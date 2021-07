Nach der Wahl in Myanmar im vergangenen November war das Militär mit den Ergebnissen unzufrieden, behauptete massenhaften Betrug und stürzte die Regierung, indem es im Februar durch einen Putsch die Macht übernahm. Unabhängige Beobachter und Analysten haben bisher keinen wahrscheinlichen Wählerbetrug bei der Wahl gefunden. Aber vielleicht haben sie nicht an der richtigen Stelle gesucht, da die Wahlkommission der Militärjunta gerade ihren Betrugsbericht vorgelegt hat, der 11 Millionen Fälle von Wahlbetrug in jedem Winkel des Landes während der allgemeinen Wahl aufdeckt.

Ja, die burmesische Wahlkommission, die von der Militärjunta handverlesen wurde, schaffte es, das zu finden, was niemand sonst konnte, und das in riesiger Zahl. Die Junta behauptet, dass sie in jedem einzelnen der 315 Wahlbezirke Myanmars im ganzen Land Betrug aufgedeckt hat, mit insgesamt 11 Mio. Fällen von Betrug im vergangenen November.

In einer Ankündigung in der Zeitung Global New Light of Myanmar, die von der Junta betrieben wird, heisst es, dass es sich bei den Fehlern in der Wählerregistrierung nicht um Fehler handelt, sondern um vorsätzliche Handlungen, um Betrug zu begehen. Die Putschisten sagen, dass sie Fälle von Stimmen gefunden haben, die von Personen ohne Staatsbürgerschaft abgegeben wurden, sowie doppelte Registrierungen, die über das ganze Land verstreut sind.

Bevor Sie die Wahlergebnisse als Betrug abschreiben, sollten Sie wissen, dass keine andere unabhängige Quelle außerhalb der Junta in der Lage war, einen dieser 11 Millionen Betrugsfälle zu identifizieren oder zu bestätigen. In der Tat beobachtete das Asiatische Netzwerk für freie Wahlen mehr als 400 Wahllokale während der Abstimmung und sagte, dass die Wahlergebnisse voll repräsentativ für den Willen des burmesischen Volkes waren.

Sie gingen sogar noch weiter und sagten, dass die Wahlunregelmässigkeiten zu Gunsten der Siegerpartei, der National League for Democracy, ausfielen. Die Covid-19-Pandemie und verschiedene Konflikte im Lande störten die üblichen Wahlverfahren und machten die Wahl weniger frei und fair als die Wahl von 2015.

27,5 Millionen Menschen stimmten trotz der Pandemie und der Schwierigkeiten ab, und die NLD gewann 396 der 476 zu vergebenden Sitze, was ihr eine überwältigende Mehrheit der 664 Sitze in den beiden Zweigen des burmesischen Parlaments einbrachte. Die Militärjunta, die jetzt das Land kontrolliert und Wahlbetrug behauptet, gewann 33 Sitze.

Nach dem entscheidenden Verlust inszenierte das Militär einen Coup und liess NLD-Führer wie Aung San Suu Kyi inhaftieren. Die Junta behauptet, dass der weitverbreitete Betrug von der Siegerpartei propagiert wurde und hat angedeutet, dass sie die NLD als Reaktion auf die Ergebnisse des Wahlbetrugs durch ihre Kommission auflösen könnte.