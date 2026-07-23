Wahnhafte Führer sind gefährliche Führer

Was den Krieg angeht, sollten sowohl Trump als auch Selenskyj zur Realität zurückkehren.

Ted Snider

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am Ende zu sein. Am Dienstag startete das US-Militär Angriffe auf über 80 Ziele im Iran und reagierte damit auf die vom Pentagon als „ungerechtfertigte Aggression“ bezeichneten Angriffe des Irans auf drei Handelsschiffe Anfang der Woche. Präsident Trump bezeichnete die Verhandlungen mit den Iranern auf dem NATO-Gipfel in Ankara als „Zeitverschwendung“ und erklärte das im letzten Monat unterzeichnete Interimsabkommen für beendet.

Schon vor den jüngsten Angriffen hatte der Präsident jedoch einen deutlich kriegerischeren Ton angeschlagen. In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag sprach er von Amerikas „jüngstem Sieg“ im Iran und behauptete, Amerika habe „deren Militär ausgelöscht“. Auf die Frage nach den Aussichten auf ein endgültiges Abkommen mit Teheran Anfang dieser Woche bekräftigte er seine Position und erklärte Reportern: „Entweder wir schließen ein Abkommen, oder wir bringen die Sache zu Ende. Und das wird nicht schwer sein.“

Trump erinnert an ein Baseballteam, das nach einer 0:1-Niederlage den Sieg für sich beansprucht, weil es mehr Hits erzielt hat – und ein Rückspiel fordert. Die Lektion, die der Rest der Welt gelernt hat, scheint ihm entgangen zu sein. Irans Militär und seine Infrastruktur wurden zwar schwer getroffen, aber Iran hat den Krieg nicht verloren.

Iran ist weiterhin in der Lage, die meisten Raketenstellungen zu betreiben, mit denen es die Straße von Hormus blockiert und amerikanische und verbündete Ziele gefährdet. Es hat den Zugang zu 90 Prozent seiner unterirdischen Raketenlager und -startanlagen wiederhergestellt. Es verfügt noch immer über 75 Prozent seiner mobilen Raketenwerfer, 70 Prozent seiner ballistischen Raketen und Marschflugkörper sowie 50 Prozent seiner Drohnen. Das Regime hält sich in Teheran weiterhin fest, und es besteht kaum Aussicht auf einen Volksaufstand oder einen internen Putsch.

Die Vereinigten Staaten haben weit weniger Schaden erlitten – konnten ihre Ziele aber dennoch nicht erreichen. Und es gab Verluste. Dreizehn amerikanische Soldaten wurden getötet. Große Mengen knapper und teurer Munition (vom Pentagon als „exquisit“ bezeichnet) wurden verbraucht, darunter Patriot- und THAAD-Abfangraketen, Tomahawk- und JASSM-Marschflugkörper sowie Präzisionsraketen. Amerikanische Stützpunkte in der Region, darunter das Hauptquartier der Fünften US-Flotte in Bahrain, wurden beispiellos schwer beschädigt. Im Inland litten die amerikanischen Verbraucher monatelang unter hohen Benzinpreisen und einer schleichenden Inflation. Ganz zu schweigen von den politischen Kosten für die Trump-Regierung, einen Krieg zu führen, den drei von fünf Amerikanern ablehnen.

Obwohl Iran schwer getroffen wurde, ist das Land heute in vielerlei Hinsicht stärker als vor dem Krieg. Der Iran hat gezeigt, dass er dem Einsatz der beiden wichtigsten Druckmittel der USA – militärischer Überlegenheit und wirtschaftlichem Druck – standhalten kann. Und er hat bewiesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihn nicht daran hindern können, selbst Druck auszuüben. Heute übt der Iran mehr Kontrolle über die Straße von Hormus aus als je zuvor. Er hat nun, zumindest vorübergehend, Zugriff auf Öleinnahmen und eingefrorene Vermögenswerte (wobei sich dies ändern könnte; Anfang dieser Woche widerriefen die USA die Ausnahmeregelung für den Ölverkauf an den Iran). Und er ist nicht von seinem Recht auf ein ziviles Urananreicherungsprogramm abgerückt.

