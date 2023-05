War der Tucker „Take Down“ ein Deep-State Hit?

Mike Whitney

Können wir aufhören, so zu tun, als sei Tucker Carlson wegen der Dominion-Klage gefeuert worden? Das ist ein Haufen Blödsinn. Carlson wurde gefeuert, weil er seine Prime-Time-Plattform nutzte, um die Verbrechen und illegalen Machenschaften der mächtigsten Männer, Unternehmen und Behörden der Welt aufzudecken. Deshalb wurde er gefeuert, weil er die Wahrheit über die Giftinjektionen von Big Pharma, Faucis geistesgestörte Abriegelungen, Brandons polizeistaatliche Überwachung, das ausgedehnte Zensurprogramm des tiefen Staates, CRT, BLM, ESG, George Floyd aufdeckte, die Drag-Queen-Kinderstunde, der seltsame Kult des Transgenderismus, der schäbige Diktator und Präsident Zelensky in der Ukraine und all die anderen verderblichen Unsinnigkeiten, die wie eine Abrissbirne auf die moralischen und historischen Grundlagen der Nation einwirken. Tucker hat sie alle aufgedeckt.

Deshalb wurde er gefeuert. Es hatte nichts mit Klagen oder verärgerten Angestellten zu tun, die über ein „giftiges Arbeitsumfeld“ jammerten. Es hatte auch nichts mit Einschaltquoten oder Geld zu tun. Es handelte sich um eine sorgfältig kalkulierte, gezielte Ermordung des Mannes, der mehr als jeder andere zu einem Problem für die verwerfliche Mafia geworden war, die das Land regiert und die entschlossen ist, jeden zum Schweigen zu bringen oder zu vernichten, der sich gegen sie ausspricht.

Lassen Sie sich also nicht von Artikeln in den MSM täuschen. Sie sind dazu da, um in die Irre zu führen und zu verwirren, nicht um zu informieren. Vertrauen Sie auf das, was Sie mit eigenen Augen gesehen haben und von dem Sie wissen, dass es wahr ist. Tucker Carlson war ein Opfer eines Systems, das keine freie Meinungsäußerung, keine unparteiische Kritik und keine Abweichung von der offiziellen Darstellung mehr duldet. Wer weiß das nicht schon?

Wie viele Leser erinnern sich an den Abend, an dem Tucker einen Beitrag über das JFK-Attentat brachte? Hier ist eine kurze Zusammenfassung aus einem ausgezeichneten Artikel von Lew Rockwell:

In einer bemerkenswerten Fernsehsendung am 15. Dezember 2022 erhob Tucker Carlson eine brisante Anklage. Er wies darauf hin, dass das Weiße Haus sich entgegen dem Gesetz weigere, Tausende von Seiten an Dokumenten über die Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 freizugeben. Carlson sagte, dass diese Dokumente die Beteiligung der CIA an der Ermordung beweisen und dass jemand innerhalb der Regierung, der diese Dokumente eingesehen hatte, eine direkte Aussage in diesem Sinne gemacht hat. …. Wir sprachen mit jemandem, der Zugang zu diesen noch immer verborgenen CIA-Dokumenten hatte, einer Person, die mit dem Inhalt der Dokumente bestens vertraut war. Wir haben diese Person direkt gefragt: „Hatte die CIA ihre Hand im Spiel bei der Ermordung von John F. Kennedy, einem amerikanischen Präsidenten? Und hier ist die Antwort, die wir wortwörtlich erhielten. Zitat: „Die Antwort ist ja. Ich glaube, sie waren daran beteiligt. Es ist ein ganz anderes Land, als wir dachten. Es ist alles gefälscht.‘ „Warum Tucker Carlson beseitigt werden musste„, Lew Rockwell

Nach 60 Jahren hatte also endlich jemand den Mut, im nationalen Fernsehen die Wahrheit zu sagen. Das ist schockierend.

Aber wie viele Menschen, die diesen Beitrag gesehen haben, haben so reagiert wie ich? Wie viele sagten sich: „Sie werden nicht zulassen, dass das so weitergeht, sie werden nicht zulassen, dass Carlson ihre Verbrechen vor der Weltöffentlichkeit aufdeckt. Niemals. Was auch immer es kostet, sie werden diesen Kerl zum Schweigen bringen.“

Und genau das haben sie getan, sie haben ihn zum Schweigen gebracht.

Es gibt Dinge, die man in Amerika nicht sagen darf, und das ist eines davon. Man kann nicht sagen, dass die CIA John Kennedy getötet hat, auch wenn die Mehrheit der Menschen weiß, dass es wahr ist. Denn es spielt keine Rolle, ob es wahr ist. Genauso wie es keine Rolle spielt, dass es vor 60 Jahren stattgefunden hat. Man kann es trotzdem nicht sagen, weil die Leute, denen die Medien gehören – und die in den Vorständen all der anderen globalen Unternehmen sitzen – es nicht mögen, wenn man die Organisation kritisiert, die ihre Drecksarbeit macht. Sie werden das nicht zulassen.

