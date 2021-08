Wahnsinn: Bill Gates rutscht die Wahrheit raus

Wenn eine Kamera und ein Mikrofon auf Sie gerichtet ist, müssen Sie die Wahrheit sagen, sonst hat man Ihre Lügen auf Band. In einem Interview, in dem Sandra Maischberger den Software-Milliardär Bill Gates ausführlich befragt hat, wurden vielleicht so manche Wahrheiten ans Licht gebracht, bei denen man zweimal hinhören muss, um die Quintessenz der Aussagen richtig zu deuten. Hat Bill Gates sich seine Aussagen auch wirklich gut überlegt, oder sind wir Zeuge einer neuen Ära, die unaufhaltsam auf uns zurollt?