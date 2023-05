Armut und Krise: Die Menschheit leersaugen

Colin Todhunter

Nach Angaben der Weltbank stammen fast 80% (560 Millionen) der 700 Millionen Menschen, die im Jahr 2020 aufgrund der COVID-Politik in die extreme Armut getrieben werden, aus Indien. Weltweit stieg das Niveau der extremen Armut im Jahr 2020 um 9,3 Prozent.

Für das Jahr 2022 wurde geschätzt, dass allein in diesem Jahr eine Viertelmilliarde Menschen weltweit in die absolute Armut abrutschen werden.

Im Vereinigten Königreich nimmt die Armut in zwei Dritteln der Gemeinden zu, da Millionen Menschen ohne Heizung sind und Mahlzeiten ausfallen lassen. Aufgrund der „Lebenshaltungskostenkrise“ befinden sich 10,5 Millionen Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. Weitere 13,7 Millionen Menschen wären bei einem weiteren Kostenanstieg von finanziellen Schwierigkeiten bedroht.

Der Lebensstandard im Vereinigten Königreich sinkt immer weiter. So gaben beispielsweise 28 Prozent (gegenüber 9 Prozent vor COVID) der britischen Erwachsenen an, dass sie sich keine ausgewogenen Mahlzeiten leisten können. Die absolute Armut wird von 17,2 Prozent im Jahr 2021-22 auf 18,3 Prozent im Jahr 2023-24 ansteigen, wodurch 800.000 Menschen zusätzlich in die Armut getrieben werden.

In England haben 100.000 Kinder keinen Anspruch mehr auf kostenlose Schulmahlzeiten.

In den USA befinden sich rund 30 Millionen Menschen mit niedrigem Einkommen am Rande einer „Hungerklippe“, da ihnen ein Teil der staatlichen Nahrungsmittelhilfe gestrichen wird. Schätzungen zufolge musste im Jahr 2021 eines von acht Kindern in den USA hungern.

Kleine Unternehmen melden in den USA in Rekordgeschwindigkeit Konkurs an. Die Privatkonkursanmeldungen im Jahr 2023 haben den in der Anfangsphase von COVID verzeichneten Höchststand deutlich überschritten. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der Privatkonkursanmeldungen lag Ende Februar 2023 um 73 Prozent höher als im Juni 2020.

Unterdessen verzeichneten fast 100 der größten börsennotierten US-Unternehmen 2021 Gewinnmargen, die um mindestens 50 Prozent über dem Niveau von 2019 lagen.

Der Chefvolkswirt der Bank of England, Huw Pill, sagt, die Menschen sollten „akzeptieren“, ärmer zu sein. Ähnlich äußerte sich Rob Kapito, Mitbegründer der weltgrößten Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock. Im Jahr 2022 sagte er, dass eine „sehr anspruchsvolle“ Generation von Menschen, die noch nie Opfer bringen mussten, bald zum ersten Mal in ihrem Leben mit Engpässen konfrontiert werden würde.

Krise – welche Krise?

Natürlich bezieht sich Kapito zweifellos auf normale US-Bürger und nicht auf sich selbst. Als Präsident von BlackRock verdiente Kapito im Jahr 2021 insgesamt 26.750.780 Dollar.

Er bezieht sich auch nicht auf die vermögenden Privatpersonen, die vom Hunger profitieren, indem sie in BlackRock investieren, ein Unternehmen, das weiterhin von einem globalisierten Nahrungsmittelsystem profitiert, das – absichtlich – etwa eine Milliarde Menschen unterernährt lässt. BlackRock ist einer der reichen „Barbaren im Stall“, die weiterhin riesige finanzielle Gewinne aus einem ausbeuterischen Ernährungssystem ziehen.

Kapito und Pill sagen den einfachen Menschen, sie sollen sich an ihre „neue Normalität“ gewöhnen, während anderswo „business as usual“ herrscht, nicht zuletzt in einem der finanziell lukrativsten Sektoren der Welt – der Waffenproduktion. Der Krieg in der Ukraine war ein „Goldrausch“ für westliche Waffenhersteller, da reiche US-Neocons wie Victoria Nuland weiterhin versuchen, einen „Regimewechsel“ in Russland herbeizuführen, indem sie Moskau bis zum letzten Ukrainer bekämpfen.