Das ist die Lektion von Julian Assange, die da lautet: Enthülle nicht die Verbrechen der Eliten, und wenn du es tust, wirst du zerquetscht werden. Assange hat gegen diese Regel verstoßen und muss nun mit lebenslanger Isolationshaft rechnen. Sie haben nicht nur sein Leben ruiniert, sondern ihn auch vor den Augen der Weltpresse vorgeführt, um ein Exempel an ihm zu statuieren. Und die Botschaft, die sie damit aussenden wollen, ist folgende: „Legt euch mit uns an und wir werden euch fertig machen.“ Das ist die Botschaft.

Jetzt ist Tucker an der Reihe, der wegen seiner nächtlichen Angriffe auf dieselbe Gruppe von Machthabern sogar noch mehr verachtet wird. Was glauben Sie, was sie für ihn auf Lager haben?

Schwer zu sagen, aber sie werden sich nicht zurückhalten, so viel ist sicher.

Es ist erwähnenswert, dass Carlson einigen Berichten zufolge nicht ausdrücklich entlassen wurde. Haben Sie das gewusst?

Laut der ehemaligen Fox-Moderatorin Megyn Kelly steht es Carlson nicht frei, mit anderen potenziellen Arbeitgebern zu verhandeln, da er technisch gesehen noch bei Fox unter Vertrag steht. Lesen Sie diesen Artikel auf der Website Red State:

Es gibt einen Bericht von 19FortyFive von John Rossamondo, dass Tucker Carlson ihnen geschrieben hat, „Ich bin immer noch bei Fox angestellt„, dass er nicht gefeuert worden ist. Wir haben keine anderen Berichte darüber gesehen, also beziehen wir uns auf diesen Bericht unter diesem Vorbehalt. Dieser Bericht passt jedoch zu dem, was Kelly gesagt hat. 19FortyFive sagte auch, dass Carlson die Gründe für die Trennung nicht erklärt hat, genau wie Kelly es sagte. Wenn das alles wahr ist, dann muss Fox, wie Kelly sagt, Carlson so schnell wie möglich aus dem Vertrag entlassen, damit seine Stimme frei wird, um seinen Job zu machen. Aber im Moment ist es besorgniserregend, wenn es bedeutet, dass er davon abgehalten wird, andere Möglichkeiten zu verfolgen und effektiv zum Schweigen gebracht wird.“ („Megyn Kelly lässt wichtige Informationen über Tuckers Abgang fallen, Blog berichtet über Text von Tucker„, Red State)

Was Kelly zu ignorieren scheint, ist, dass es von Anfang an das Hauptziel war, Carlson „zum Schweigen zu bringen“. Die Tatsache, dass er immer noch unter Vertrag steht, macht es seinen Feinden einfach leichter, ihn zu kontrollieren und zu zensieren. Vielen Lesern ist aufgefallen, dass Carlson seit dem 2-Minuten-Blockbuster von letzter Woche, der über 70 Millionen Aufrufe verzeichnete, kein weiteres Video auf seinem Twitter-Account gepostet hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er von seinem Anwalt darauf hingewiesen wurde, dass alles, was er produziert, als Verstoß gegen seinen Vertrag mit Fox gewertet wird. Mit anderen Worten, Tucker auf der Gehaltsliste zu behalten, könnte der effektivste Weg sein, ihn zum Schweigen zu bringen, was genau das ist, was sie wollen.

Zu einem ganz anderen Thema: Es scheint weitgehende Einigkeit darüber zu herrschen, dass Rupert Murdoch direkt an Carlsons Entlassung beteiligt war. Meiner Meinung nach ist dies jedoch sehr unwahrscheinlich. Murdoch wusste wahrscheinlich, dass die Folgen von Carlsons Entlassung sowohl für die Einschaltquoten als auch für die Marke Fox verheerend sein würden. Deshalb hat er die Entscheidung (wahrscheinlich) so lange wie möglich vermieden. Aber stellen Sie sich einmal den enormen Druck vor, unter dem er von seinen Oligarchenkollegen und den zahlreichen staatlichen Stellen gestanden haben muss, die sich zu dem zusammengeschlossen haben, was Matt Taibbi den „Zensur-Industriekomplex“ nennt. Die milliardenschweren Globalisten und ihre Regierungsvertreter verachten Carlson und sehen in seiner rationalen, laserscharfen Analyse eine ernste Bedrohung für ihr breiteres gesellschaftliches Projekt. Deshalb stürzten sie sich auf Murdoch wie ein Sperrfeuer aus wärmesuchenden Raketen und zwangen den zaudernden Mogul schließlich, das Handtuch zu werfen. Noch einmal – das ist nur meine Meinung -, aber ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass Murdoch „nachgegeben“ hat, anstatt seinen Primetime-Superstar den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen.

