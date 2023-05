Es ist etwas faul in der Schweiz

Einige gut informierte Analysten neigen dazu zu sagen, dass die Schweiz ein schmutziges Land ist. Jetzt wissen wir wahrscheinlich warum.

In einem „Jahrhundertgeschäft“, das von der Schweizer Regierung vermittelt wurde, wurde die größte Bank der Schweiz und ihr finanzieller Stolz von ihrem kleineren Rivalen USB für magere 3,2 Milliarden Dollar übernommen.

Die Rubriken der führenden Nachrichtenagenturen wurden in letzter Zeit von der Nachricht bevölkert, dass die Credit Suisse verkauft werden musste, diesmal jedoch an den niedrigsten Bieter, so scheint es jedenfalls. Auch wenn dieses Übernahmegeschäft, das innerhalb weniger Tage von der Schweizer Regierung in aller Eile eingefädelt wurde, ein stummes Zeugnis dieses kolossalen Zusammenbruchs ablegt, liegt die Frage in der Luft, warum die Credit Suisse so plötzlich und „so kurzfristig“ verkauft werden musste, wo doch der Bankriese seit 166 Jahren existiert und eine hervorragende Bankentradition hat, die sich in die Reihe der weltweit führenden Banken einreiht.

Wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir bedenken, dass die Bank zum Zeitpunkt ihrer Übernahme mehr als 100 Milliarden Dollar an Vermögenswerten besaß, sodass ihr finanzielles Gleichgewicht recht solide war, und vor allem, weil sie mehr als 500 Milliarden Dollar an passivem Kapital wie Immobilien besaß. Dennoch wurde sie kürzlich für einen obszön niedrigen Betrag von etwa 3,7 Mrd. $ verkauft. Der wahre Grund scheint jedoch der starke Druck gewesen zu sein, den die US-Regierung auf die Schweizer Regierung ausübte, sodass die Credit Suisse, diese Dampfmaschine des Kredits und Musterbeispiel für einen hervorragenden Ruf als Bank, auf unerklärliche Weise dringend verkauft werden musste, was Schockwellen über den Finanzsektor aussandte. Ein direkter Grund für diese scheinbar plötzliche Entscheidung war der vorangegangene Zusammenbruch von zwei anderen Banken: Silicon Valley Bank und Signature Bank (seltsamerweise hatten nicht viele normale Menschen vor ihrem Zusammenbruch von diesen Banken gehört) und ein zusätzlicher Grund: die finanziellen Turbulenzen an der US-Börse.

Plötzlich kommt mir ein Sprichwort in den Sinn: Für alles gibt es einen triftigen und einen wahren Grund“. Der wahre Grund für den Zusammenbruch der Credit Suisse wurde vor ein paar Wochen herausgefunden. Vor kurzem tagte nämlich der Haushaltsausschuss des US-Senats, und eines der Themen war die Credit Suisse Bank. Ein Laie mag sich fragen, wie es kommt, dass die Credit Suisse ins Visier des Haushaltsausschusses des US-Senats geraten ist (war?). Und warum ein Teil des vom Senatsausschuss verabschiedeten Berichts, der den Medien zugänglich gemacht wurde, buchstäblich bis an den Rand der Unlesbarkeit verwischt war. Offenbar war der Grund dafür die Behinderung der Credit Suisse Bank bei der Untersuchung der finanziellen Mittel, die von den Nazis (ja, Sie haben richtig gehört, den „bösen“ alten Nazis) nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Bankkonten der Credit Suisse und ihrer Rechtsvorgänger, der Schweizerischen Kreditanstalt und einer Reihe anderer Banken oder kleinerer Finanzinstitute, eingezahlt worden waren.