Wenn Huw Pill den einfachen Leuten sagt, sie sollten sich daran gewöhnen, ärmer zu sein, dann meint er damit nicht die Einzelpersonen und Firmen, die Hunderte von Millionen Pfund (mit freundlicher Genehmigung des Steuerzahlers) an korrupten COVID-Ausrüstungsverträgen verdient haben, weil die britische Regierung zu Beginn von COVID politisch verbundenen Lieferanten den Vorzug gab.

Und dies kann nicht als „einmaliger Fall“ abgetan werden. Diese Enthüllungen sind nur die Spitze eines gewaltigen Korruptions-Eisbergs.

So berichtet die „Byline Times“, dass ein parteiübergreifender parlamentarischer Überwachungsausschuss Bedenken geäußert hat, dass Entscheidungen über die Vergabe von Geldern aus dem 3,6 Milliarden Pfund schweren Städtefonds, der das Wirtschaftswachstum in angeschlagenen Städten fördern soll, politisch motiviert waren. Außerdem wurde festgestellt, dass in den letzten fünf Jahren 40 mögliche Verstöße gegen den Ministerialkodex nicht untersucht wurden.

Kein Wunder, dass das Vereinigte Königreich im Januar 2023 im Korruptionswahrnehmungsindex von „Transparency International“ auf den niedrigsten Stand aller Zeiten abrutschte.

Bedenken Sie, dass nach Schätzungen der Vereinten Nationen nur 51,5 Milliarden Dollar ausreichen würden, um die 230 Millionen bedürftigsten Menschen der Welt mit Lebensmitteln, Unterkünften und lebensrettender Hilfe zu versorgen. Dann bedenken Sie, dass 20 Unternehmen der Getreide-, Düngemittel-, Fleisch- und Molkereibranche in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 53,5 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre ausgeschüttet haben.

Laut „Global Witness“ sind „Übergewinne“ plötzliche und erhebliche Steigerungen der Finanzerträge eines Unternehmens, die nicht auf dessen eigenes Handeln, sondern auf externe Ereignisse zurückzuführen sind. Laut EU gelten Gewinne als „übermäßig“, wenn sie mehr als 20% über der durchschnittlichen Rendite der vorangegangenen vier Jahre liegen.

„Global Witness“ stellt fest, dass die Jahresgewinne der fünf größten integrierten Öl- und Gasunternehmen des Privatsektors – Chevron, ExxonMobil, Shell, BP und TotalEnergies – im Jahr 2022 bei 195 Milliarden Dollar lagen. Das ist ein Anstieg von fast 120% gegenüber 2021 und der höchste Wert in der Geschichte der Branche.

Das bedeutet, dass diese Unternehmen 134 Mrd. USD an Überschussgewinnen erwirtschaftet haben, was fast 20 % der Gelder abdecken könnte, die alle europäischen Regierungen zusammen für den Schutz gefährdeter Haushalte und Unternehmen vor der aktuellen Energiekrise bereitgestellt haben.

„Centrica“, das Unternehmen, zu dem „British Gas“ gehört, meldet für 2022 Rekordgewinne. Die Betriebsgewinne beliefen sich auf 3,3 Mrd. Pfund, gegenüber 948 Mio. Pfund im Jahr 2021. Damit wurde der bisher höchste Jahresgewinn von 2,7 Mrd. £ aus dem Jahr 2012 übertroffen.

Im Mai 2021 wurde berichtet, dass COVID-Impfstoffe mindestens neun neue Milliardäre hervorgebracht haben. Nach Recherchen der „People’s Vaccine Alliance“ gehörten zu den neuen Milliardären der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, und Ugur Sahin, der CEO von BioNTech, das einen Impfstoff mit Pfizer produziert hat. Beide CEOs waren damals rund 4 Milliarden Dollar schwer. Leitende Angestellte des chinesischen Unternehmens „CanSino Biologics“ und frühe Investoren von Moderna sind ebenfalls zu Milliardären geworden.