Es gibt noch eine weitere Entwicklung, die dem Tucker-Zwischenfall vorausging und einen gewissen Einfluss auf das Endergebnis gehabt haben könnte: Die riesige Private-Equity-Gesellschaft Blackrock kaufte nur zwei Monate, bevor Carlson entlassen wurde, einen beträchtlichen Teil von Fox. Hier ist der Knüller aus einem Artikel bei Nasdaq:

Dies ist symptomatisch für Blackrocks Einsatz von Vollmachten, um zu bekommen, was sie wollen. Larry Fink, der CEO von BLK, ist berüchtigt für seine Mätzchen, mit denen er Staatsoberhäupter und CEOs zwingt, nach seiner Pfeife zu tanzen, während er sich hinter dem Vorwand versteckt: „Ich bin nur ein Mann, der Ihr hart verdientes Kapital in Ihrem Namen zum Wohle der Menschheit investiert“. Das ist ein erstklassiger Schwachsinn der Klasse AA. Blackrock ist Davos‘ wichtigstes Tochterunternehmen, das die C-Suites des S&P 500 und des Euro STOXXX 50 unter Druck setzt (der Link muss aus dem Deutschen übersetzt werden). Er könnte genauso gut seinen Vornamen in Don ändern, aber außerhalb von Queens gibt es damit einige ethnische Probleme.“ „Tucker, Blackrock und der SIFI-Two-Step„, Lew Rockwell)

Ich glaube, Luongo ist hier auf etwas gestoßen. Die Beteiligung von Blackrock an Fox hat möglicherweise nichts mit den zukünftigen Gewinnaussichten von Fox zu tun. Stattdessen könnte es sich um ein geradliniges Machtspiel handeln, das darauf abzielt, Amerikas überzeugendsten Kritiker der großen Pharmaindustrie, des unternehmerischen Fehlverhaltens und der tyrannischen globalistischen Agenda zu beseitigen. Zumindest sollte die Nähe des Blackrock-Kaufs eine gründliche Untersuchung der möglichen Verbindung zwischen den riesigen Wall-Street-Monolithen und ausgesprochenen Kritikern des Systems auslösen. Aber obwohl eine unabhängige Untersuchung sicherlich gerechtfertigt ist, halte ich nicht den Atem an.

Man kann nicht verstehen, was mit Tucker Carlson passiert ist, ohne zu wissen, wie die Dinge tatsächlich funktionieren. Glücklicherweise hat der Journalist Matt Taibbi in seiner Arbeit über die Twitter Files viel von dem erklärt, was jetzt vor sich geht. Er zeigt, wie die Konzentration von Reichtum und Einfluss eine expansive Informationsmatrix hervorgebracht hat, die die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken droht und gleichzeitig die Macht der Milliardärselite stärkt. Hier ist ein kurzer Auszug aus einem Beitrag von Taibbi:

….die Geschichte der #TwitterFiles…. ist „eigentlich die Geschichte des Zusammenbruchs des öffentlichen Vertrauens in Experten und Institutionen und wie diese Experten zurückschlugen, indem sie versuchten, ihren verbleibenden Einfluss in einem politischen Monopol zu bündeln“. …. Die #TwitterFiles-Reporter wie Michael Shellenberger und ich hatten bis zum Ende des Projekts keine Ahnung, worum es ging. In dieser größeren Geschichte ging es um eine neue Art von politischem Kontrollmechanismus, den es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. In Vorbereitung auf seine Aussage vor dem Repräsentantenhaus im März gab Shellenberger ihm einen Namen: der Zensur-Industriekomplex….. Wir haben es damals nicht verstanden, aber der dritte, vierte und fünfte Teil der #TwitterFiles… diente uns allen als Einführung in die Hauptbestandteile einer riesigen neuen öffentlich-privaten Sprachbürokratie, die scheinbar in den Vereinigten Staaten gegründet wurde, aber eindeutig globale Ausmaße hatte…. ein Zensur-Industriekomplex, der… bewährte Methoden der psychologischen Manipulation… mit hochentwickelten Werkzeugen aus der Computerwissenschaft, einschließlich künstlicher Intelligenz, kombiniert. Die Anführer des Komplexes werden von der Angst getrieben, dass das Internet und die Plattformen der sozialen Medien populistischen, alternativen und randständigen Persönlichkeiten und Ansichten Auftrieb geben, die sie als destabilisierend ansehen…. Der Kerngedanke ist, dass zu viel Demokratie und Freiheit zu Unfrieden führt, und da der Wunsch nach diesen Dingen nicht auf einmal ausgerottet werden kann, sondern in jedem Menschen immer und immer wieder und endlos unterdrückt werden muss, erfordert die Aufgabe eine massive Investition und eine entsprechende gigantische Bürokratie.“ „Bericht über den Zensur-Industriekomplex, Matt Taibbi, Racket News

