krankenhausdaten zeigen, dass die Zahl der Covid-19-Aufnahmen in mehr als der Hälfte der neun südafrikanischen Provinzen stark ansteigt, die Zahl der Todesfälle jedoch nicht so dramatisch zunimmt und Indikatoren wie die durchschnittliche Dauer des Krankenhausaufenthalts beruhigend sind.“

Laut Gesundheitsminister Joe Phaahla gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass Omikron weitaus milder verläuft als frühere Varianten.

„Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass die Zahl der Krankenhausaufenthalte zwar zunimmt, dies aber eher auf die Anzahl der Fälle als auf die Schwere der Omikron-Variante selbst zurückzuführen ist“, sagte er.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, sehen einige Experten das Auftreten von Omikron als eine gute Sache an, da es tödlichere Varianten wie Delta ersetzen könnte.

22.388 neue Fälle und 22 neue Todesfälle gestern in Südafrika. Omicron ist nicht tödlich, weltweit sind keine Menschen daran gestorben. Doch unsere Regierung, die versprochen hat, ihre Politik nach Krankenhausaufenthalten und Todesfällen zu beurteilen, schraubt die Fallzahlen in die Höhe, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Das ist absurd.

22,388 new cases and 22 new deaths in South Africa yesterday.



Omicron isn't killing people, zero people in the world have died from it.



Yet our government, which promised to judge policy on hospitalisations and deaths, is hyping case numbers to scare us into lockdown.



Absurd.