Obwohl die neun neuen Milliardäre zu diesem Zeitpunkt zusammen 19,3 Milliarden Dollar wert waren, wurden die Impfstoffe größtenteils mit öffentlichen Geldern finanziert. Einem Bericht von „CNN“ vom Mai 2021 zufolge erhielt BioNTech beispielsweise 325 Millionen Euro von der deutschen Regierung für die Entwicklung des Impfstoffs. Das Unternehmen erzielte in den ersten drei Monaten des Jahres dank seines Anteils am Umsatz mit dem COVID-Impfstoff einen Nettogewinn von 1,1 Mrd. EUR, verglichen mit einem Verlust von 53,4 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Es wurde erwartet, dass Moderna im Jahr 2021 mit dem COVID-Impfstoff einen Umsatz von 13,2 Milliarden Dollar erzielen würde. Für die Entwicklung des Impfstoffs erhielt das Unternehmen von der US-Regierung Fördermittel in Milliardenhöhe.

In diesem Artikel wurden die vier Pferde der wirtschaftlichen Apokalypse – Agrarindustrie, Öl, Rüstung und Big Pharma – kurz gestreift. Aber lassen Sie uns zum Schluss noch das fünfte und mächtigste Pferd erwähnen – das Finanzwesen. Der Sektor, der die Verwüstung ausgelöst hat, die wir jetzt sehen.

Ende 2019 zeichnete sich eine Finanzkrise ab. Sie war um ein Vielfaches schlimmer als diejenige von 2008.

Der Enthüllungsjournalist Michael Byrant schätzt, dass allein in Europa 1,5 Billionen Euro benötigt wurden, um die Krise zu bewältigen. Der Finanzkollaps, der den europäischen Zentralbankern ins Gesicht starrte, spitzte sich 2019 zu:

„Alles Gerede über die Großfinanz, die die Nation in den Ruin treibt, indem sie öffentliche Gelder plündert, über Politiker, die auf Geheiß von Großinvestoren öffentliche Dienstleistungen zerstören, und über die Verwüstungen der Kasinowirtschaft wurde mit COVID weggewaschen. Raubtiere, die ihre Finanzimperien zusammenbrechen sahen, beschlossen, die Gesellschaft abzuschalten. Um die von ihnen geschaffenen Probleme zu lösen, brauchten sie eine Tarngeschichte. Diese tauchte auf magische Weise in Form eines ’neuartigen Virus‘ auf.“

Die Europäische Zentralbank stimmte einer Bankenrettung in Höhe von 1,31 Billionen Euro zu, gefolgt von der Zustimmung der EU zu einem Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro für europäische Staaten und Unternehmen. Dieses Paket langfristiger, extrem billiger Kredite für Hunderte von Banken wurde der Öffentlichkeit als notwendiges Programm verkauft, um die Auswirkungen der Pandemie auf Unternehmen und Arbeitnehmer abzufedern.

Was in Europa geschah, war Teil einer Strategie, mit der ein umfassenderer systemischer Zusammenbruch des hegemonialen Finanzsystems verhindert werden sollte. Und was wir jetzt sehen, ist eine globale Schulden-, Inflations- und „Spar“-Krise, die miteinander zusammenhängt, und der größte Vermögenstransfer an die Reichen in der Geschichte unter dem Deckmantel einer „Lebenshaltungskostenkrise“.

Während Millionen von Arbeitnehmern im Vereinigten Königreich streiken, deutet Huw Pill an, dass sie ihre Notlage als unvermeidlich hinnehmen sollten. Doch dazu haben sie keinen Grund.

Das Vermögen der Milliardäre der Welt stieg zwischen dem 18. März und dem 31. Dezember 2020 um 3,9 Mrd. Dollar. Ihr Gesamtvermögen belief sich dann auf 11,95 Mrd. $, ein Anstieg um 50% in nur 9,5 Monaten. Zwischen April und Juli 2020, während der ersten Lockdowns, wuchs das Vermögen dieser Milliardäre von 8 Billionen Dollar auf mehr als 10 Billionen Dollar.

Das Einzige, was an der gegenwärtigen Krise unvermeidlich war, war der Zusammenbruch eines schuldengetriebenen, unhaltbaren Neoliberalismus, der eingerichtet wurde, um die regelrechte Ausplünderung durch die Superreichen zu erleichtern, die mehr als 50 Billionen Dollar auf versteckten Konten deponiert haben.