Während Eurasien aufsteigt, sinkt Amerika

Von Brandon J Weichert für die asiatimes.com

Das eurasische Paradigma verändert sich vor unseren Augen, und dieser Wandel ist eine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten.

Die kombinierte Landmasse Europas und Asiens wurde bisher selten als direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten und andere westliche Seemächte wahrgenommen, hauptsächlich weil Eurasien gegen sich selbst aufgeteilt war.

Es stimmt zwar, dass Eurasien die größte Bevölkerung der Welt beherbergt, einige der wichtigsten natürlichen Ressourcen, große Flächen an Ackerland und riesige Mengen an Trinkwasser, aber die Region war in der Vergangenheit die Heimat extremer sektiererischer Rivalitäten und regionaler Spaltungen.

Das eurasische Paradigma ändert sich nun vor unseren Augen. Und dieser Wandel ist, im Gegensatz zu dem, was viele „Graubärte“ in Washingtons isoliertem außenpolitischen Establishment glauben, eine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten.

1904 warnte der berühmte britische Geostratege Sir Halford Mackinder vor der Royal Geographical Society in London vor der Gefahr, dass eine vereinte Koalition eurasischer Mächte an die Macht kommen und den Kontinent dominieren könnte.

Laut Sir Halford war die Welt in zwei Gruppen von Mächten geteilt, die demokratischen, maritimen Mächte des Westens und die autokratischen, kontinentalen Mächte Eurasiens. Mackinder schätzte ein, dass der Aufstieg der Eisenbahnen das Machtgleichgewicht weg von den Seemächten, wie dem ehemaligen Britischen Empire oder den Vereinigten Staaten, und hin zu den aufstrebenden Industrie- und Landmächten Deutschland und Russland zu verschieben drohte.

Sir Halford befürchtete, dass die autokratischen Landmächte aufgrund ihres Zugangs über die Eisenbahn erhebliche Vorteile bei der Durchdringung und Ausbeutung des eurasischen Kernlandes hätten und damit den Seemächten, wie Großbritannien oder, in der heutigen Formulierung, den Vereinigten Staaten, der Zugang zu diesen wichtigen Regionen verwehrt würde.

Letztlich wurden einige von Mackinders Bedenken durch die Zerstörung Deutschlands in den beiden Weltkriegen gemildert. Auch die sowjetische Bedrohung verflüchtigte sich schließlich mit dem Ende des Kalten Krieges. Die westlichen, demokratischen, maritimen Mächte hatten gesiegt. Aber dieser Sieg war nicht endgültig.

Heute erheben sich erneut autokratische Mächte, die in Eurasien beheimatet sind, um die Vorherrschaft der westlichen Seemächte herauszufordern. Dieses Mal könnte die Herausforderung für die eurasischen Autokratien gegen die maritimen Demokratien erfolgreicher sein als im vergangenen Jahrhundert.

Schon jetzt haben Moskau und Peking eine Allianz gebildet, die für die Führer beider Nationen jeden Tag an strategischer Bedeutung gewinnt. In der Zwischenzeit hat der Iran ein bedeutendes 25-jähriges Entwicklungsabkommen mit China unterzeichnet – zusätzlich zu der Tatsache, dass er bereits als russische Katzentatze im Nahen und Mittleren Osten dient. Wie mein Kollege M. K. Bhadrakumar von der Asia Times kürzlich feststellte, dreht sich in der „westasiatischen Region alles um Geopolitik – angefangen vom Öl über den Dschihad bis hin zum Petrodollar.“

Natürlich sollte dieser Gedanke auf ganz Eurasien angewendet werden. Im Westen sprechen wir oft von „gemeinsamen Werten“. In Eurasien ist das aber weniger wichtig. Die Kulturen und Nationen, aus denen die „Welt-Insel“ besteht, werden von klassischer Machtpolitik dominiert.

Diese Nationen teilen vielleicht nicht viel mehr als eine Affinität zur Autokratie im Allgemeinen. Sie führen routinemäßig Krieg gegeneinander und konkurrieren miteinander um die Vorherrschaft. Doch wenn ihre Interessen übereinstimmen – oder wenn sie einer gemeinsamen Bedrohung gegenüberstehen – können diese eurasischen Staaten eine starke Kontrolle der amerikanischen Macht bilden.

