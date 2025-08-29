Während Reuters „Faktencheck“ zu „Fehlinformationen“ über COVID-Impfstoffe durchführte, war dessen CEO auch Mitglied des Vorstands von Pfizer.

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Der ehemalige CEO von Reuters – der nach wie vor im Vorstand der Muttergesellschaft Thomson Reuters Foundation sitzt – ist laut dem investigativen Journalisten Paul D. Thacker seit 2014 auch Vorstandsmitglied des COVID-19-Impfstoffherstellers Pfizer.

Während der COVID-19-Pandemie hat Reuters wiederholt Aussagen und Artikel überprüft, die COVID-19-Impfstoffe kritisierten – aber laut Paul D. Thacker, Herausgeber von The Disinformation Chronicle, haben die Faktenprüfer der Nachrichtenagentur nicht ein einziges Mal etwas an Pfizer auszusetzen gehabt.

In einer heute veröffentlichten Untersuchung vermutete Thacker, warum Reuters die Impfstoffe so schnell verteidigt haben könnte. Wie sich herausstellte, ist der ehemalige CEO von Reuters – der immer noch im Vorstand der Muttergesellschaft Thomson Reuters Foundation sitzt – seit 2014 auch Vorstandsmitglied des COVID-19-Impfstoffherstellers Pfizer. Als Vorstandsmitglied war (und ist) er verpflichtet, Aktien von Pfizer zu besitzen.

James C. Smith, auch bekannt als Jim Smith, war von 2012 bis 2020 CEO von Reuters. Thacker beschrieb Smiths Doppelrolle bei Reuters und Pfizer – sowie die Berichterstattung von Reuters über Pfizer und die Kritik an den COVID-19 Impfstoffen – als Interessenkonflikt.

„Gemäß den von Pfizer festgelegten Regeln entsprechen die Interessen von James ‚Jim‘ Smith den Interessen von Pfizer“, schrieb Thacker.

Thacker erklärte gegenüber The Defender, dass die voreingenommene Berichterstattung und Faktenprüfung von Reuters während der COVID-19-Pandemie ihn dazu veranlasst habe, den Nachrichtenriesen genauer zu untersuchen.

„Reuters Fact Check war so schmerzlich voreingenommen zugunsten von Pfizer und anderen Herstellern, dass ich gezwungen war, dies zu untersuchen. Dabei habe ich die Verbindungen zwischen der Führung von Reuters und dem Vorstand von Pfizer aufgedeckt“, sagte Thacker.

Im Jahr 2023 verklagte Children’s Health Defense (CHD) die Trusted News Initiative (TNI), eine Partnerschaft zwischen Reuters, der Washington Post, der Associated Press, der BBC und anderen traditionellen Medien, die sich zum Ziel gesetzt hat, „schädliche Desinformation in Echtzeit zu bekämpfen“.

In der Klage wird behauptet, dass die Mitglieder der TNI gegen das US-Kartellrecht verstoßen haben, indem sie sich abgesprochen haben, um nicht-etablierte Narrative über die COVID-19-Impfstoffe zu unterdrücken.

CHD-CEO Mary Holland sagte, sie sei angesichts der Vorwürfe, die CHD und seine Mitkläger in ihrer Klage gegen TNI erhoben haben, nicht überrascht von Thackers Ermittlungen. Sie sagte:

„Es ist keine Überraschung, dass die Pharmaindustrie mit den großen Medienunternehmen eng zusammenarbeitet – aber die Verflechtung der Interessen von Pfizer und Reuters geht über eine einfache Zusammenarbeit hinaus und gleicht eher einer Verstrickung. Diese verdrehte Verbindung ist umso heimtückischer, als sie Teil einer größeren Zusammenarbeit ist – der Trusted News Initiative, die Mainstream-Medienkonzerne, darunter Reuters, mit Social-Media-Plattformen zusammenbringt, um „Fehlinformationen”, die ihren Interessen zuwiderlaufen, zu identifizieren und auszumerzen. Es ist höchste Zeit, diese Verflechtungen aufzudecken und zu entwirren. Ein großes Lob an Paul Thacker, der dies getan hat.“

Reuters überprüfte RFK Jr. und andere, ohne Verbindungen zu Pfizer offenzulegen

Während Smith seine Doppelrolle bei Reuters und Pfizer innehatte, richteten sich mehrere Faktenchecks von Reuters gegen Aussagen von Robert F. Kennedy Jr., dem heutigen Minister für Gesundheit und Soziales (HHS) der Vereinigten Staaten, „ohne die Verbindungen von Reuters zu Pfizer offenzulegen“, so Thacker.

