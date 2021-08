Verneigt Euch vor dem Impfstoff-Gott!

Ein Aufruf zu mehr Objektivität. Von Dr. Pascal Sacré, Mondialisation

Mir geht es nicht darum, die Impfung zu verteufeln. Mir geht es darum, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Es gibt sicherere, wirksamere und weniger gefährliche Alternativen, um einen Ausweg aus dieser Krise zu finden.

Wir befinden uns in einer Phase des religiös-fundamentalistischen Totalitarismus. In dieser Phase, die jetzt ihren hysterischen Höhepunkt erreicht, ist der Impfstoff der neue Gott. Die Parallele zu den Religionen in all ihren Extremen ist frappierend.

Alle Religionen wurden und werden dazu benutzt, um zu kontrollieren, zu beherrschen, zu spalten und zu vernichten — anstatt dem Leben einen Sinn zu geben, zu erklären und zu beruhigen.

Hinter diesem Gespenst des Impfstoff-Fundamentalismus stehen zynische Menschen, die behaupten, sich um Ihr Wohlbefinden zu sorgen. Zyniker gab es schon immer, auch hinter Religionen. Sie predigten Vergebung, Integration, Gerechtigkeit und