Die Furcht vor einem vereinten Eurasien rührt von der Tatsache her, dass seine schiere Größe, seine Bevölkerung und seine natürlichen Ressourcen es jeder Macht oder Gruppe eurasischer Mächte, die beginnt, sich untereinander abzustimmen, erlauben würden, die Vereinigten Staaten direkt herauszufordern – möglicherweise sogar eine grundlegende Verschiebung der Weltmacht von den westlichen Seemächten hin zu den Autokratien Eurasiens auszulösen.

Immerhin ist China inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Bald wird es die größte Volkswirtschaft sein. Russland ist zwar keine Wirtschaftsmacht, aber ein militärischer Moloch. Hinzu kommen die riesigen Energieressourcen des Irans.

In der Zwischenzeit strebt die Türkei, ein Mitglied der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO), danach, diesem neuen eurasischen Konsortium beizutreten – ebenso wie das nuklear bewaffnete (und vermeintlich mit den USA verbündete) Pakistan. Afrika wird langsam von Chinas neuem Imperium absorbiert, während die Arktis von Russland eingenommen wird.

Zusammengenommen sind diese Akteure eine ernsthafte Bedrohung für die amerikanische Macht.

Während dies geschieht, scheinen die Vereinigten Staaten auf dem Rückzug zu sein. Die Regierung von Präsident Joe Biden lässt ihre saudi-arabischen Verbündeten im Stich und scheint bereit zu sein, den Nahen Osten an den Iran zu übergeben. Washington stupst die Russen wegen der Ukraine an, während es wenig tut, um seine europäischen Interessen zu stärken (und den meisten europäischen NATO-Mitgliedern sind diese Angelegenheiten völlig gleichgültig).

In der indo-pazifischen Region hat Präsident Biden zu Recht die Notwendigkeit erkannt, eine Koalition zu bilden, die auf der Eindämmung des Aufstiegs Chinas basiert. Doch die Bedrohung durch China ist weit mehr als eine militärische. Sie ist eine kulturelle und wirtschaftliche Herausforderung.

Leider ist Amerikas Antwort an allen Fronten eindimensional (und ineffektiv).

Seien wir ehrlich, die USA sind kulturell und wirtschaftlich nicht mehr so attraktiv, wie sie es einmal waren. Für den Rest der Welt sehen wir Amerikaner so aus, als hätten wir einen anhaltenden, nationalen Nervenzusammenbruch.

Biden hat die Notwendigkeit richtig eingeschätzt, Amerikas heimische Infrastruktur wiederzubeleben und Amerikas Demokratie im eigenen Land zu stärken, um es im Ausland attraktiver zu machen. Aber, wie David P. Goldman vermutet hat, ist der Infrastrukturplan von Biden eher ein Zugeständnis an die Sonderinteressen der Demokratischen Partei, als dass er die Vereinigten Staaten tatsächlich zu einem Dynamo des 21. Jahrhunderts verwandelt.

Die USA können unter den derzeitigen Bedingungen unmöglich mit einem Eurasien konkurrieren, das in den Bann militärisch kompetenter, wirtschaftlich dynamischer und kulturell ansprechender eurasischer Mächte geraten ist. Wenn es nicht zu einer totalen Wiederbelebung der USA auf politischer, kultureller, wirtschaftlicher und militärischer Ebene kommt, wird das 21. Jahrhundert von einer chinesisch geführten Eurasischen Ordnung geführt werden.

Dean Acheson witzelte einmal: „[Amerikaner] sind Kinder der Freiheit. Wir können nicht sicher sein, außer in einer Umgebung der Freiheit.“ Eine von China geführte, eurasisch dominierte Weltordnung wäre unfrei. Und die Vereinigten Staaten würden niemals sicher sein.

Ein eurasischer Superstaat hätte die Ressourcen, die Arbeitskraft, die technologischen Fähigkeiten und den politischen Willen, dem amerikanischen Superstaat den Krieg zu erklären. Es ist unwahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten in einer solchen Welt entweder überleben oder gedeihen könnten.