The Disinformation Chronicle zitierte einen namentlich nicht genannten hochrangigen Beamten des HHS, der sagte: „Wir hatten während der Pandemie mit so vielen Fehlinformationen aus den Medien zu kämpfen. … Wann hört das endlich auf?“

Thacker verwies auch auf einen Artikel der Journalistin Maryanne Demasi, Ph.D., vom 12. August, in dem sie berichtete, dass die medizinische Fachzeitschrift Cureus im vergangenen Jahr eine von Fachkollegen begutachtete Studie japanischer Forscher zurückgezogen habe, die einen statistisch signifikanten Anstieg der Todesfälle durch bestimmte Krebsarten im Jahr 2022 festgestellt hatte, der mit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe zusammenfiel.

Cureus zog die Studie zurück, nachdem Reuters sie im Mai 2024 einer Faktenprüfung unterzogen hatte. Laut Reuters gab es „keine Beweise“ für eine „mRNA-Krebs-‚Explosion‘ in Japan“.

„Die Faktenprüfer von Reuters scheinen Studien oder Kommentatoren, die COVID-Impfstoffe kritisieren, nie zu mögen und versuchen immer, sie zu diskreditieren“, schrieb Thacker.

Doch laut Thacker „ignorierte Reuters mehrfach, wenn Pfizer selbst falsche Informationen über COVID-Impfstoffe veröffentlichte” – selbst wenn andere traditionelle Medien darüber berichteten.

In einem Beispiel berichtete The Telegraph im vergangenen Jahr, dass die Prescription Medicines Code of Practice Authority, die britische Arzneimittelaufsichtsbehörde, Pfizer beschuldigte, „die Glaubwürdigkeit” der Pharmaindustrie zu schädigen, weil das Unternehmen seinen COVID-19-Impfstoff irreführend und illegal beworben habe.

Laut Thacker war dies „das sechste Mal, dass die britische Aufsichtsbehörde das Pharmaunternehmen wegen falscher Werbung für seinen COVID-Impfstoff gerügt hat“ – aber Reuters berichtete über keinen der sechs Fälle.

Thacker zitierte auch eine Untersuchung, die er im März veröffentlicht hatte und in der er feststellte, dass die Faktenprüfer von Reuters wiederholt wissenschaftlich falsche Aussagen über die COVID-19-Impfstoffe gemacht hatten.

In einem Beispiel behauptete Reuters Fact Check: „Es gibt keinen Beweis dafür, dass Spike-Proteine, die als Reaktion auf mRNA-Impfstoffe gebildet werden, für den Körper schädlich sind“ – obwohl es Studien gibt, die das Gegenteil belegen.

Laut Thacker hat Reuters keine seiner wissenschaftlich falschen Faktenprüfungen zurückgezogen. „Als ich ihren Reporter damals fragte, ob sie mehrere ‚Faktenprüfungen‘, die wissenschaftlich falsche Fakten berichteten, rückgängig machen und korrigieren würden, antworteten sie nicht“, schrieb Thacker.

Im Jahr 2021 kündigte Reuters eine Zusammenarbeit mit Facebook und Twitter – jetzt bekannt als X – an, um Social-Media-Beiträge zu „faktisch überprüfen“ und die Verbreitung von „Fehlinformationen“ zu bekämpfen, ohne seine Verbindungen zu Pfizer offenzulegen oder Kriterien für die Definition von „Fehlinformationen“ anzugeben.

Reuters bestreitet Interessenkonflikt und weicht Folgefragen aus

Im Rahmen seiner Untersuchung kontaktierte Thacker Mitarbeiter von Reuters, darunter die Ethikredakteurin Alix Freedman und Simon Robinson, den Chefredakteur von Reuters, um eine Stellungnahme zu erhalten. Robinson bestritt jeglichen Interessenkonflikt. Er schrieb:

„Die Aufgabe von Reuters Fact Check besteht darin, Bildmaterial und Behauptungen in sozialen Medien auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Wenn ein Beitrag in sozialen Medien Pfizer betrifft und unser Team ihn für berichtenswert hält, überprüft Reuters den Beitrag, nicht das Unternehmen. Wir führen keine Statistik über die Anzahl der Artikel zu einzelnen Themen. Wie in unseren Standards und Werten festgelegt, ist Reuters redaktionell unabhängig und passt seine Berichterstattung über Unternehmen, Regierungen oder Institutionen nicht an die kommerziellen Interessen von Reuters oder Thomson Reuters an. Die Mitgliedschaft von Jim Smith im Vorstand von Pfizer darf keinen Einfluss auf unsere Berichterstattung haben und hat dies auch nie getan.“

Robinsons Antwort ließ viele Fragen offen, schrieb Thacker:

„Robinson schien nicht in der Lage zu sein, zu erklären, warum Reuters die dokumentierten Falschaussagen von Pfizer zu seinen Impfstoffen selten oder gar nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft, und er gab auch nicht bekannt, wie viel Pfizer James „Jim“ Smith dafür bezahlt, dass er im Vorstand des Pharmaunternehmens sitzt, während er gleichzeitig für Reuters arbeitet.“

Auf eine Folgefrage von Thacker zu Smiths Arbeit für Pfizer bat ein Sprecher von Reuters Thacker, „die Grundlage für diese Frage zu erläutern“.

