Sagen Sie uns endlich die Wahrheit!

Offener Brief, an alle, die Bescheid wissen.

Es ist mir leider nicht bekannt, wer die Wahrheit über das Sars-Cov-2-Virus kennt. Ob Sie, Frau Bundeskanzlerin, ob Sie, Herr Gesundheitsminister, ob die Herren Spahn und Wieler und Lauterbach, ob die Damen und Herren Ministerpräsidenten im Besitz der Wahrheit sind, erschließt sich mir nicht. Daher kann ich diesen Brief nur an jene richten, die wirklich Bescheid wissen.

Sie, die Sie offenbar Bescheid wissen,

und die deutsche Bevölkerung mit allen Mitteln vor einer durch Sars-Cov-2 in die Welt gesetzten Gefahr schützen wollen, vor einer Gefahr, deren Ausmaß es geboten erscheinen lässt, den Staat in eine Diktatur zu verwandeln, obwohl die bisher erkennbare Gefahr und die bisher eingetretenen gesundheitlichen Schäden dies in keiner Weise hergeben, haben die Schere zwischen der Realität und der von Ihnen verbreiteten Panik und den von Ihnen verordneten Zwangsmaßnahmen soweit aufgehen lassen, dass das Vertrauen