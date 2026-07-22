Andrew Korybko

Ideologische, wirtschaftliche und persönliche Interessen sind für die folgenschwere Entscheidung der herrschenden liberalen Elite verantwortlich, die dazu führen wird, dass Deutschland die USA als Russlands wichtigsten wahrgenommenen Gegner ersetzt.

Die Financial Times berichtete Anfang Juli: „Deutschland wird für die Wiederaufrüstung 800 Milliarden Euro aufnehmen – ein historischer Kurswechsel.“

Der größere Zusammenhang ist das Konzept „NATO 3.0“, das die USA derzeit umsetzen. Dabei drängen sie die europäischen Mitglieder des Bündnisses dazu, mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen. In der Praxis bedeutet das, dass die EU künftig die Eindämmung Russlands in West-Eurasien anführt – entsprechend dem neuen „Cordon sanitaire“, den die zweite Trump-Regierung im vergangenen Jahr um Russland aufgebaut hat. Deutschland plant dabei, die führende Rolle in diesem Raum zu übernehmen.

Derzeit konkurriert Berlin mit Polen um die Führungsrolle in Mittel- und Osteuropa (CEE), wobei die Ukraine als nachgeordneter Partner eingebunden ist. Selbst wenn es Polen gelingen sollte, sich eine eigene „Einflusssphäre“ zu sichern, sorgt Deutschlands geplante Wiederaufrüstung im Umfang von 800 Milliarden Euro dafür, dass das Land weiterhin eine Macht bleibt, mit der gerechnet werden muss.

Schon jetzt gilt: „Die EU stellt für Russland eine deutlich glaubwürdigere Bedrohung dar als umgekehrt.“ Nun könnte „Deutschland die USA als Russlands wichtigsten wahrgenommenen Gegner ersetzen.“

Der ehemalige russische Präsident und heutige stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, warnte bereits Anfang Mai vor einer durch Deutschlands Wiederaufrüstung entstehenden Bedrohung, die an das Jahr 1941 erinnere. Vor Kurzem argumentierte zudem der führende russische Experte Dmitri Trenin, dass inzwischen die EU – und nicht mehr die USA – den Konflikt mit Russland weiter anheize.

Da Deutschland faktisch die Führungsmacht der EU ist, folgt daraus, dass es nach dieser Sichtweise das Land ist, das am stärksten dafür verantwortlich ist, NATO und Russland auf einen Kurs zu bringen, der nach den heutigen Erwartungen Moskaus um das Jahr 2030 in einem Zusammenstoß enden könnte.

Die wichtigsten Triebkräfte dieser Entwicklung sind ideologischer und wirtschaftlicher Natur.

Ideologisch betrachtet versteht die herrschende liberale Elite den Schauplatz des neuen Kalten Krieges als einen Kampf zwischen „Demokratie und Diktatur“.

Der wirtschaftliche Aspekt besteht darin, dass der militärisch-industrielle Komplex die vorsichtigeren Mitglieder der politischen Elite davon überzeugt hat, dass massive Investitionen in die Rüstungsindustrie Deutschlands Deindustrialisierung aufhalten könnten.

Tatsächlich sind jedoch die hohen Energiekosten und der Wettbewerb mit China die Hauptursachen dieser Entwicklung.

Dennoch hat sich die herrschende liberale Elite bereits entschieden, mit Polen um die Führungsrolle in Mittel- und Osteuropa sowie innerhalb des europäischen Teils von „NATO 3.0“ zu konkurrieren – und zwar eindeutig auf Kosten der eigenen sozialen und wirtschaftlichen Stabilität. Britische Medien stellten kürzlich fest, dass „Deutschland still und leise auseinanderfällt.“

Die Eindämmung Russlands – das nach Ansicht des Autors keinerlei Interesse daran habe, die Beistandsverpflichtung des nuklear bewaffneten amerikanischen Bündnispartners gemäß Artikel 5 auf die Probe zu stellen – habe inzwischen Vorrang vor einer Verbesserung der Lebensverhältnisse der deutschen Bevölkerung.

Das Engagement der herrschenden liberalen Elite für diese ideologische Sache, von der einige glauben, sie könne zugleich den Schlüssel zur Wiederbelebung der schrumpfenden deutschen Wirtschaft darstellen, könnte außerdem durch den Prestigegewinn beeinflusst sein, den sie sich von dieser geopolitischen Rolle verspricht.

Von den politischen Eliten Europas für diese Rolle gefeiert zu werden und zugleich öffentliche Anerkennung durch die amerikanische Elite zu erhalten, zu der sie aufgrund eines Minderwertigkeitskomplexes aufblicke, sei für sie persönlich von großer Bedeutung.

Aus russischer Sicht entwickelt sich Deutschland mit großer Geschwindigkeit zur mit Abstand ernsthaftesten Sicherheitsbedrohung in West-Eurasien. Kein politischer Entscheidungsträger sollte deshalb davon ausgehen, dass Deutschland von diesem Kurs wieder abweichen werde.

Ein Präventivschlag sei wegen Artikel 5 der NATO unrealistisch, und auch der Hinweis an die deutsche Bevölkerung, dass sie aufgrund der Politik ihrer herrschenden liberalen Elite inzwischen im nuklearen Fadenkreuz Russlands stehe, werde daran nichts ändern.

Wie dem auch sei: Niemand sollte daran zweifeln, dass Russland im Falle eines Angriffs der von Deutschland geführten EU mit Atomwaffen zurückschlagen würde.