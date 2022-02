Während die Impfschäden und Todesfälle weiter ansteigen, befürwortet das CDC-Gremium den Moderna-„Spikevax“ für ab 18-Jährige

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.088.560 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 23.149 Todesfälle und 183.311 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Januar 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben am Freitag neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Januar 2022 insgesamt 1.088.560 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 23.149 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 542 gegenüber der Vorwoche – und 183.311 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.317 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Januar 2022 insgesamt 747.760 unerwünschte Ereignisse, darunter 10.527 Todesfälle und 69.089 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 28. Januar gemeldeten 10.527 Todesfällen in den USA traten 19 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 23 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 28. Januar 536,8 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 315 Millionen Dosen von Pfizer, 204 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Aus der Veröffentlichung der VAERS-Daten vom 28.1.2022

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 28. Januar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

7.391 unerwünschte Ereignisse, darunter 159, die als schwerwiegend eingestuft wurden, und 3 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 7-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1975356) aus Minnesota, das 11 Tage nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als es von seiner Mutter nicht mehr ansprechbar war. Eine Autopsie ist noch nicht abgeschlossen.

14 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

26 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 28. Januar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

28.449 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.609 als schwerwiegend eingestufte und 37 gemeldete Todesfälle.

Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich um einen 13-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2042005) aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat, der sieben Monate nach Verabreichung seiner zweiten Moderna-Dosis an einem plötzlichen Herzinfarkt starb, und um eine 17-jährige Frau aus einem nicht näher bezeichneten Bundesstaat (VAERS-Identifikationsnummer 2039111), die nach Verabreichung ihrer ersten Moderna-Dosis starb. Die medizinischen Informationen waren begrenzt und es ist nicht bekannt, ob in beiden Fällen eine Autopsie durchgeführt wurde.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

615 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 603 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

155 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 28. Januar 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,3 Jahren.

Bis zum 28. Januar meldeten 4.992 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.597 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.509 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

850 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.300 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.560 Berichte über Myokardinfarkte.

12.864 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.730 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.580 Berichte Moderna und 2.506 Berichte J&J.

3.878 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.387 Fälle Pfizer, 1.313 Fälle Moderna und 166 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben werden.

CDC-Beratungsgremium stimmt einstimmig für die Empfehlung des Moderna-„Spikevax“-Impfstoffs für Erwachsene ab 18 Jahren

Der CDC-Beratungsausschuss für Immunisierungspraktiken (ACIP) hat am Freitag mit 13:0 Stimmen den COVID-Impfstoff Spikevax von Moderna für Erwachsene ab 18 Jahren empfohlen.

Es wird erwartet, dass Dr. Rochelle Walensky, die Direktorin der Behörde, die Empfehlung absegnet und damit offiziell macht.

Die Abstimmung erfolgte, nachdem die FDA am Montag die vollständige Zulassung des Impfstoffs Spikevax erteilt hatte, der damit der zweite vollständig zugelassene COVID-Impfstoff in den USA ist.

Ähnlich wie bei der Zulassung des Impfstoffs Comirnaty von Pfizer im vergangenen Jahr warfen die FDA-Zulassung und die CDC-Empfehlung des Moderna-Impfstoffs jedoch eine Reihe rechtlicher Fragen auf.

Laut FDA hat Spikevax „die gleiche Formulierung wie der [Emergency Use Authorization (EUA)] Moderna COVID-19-Impfstoff und … kann austauschbar mit dem EUA Moderna COVID-19-Impfstoff verwendet werden, um die COVID-19-Impfserie durchzuführen“.

In ihrem Zulassungsschreiben erklärte die FDA jedoch, dass sich Spikevax „rechtlich von dem EUA-Impfstoff Moderna unterscheidet“.

Die FDA machte die gleiche Unterscheidung zwischen dem EUA-Impfstoff von Pfizer-BioNTech und dem Impfstoff von Pfizer Comirnaty, den die Behörde im August 2021 vollständig zugelassen hat.

Sowohl im Fall von Comirnaty als auch von Spikevax räumen die FDA und die Hersteller der Impfstoffe ein, dass die vollständig zugelassenen Versionen ihrer Produkte nicht für den Vertrieb in den USA zur Verfügung stehen – eine Tatsache, die einige Beobachter der heutigen Sitzung veranlasste, die Eile bei der Zulassung in Frage zu stellen.

Dr. Meryl Nass, die die heutige Sitzung verfolgte, sagte, dass der Ausschuss zwar einstimmig dafür gestimmt habe, Spikevax in vollem Umfang zu empfehlen, „aber niemand hat erwähnt, dass es nicht verfügbar sein wird, und so ist einfach nichts passiert.“

Nass sagte:

„Seltsamerweise haben weder ein einziges ACIP-Mitglied noch ihre CDC-Berater zugegeben, dass es keinen Plan gibt, den Impfstoff den Amerikanern in naher Zukunft zur Verfügung zu stellen. Daher wurden die Personen, die diese Entscheidung treffen, entweder im Unklaren gelassen oder sie versuchen, uns im Unklaren zu lassen. Niemand hat zugegeben, dass der Zweck der heutigen Empfehlung darin bestand, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ein zugelassenes Produkt erhalten, obwohl sie stattdessen eine EUA bekommen würden.“

Dr. Madhava Setty stellte die Entscheidung des Gremiums ebenfalls infrage, nicht nur, weil das vollständig zugelassene Spikevax-Produkt nicht verfügbar ist, sondern auch, weil es als Reaktion auf frühere Varianten des Virus entwickelt wurde.