Seit 2021 ist Smith auch Mitglied des Vorstands der Brookings Institution. Im Jahr 2020 schlug ein Brookings-Mitarbeiter vor, dass Menschen 1.000 Dollar erhalten sollten, wenn sie sich gegen COVID-19 impfen lassen.

Im Jahr 2021 veranstaltete Brookings eine Diskussion „über Ansätze zur Beschleunigung der Impfungen gegen COVID-19 in Afrika“, einschließlich Strategien zur „Bekämpfung der Impfskepsis“.

Smith steht auch in Verbindung mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF). Im Jahr 2019 verfasste er einen Reuters-Artikel, der auf der Website des WEF erneut veröffentlicht wurde und sich mit der „digitalen Zukunft, die wir brauchen“ befasste. Darin forderte er eine Stärkung der Online-Governance durch die Einführung „neuer Regeln für ein neues Spiel“ und die „Stärkung der Nutzer durch digitale Identitäten“.

Smith, Freedman und Robinson reagierten bis zum Redaktionsschluss nicht auf die Bitte von The Defender um eine Stellungnahme.

TNI-Mitglieder, darunter Reuters, entwickelten eine „Strategie zur Bekämpfung von Desinformation“

Die Klage von CHD gegen das TNI wirft Nachrichtenorganisationen, darunter Reuters, mehrere Fälle von Zensur vor.

Die Klage behauptet, dass das TNI gegen den Sherman Antitrust Act verstoßen habe, indem es sich mit Technologiegiganten zusammengetan habe, um unabhängige Nachrichtenagenturen zu zensieren, um gezielt die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Verlage zu beeinträchtigen.

Die Kläger behaupten, dass sie von den Big Tech-Unternehmen, die sich mit dem TNI zusammengetan haben, um Meinungen und Inhalte zu zensieren, die als „Fehlinformationen” oder „Desinformation” angesehen werden, zensiert, gesperrt, von Plattformen verbannt, shadowbanned oder auf andere Weise bestraft wurden.

Die traditionellen Medien und Big Tech-Unternehmen des TNI handelten dann gemeinsam – in juristischer Hinsicht als „Gruppenboykott” bezeichnet –, um solche Stimmen und Perspektiven von ihren Plattformen zu entfernen. Die Kläger argumentieren, dass dies zu einem erheblichen Verlust an Sichtbarkeit und Einnahmen für sie geführt habe.

Im vergangenen Monat reichte das US-Justizministerium (DOJ) eine Interessenbekundung zur Unterstützung der Kläger ein. In seiner 22-seitigen Eingabe beim Bundesgericht argumentierte das DOJ, dass das TNI wettbewerbswidrige Praktiken angewandt habe, als seine Mitglieder sich mit Technologieplattformen absprachen, um alternative Standpunkte zu zensieren.

Das Reuters-eigene Institut beschreibt einen „Rückgang“ des öffentlichen Vertrauens in traditionelle Nachrichtenmedien

Das Reuters Institute for the Study of Journalism, ein Mitglied des TNI, veröffentlicht jährlich einen „Digital News Report“. Der diesjährige Bericht ergab, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in Nachrichten in den USA bei 30 % liegt – ein Rückgang um zwei Prozentpunkte gegenüber 2024 und um acht Prozentpunkte seit 2017.

Von den 48 Ländern, die im diesjährigen Bericht untersucht wurden, belegten die USA den 39. Platz in Bezug auf das Vertrauen in Nachrichten.

„Das allgemeine Vertrauen bleibt am unteren Ende unserer internationalen Umfrage, wobei die meisten Marken im letzten Jahr einen Rückgang ihrer Vertrauenswerte verzeichneten“, heißt es in dem Bericht.

Für Thacker haben Reuters und andere große Nachrichtenorganisationen zum Rückgang des öffentlichen Vertrauens in die Medien beigetragen.

„Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die traditionellen Medien ist während der Pandemie aus gutem Grund stark gesunken. Die traditionellen Medien haben der Öffentlichkeit bewiesen, dass man ihnen nicht trauen kann“, sagte Thacker.

„Jeden Tag stehe ich morgens auf, lese mehrere Zeitungen und bin verwirrt darüber, was tatsächlich wahr ist und was nur Narrativkontrolle zugunsten der Mitte-Links-Politik und elitärer politischer Frömmeleien ist. Das ist sehr frustrierend.“