„Der Iran hat den Krieg eindeutig gewonnen und genießt gegenüber den USA einen deutlichen Vorteil im Hinblick auf die verfügbaren Druckmittel“, sagte John Mearsheimer, Politikwissenschaftler an der Universität Chicago, gegenüber The American Conservative. „Deshalb hat Präsident Trump das Memorandum of Understanding mit dem Iran unterzeichnet, obwohl es faktisch einer Kapitulation gleichkommt.“

Die Gefahr besteht darin, dass das Weiße Haus diese Tatsache offenbar nicht erkennt. Und das könnte uns zurück in den Sumpf eines aussichtslosen Krieges führen.

Eine ähnliche Illusion verlängert das Blutvergießen in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Unterstützer sind offenbar überzeugt, dass sich das Kriegsglück gewendet hat und ein ukrainischer Sieg nicht nur möglich ist, sondern sogar unmittelbar bevorsteht.

Diese Illusion kennzeichnet den Krieg natürlich von Anfang an. So wie Selenskyj im Frühjahr 2022 angeblich von europäischen Hardlinern dazu gebracht wurde, ein Friedensabkommen abzulehnen, hört er nun auf seine europäischen – und seit Kurzem auch amerikanischen – Freunde, die ihm raten, den Kampf fortzusetzen und Russland zu Verhandlungen unter seinen Bedingungen zu zwingen.

Es stimmt, dass die ukrainischen Drohnenangriffe eine Veränderung in der Dynamik des Konflikts darstellen. Die Möglichkeit, das russische Kernland zu treffen – von symbolträchtigen Zielen in St. Petersburg und Moskau bis hin zu den Erdölraffinerien, die die russische Wirtschaft am Laufen halten – zeigt deutliche Wirkung. Putin räumte dies in einem Interview im letzten Monat sogar ein (wobei er gleichzeitig behauptete, die Angriffe würden „keinerlei Auswirkungen auf die Lage an der Front haben“).

Bislang scheint die neu gewonnene Reichweite der Ukraine keine existenzielle Bedrohung für die russische Kriegsmaschinerie darzustellen. Russische Raketen- und Drohnenangriffe richten weiterhin mehr Schaden an ukrainischen Städten und der Infrastruktur an als umgekehrt.

Man denke nur an Russlands jüngsten Angriff auf ukrainische Städte Anfang dieser Woche: Laut BBC konnte die Ukraine „keine einzige ballistische Rakete abfangen“.

Dies hat in Kiew zu zunehmender Verzweiflung geführt. Putin zufolge schlug Selenskyj sogar vor, dass beide Seiten den Austausch von Langstreckendrohnen und -raketen einstellen.

Und obwohl diese Angriffe weltweit Schlagzeilen gemacht haben, bleibt die Gesamtlage für die Ukraine ausgesprochen düster. Wie ein Experte der Harvard Kennedy School Ende letzten Monats feststellte, haben die neuen Drohnenangriffskapazitäten der Ukraine „keine entscheidende, dauerhafte Veränderung der Gesamtrichtung oder des Kräfteverhältnisses im Krieg bewirkt“. Oder, wie ein anderer Analyst einige Wochen zuvor schrieb: „Der Drohnenkrieg ist eine Ablenkung.“

Der Grund dafür ist einfach: Der Ausgang des Konflikts wird davon abhängen, was an der Donbass-Front geschieht. Und dort setzt Russland seine langsamen, aber stetigen Vorstöße fort, und die Ukraine droht immer mehr, eine Region zu verlieren, die sie gemäß den Minsker Abkommen durchaus hätte behalten können.

In Teilen der wichtigen Festung Konstantinowka beispielsweise stehen die geschwächten und erschöpften ukrainischen Einheiten angesichts des unerbittlichen russischen Angriffs kurz vor dem Zusammenbruch. Die Personalknappheit der Ukraine ist deutlich spürbar, und der Fall der Stadt scheint nur noch eine Frage der Zeit. Das Blatt hat sich also nicht gewendet.

Sowohl in der Ukraine als auch im Iran drohen die Illusionen von Führern, die das Unmögliche gewinnen wollen, allen Beteiligten noch mehr Leid und Verluste zuzufügen. Sowohl Selenskyj als auch Trump sollten zur Realität zurückkehren. Andernfalls droht den von ihnen geführten Ländern ein weiterer sinnloser, endloser Krieg.