Setty sagte:

Das größte Problem in diesem Raum war vielleicht, dass die vorgelegten Daten veraltet waren und die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Omikron, den derzeit vorherrschenden Stamm in diesem Land, nicht widerspiegelten. Welchen Zweck hat dann die Zulassung dieses Produkts? Später erfuhren wir, dass die Gründe klar waren: Es ging darum, die Impfmüdigkeit zu beseitigen.

Bei Spikevax handelt es sich um eine Primärserie mit zwei Dosen, die auch zur Verabreichung als Teil einer heterologen („mix and match“) Einzelauffrischungsdosis für Personen zugelassen ist, die ihre ursprüngliche Impfserie mit den Impfstoffen von Pfizer oder J&J COVID abgeschlossen haben.

Moderna wartet auf Zulassung für Teenager, während die FDA das Risiko von Herzentzündungen prüft

Moderna wartet immer noch darauf, dass die Gesundheitsbehörden seinen Impfstoff für die Verwendung bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren genehmigen.

Die CDC traf sich heute, um das Risiko einer „seltenen“, aber ernsten Form der Herzentzündung zu prüfen, die vor allem junge Männer nach der Verabreichung eines mRNA-Impfstoffs betrifft.

Moderna beantragte im Juni eine Notfallzulassung für die Altersgruppe der Jugendlichen, doch die FDA teilte dem Unternehmen im Oktober mit, dass die Prüfung des Impfstoffs für Kinder nicht vor Januar abgeschlossen sein würde, da sie das Myokarditis-Risiko bei Impfstoffen auf der Grundlage der mRNA-Technologie untersucht.

Die FDA erklärte am Mittwoch gegenüber CNBC, dass sie die Prüfung so schnell wie möglich durchführt, aber nicht vorhersagen kann, wie lange die Bewertung dauern wird.

290 vollständig geimpfte Einwohner in Massachusetts sterben innerhalb einer Woche an COVID

Fast 300 Einwohner von Massachusetts sind in der vergangenen Woche an COVID gestorben, obwohl sie vollständig geimpft waren.

Wie die International Business Times berichtet, meldeten die Gesundheitsbehörden von Massachusetts zwischen dem 22. und 29. Januar 290 weitere Todesfälle durch COVID, womit sich die Gesamtzahl der Todesfälle unter den vollständig geimpften Einwohnern des Bundesstaates auf 1 789 erhöht. Diese Zahl entspricht 0,03 % der geimpften Bevölkerung des Bundesstaates.

Im gleichen Zeitraum verzeichneten die Gesundheitsbehörden 27.530 neue Durchbruchsinfektionen und 555 zusätzliche Krankenhausaufenthalte. Der Bundesstaat hat nun insgesamt 422.132 Fälle und 6.440 Einweisungen unter den vollständig Geimpften gemeldet.

CDC räumt ein, dass natürliche Immunität die Impfimmunität übertrumpft

Ein Bericht der CDC vom 19. Januar zeigt, dass die natürliche Immunität gegen COVID mindestens dreimal so wirksam ist wie die Impfung allein, wenn es darum geht, Menschen vor einer Infektion mit der Delta-Variante zu schützen.

Insgesamt zeigte die Studie, dass die natürliche Immunität die Impfstoffimmunität übertrifft, wenn es darum geht, Infektionen und Krankenhausaufenthalte durch Delta zu verhindern.

Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu einer früheren, im August 2021 veröffentlichten CDC-Studie, die zu dem Schluss kam, dass die Impfung besser ist als die natürliche Immunität.

Die CDC gab eine Medienerklärung zu der im August veröffentlichten Studie ab, über die in der Mainstream-Presse ausführlich berichtet wurde. Als jedoch zwei Wochen später eine viel größere israelische Studie mit anderen Ergebnissen veröffentlicht wurde, erkannte die Behörde die neue Analyse nicht an.

Shaquille O’Neal sagt, COVID-Impfstoffe sollten nicht erzwungen werden

Der ehemalige Lakers-Star Shaquille O’Neal, der sich für COVID-Impfungen für Sportler stark gemacht hat, sprach sich am Donnerstag gegen eine Impfpflicht aus, wie Sports Illustrated berichtete.

Im Gespräch mit Nischelle Turner von Entertainment Tonight in der Sendung „The Big Podcast with Shaq“ sagte O’Neal, er sei nicht gegen den Impfstoff, aber die Menschen sollten nicht zwischen dem Erhalt ihres Jobs und der Impfung wählen müssen.

„Ich ermutige jeden, auf Nummer sicher zu gehen und sich um seine Familie zu kümmern, das tue ich“, sagte O’Neal, aber es gibt immer noch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Und man sollte nicht dazu gezwungen werden, etwas zu nehmen, was man nicht will“.

Turner erklärte, dass ihr Arbeitgeber, CBS, eine Impfpflicht für seine Mitarbeiter hat. O’Neal antwortete: „Das ist erzwungen.“

Als Turner dem nicht zustimmte, sagte O’Neal: „Es ist erzwungen. Denn wenn der Mann sich nicht impfen lässt, wird er gefeuert.“

O’Neals neue Position kommt, nachdem er zuvor Kyrie Irving dafür gerügt hatte, sich nicht impfen zu lassen. Im September sagte O’Neal in seinem Podcast, wenn er ein Teamkollege von Irving wäre, hätte er ihm gesagt, er solle „seinen Arsch hier rausschaffen“.