Unterm Strich: Die Verschmelzung von öffentlicher und privater Macht hat bereits stattgefunden und drückt sich in der Beseitigung aller Kritiker des neu geschaffenen Systems aus. Kurz gesagt, Tucker wurde nicht vom Fox News Management gefeuert, sondern von dem neuen sprachpolizeilichen Ungetüm, das wie ein Hornissenschwarm über Murdoch herfiel und ihn zu einer Entscheidung zwang, die er sonst wahrscheinlich nicht getroffen hätte.

Ein ähnlicher Punkt wird von Patrick Lawrence in seiner jüngsten Rezension von Jacob Seigels A Guide to Understanding the Hoax of the Century angesprochen:

In seinen letzten Tagen im Amt traf Präsident Barack Obama die Entscheidung, das Land auf einen neuen Kurs zu bringen…(2016) unterzeichnete er das Gesetz zur Bekämpfung ausländischer Propaganda und Desinformation (Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act), das die Sprache der Verteidigung des Heimatlandes benutzte, um einen unbefristeten, offensiven Informationskrieg zu starten.“….. Dies sollte nicht nur ein „regierungsweites“ Unterfangen sein: Es war ein „gesamtgesellschaftliches“ Unternehmen, d. h. alle Grenzen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor sollten verwischt werden, und die Kontrolle über die Herzen und Köpfe aller Amerikaner wurde zum Ziel erklärt. Jetzt können wir verstehen, wie leicht sich unsere öffentlichen Institutionen für diese gute Sache gewinnen ließen. Dazu gehörten natürlich Big Tech und der nationale Sicherheitsapparat sowie die Strafverfolgungsbehörden – das Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation -, die Denkfabriken, die Universitäten, die NROs und die Medien. „Die amerikanische Presse“, schreibt (Jacob) Siegel, „wurde so weit ausgehöhlt, dass sie von den US-Sicherheitsbehörden und Parteiaktivisten wie eine Handpuppe getragen werden konnte.“ Es gab auch verschiedene selbsternannte Hüter der „Internet-Freiheit“, deren gemeinsames Ziel es war, alle Formen von Dissens zu unterdrücken, indem sie dafür sorgten, dass nichts davon ihre Bemühungen überlebte….. „Etwas Ungeheuerliches nimmt in Amerika Gestalt an“, schreibt Siegel…. „Jahrhunderts so verschieden ist, wie die frühe amerikanische Republik vom britischen Monarchismus, aus dem sie hervorging und den sie schließlich verdrängte. An die Stelle eines Staates, der nach dem Prinzip organisiert ist, dass er die souveränen Rechte des Einzelnen schützt, tritt ein digitaler Leviathan, der seine Macht durch undurchsichtige Algorithmen und die Manipulation digitaler Schwärme ausübt. Es ähnelt dem chinesischen System des Sozialkredits und der Kontrolle durch den Einparteienstaat, doch auch das verfehlt den unverwechselbaren amerikanischen und providentiellen Charakter des Kontrollsystems.“ Die bisher stärkste Demolierung von Russiagate„, Patrick Lawrence, Consortium News

Wie helfen uns diese Auszüge zu verstehen, was mit Tucker Carlson geschehen ist?

Wenn Carlson von Murdoch wegen seiner angeblichen Beteiligung am Dominion-Vergleich gefeuert wurde, ist das etwas ganz anderes, als wenn er das Opfer einer aufkommenden Bürokratie zur Überwachung von Meinungsäußerungen war, die tief in der Regierung verwurzelt ist und die willkürlich einschränken will, welche Meinungen zulässig und welche nicht zulässig sind. Wenn Letzteres zutrifft, dann können wir davon ausgehen, dass Carlsons Kündigung eine breitere Bedeutung für jeden hat, der heute in den Vereinigten Staaten lebt. Es bedeutet, dass im Geheimen ein weitreichendes neues System innerhalb des Staates aufgebaut wurde, das explizit darauf ausgerichtet ist, die Meinungsfreiheit, wie wir sie kennen, zu beenden und den letzten Schimmer persönlicher Freiheit in Amerika auszulöschen.

Deshalb müssen wir wissen, welche Personen oder Organisationen hinter der Entlassung von Tucker Carlson stecken.