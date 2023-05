Warum ignoriert Bill Gates alle nachteiligen Daten über die COVID-Impfstoffe?

Steve Kirsch

Ich habe die Netflix-Dokumentation über Gates gesehen. Sie spiegelt wider, was wir wissen: Er verschlingt Daten. Ich habe eine Frage an ihn: Warum ignoriert er all die negativen Daten über die COVID-Impfstoffe?

Bill Gates ist sehr beeindruckend. Ich kenne ihn seit über 40 Jahren.

Wie Elon Musk ist er ein gefräßiger Leser und kennt sich in jedem Bereich aus, den er sich aussucht.

Aber im Fall der COVID-Impfstoffe ist Bill vorsätzlich blind gegenüber allen negativen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten.

Ich habe inzwischen fast 2.000 Artikel auf meinem Substack geschrieben, in denen ich auf die Schwachstellen in der Darstellung hinweise. Ich bezweifle, dass Bill auch nur einen einzigen davon gelesen hat.

Ich habe einen (für meine Verhältnisse) relativ kurzen Fragenkatalog erstellt, den sich jeder kritische Denker stellen sollte.

Kann Bill auch nur eine einzige dieser kritisch denkenden Fragen beantworten? Ich bezweifle es ernsthaft.

Will er überhaupt die Antwort auf eine dieser „kritisch denkenden“ Fragen wissen?

Auf keinen Fall, und ich fordere ihn auf, mir das Gegenteil zu beweisen.

Beunruhigender ist jedoch, dass Bill Gates selbst nicht in der Lage war, eine einzige kritisch denkende Frage zu diesen Impfstoffen zu stellen, die er von den Gesundheitsbehörden zu erklären verlangt. Das ist wirklich verblüffend.

Hat er die Fähigkeit verloren, kritisch zu denken? Offensichtlich nicht.

Aber im Fall der COVID-Impfstoffe hat er das eindeutig.

Er hat jegliche Fähigkeit zum kritischen Denken in diesem Bereich völlig verloren.

Noch schlimmer ist, dass er weiterhin Fehlinformationen über Impfstoffe an seine 62 Millionen Twitter-Abonnenten verbreitet und damit Leben gefährdet.

Der Zusammenhang ist klar: Wenn die Durchimpfungsrate sinkt, sehen wir mehr Ausbrüche tödlicher Krankheiten. Deshalb müssen wir die Gesundheitssysteme stärken und in neue und verbesserte Impfstoffe investieren. #VaccinesWork

