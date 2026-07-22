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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Alle Macht den Superreichen?

Pressefreiheit in Gefahr: US-Regierung beschlagnahmt Geräte von Max Blumenthal

Putin schlägt zurück: Russland isoliert die gesamte Ukraine komplett vom Schwarzen Meer

“Ich werde ALLES tun” – Was meint Merz WIRKLICH?

BOMBE! Charlie Kirks Kameramann hat Erika gerade ENTHÜLLT – Was er preis gab, ist unglaublich

Der kommende Krieg mit China: Die unerzählte Geschichte

BELEGT: ES BEGINNT IN 30 TAGEN! Tom Oliver Regenauer warnt vor totaler Kontrolle Schlimmer als DDR?

„Die Angst vor einem russischen Angriff ist eine Lüge“ – Oberst a. D. Alexander Strukow

Putins Plan: Eskalation und „der große Schlag“

KI simulierte Pandemien schon im Voraus!

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„Ihr kennt sie nicht“: Die UNSICHTBAREN Herrscher der Welt (Florian Homm)

„Turbo-Krebs“ unter dem Mikroskop: Die beunruhigenden Beobachtungen einer Pathologin

Krebsforscher: Diese tägliche Ernährung kann Krebs fördern!

Xi Jinping legt Chinas Strategie für die globale KI-Herrschaft in seiner aktuellen Rede offen

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Er flog über die Flugverbotszone der Antarktis | Ein authentischer Bericht über, was er sah

Chinas „Kimi K3” schockt die Welt – Besser als Claude & ChatGPT! + Neue Roboter-Arena

Dieses 6000 Jahre alte Geheimnis wird Ihre Sicht auf das Leben verändern (Video Advice – Deutsch)

David Icke: Der Iran-Konflikt ist ein inszenierter Kult-Krieg!

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Neuer UFO-Bericht aus dem Pentagon! Was steht drin?

Mit High Tech zurück in den neuen Feudalismus! | Hermann Ploppa