Die unnachgiebige Suche nach dem Nazi-Geld, das zum Teil aus dem Vermögen und dem Gold der während des Zweiten Weltkriegs in den Konzentrationslagern brutal ermordeten Juden stammte, dauerte jedoch schon eine ganze Weile an. Die betreffenden Ermittlungen wurden zunächst von der Volzker-Kommission, dann von der Bergier-Kommission und schließlich ab März 2020 von dem bereits bekannten Simon-Wiesenthal-Zentrum durchgeführt, das für seine Jagd auf die Nazis bekannt ist. Die breite Öffentlichkeit hat nämlich erst jetzt erfahren, dass im Jahr 2020 hinter dem sprichwörtlichen Vorhang ein regelrechter Kleinkrieg zwischen dem Simon-Wiesenthal-Zentrum einerseits und der Credit Suisse Bank andererseits geführt wurde, vermittelt durch die unabhängige Ombudsperson und einen unabhängigen Berater. Die Ombudsperson und der unabhängige Berater wurden beide auf Drängen der Credit Suisse Bank eingesetzt. Das Amt der Ombudsperson wurde Neil Barofsky, dem ehemaligen Staatsanwalt des Staates New York, übertragen. Ira Forman, ein Sonderbeauftragter der US-Regierung für die Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus, wurde zum Untersuchungsbeauftragten ernannt.

Die Vereinbarung zwischen diesen beiden Seiten wurde unter absoluter Geheimhaltung getroffen und betraf die gründliche und vollständige Untersuchung der angeblich bei der Credit Suisse deponierten Nazi-Gelder. Am 21. November 2022 verweigerte die Credit Suisse jedoch jegliche weitere Zusammenarbeit und stellte die Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsausschuss endgültig ein. Als Reaktion auf diese Entscheidung beschloss das Simon Wiesenthal Centre, an die Öffentlichkeit zu gehen und die ruchlosen Aktivitäten der Credit Suisse aufzudecken. Kurz darauf, im April dieses Jahres, legten sowohl die Ombudsperson als auch der Berater dem Haushaltsausschuss des US-Senats einen Bericht vor. Dieser Bericht bestätigte, dass die Credit Suisse die Untersuchung auf jede erdenkliche Art und Weise behinderte und sich mit allen möglichen Ausreden wehrte, um sich der Herausgabe der angeforderten Informationen zu entziehen. Nachdem der Haushaltsausschuss des Senats getagt hatte, antwortete Chuck Grassley, der US-Senator für Iowa, dass die Credit Suisse nach den Informationen, die sie gefunden hatte, eine extrem, aber unnötig starre und restriktive Haltung einnahm und sich kategorisch weigerte, ihre Archive zu öffnen.

Und was haben die Ombudsperson und die Untersuchungskommission schließlich herausfinden können? Die Credit Suisse Group AG (CS) ist aus der Fusion der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA) und einiger anderer kleinerer Institute entstanden. Deswegen versuchte die Credit Suisse, sich während der Untersuchung rechtlich zu wehren, indem sie sich darauf berief, dass ein Teil der Unterschriftsproben der Kontoinhaber in der Vergangenheit von Hand geschrieben worden sei. Diese wurden seit den 1960er-Jahren mit der Schreibmaschine geschrieben und erst seit Ende der 90er-Jahre digitalisiert. Offenbar, so behauptet die CS, sei vieles davon in den Archiven verloren gegangen, weil es aus technischen Gründen einfach verschwunden sei. Sie fügten hinzu, dass es immer noch kein zentrales Archiv für die gesamte Bank und ihre weltweiten Niederlassungen gibt.

Die Vertreter des Simon-Wiesenthal-Zentrums antworteten darauf wie folgt: Wenn das wahr wäre, wie ist es dann möglich, dass die Bergier-Kommission (auch bekannt als ICE (Unabhängige Expertenkommission mit Sitz in der Schweiz)) auf die Anfrage bezüglich der spezifischen Bankkonten die Antwort erhält, dass es keine Daten in den Archiven der Credit Suisse gibt, aber nach März 2020 „gemacht“ wurde, um zu bestätigen, dass einige der Bankkonten doch existieren? Weiterhin wurde festgestellt, dass es bis heute mehr als 655 juristische Personen gibt: Unternehmen, ihre Tochtergesellschaften und andere Organisationen, die von den Nazis und ihren Erben gegründet wurden und die ihre Bankkonten bei der Credit Suisse nicht nur in der Schweiz, sondern auch weltweit eröffnet haben.

Die Organisationen, die das Geld auf den Konten dieser Bank hatten, sind zum Beispiel: UAK ‚Unión Alemana de Gremios‘ (Deutscher Gewerkschaftsbund) in Argentinien, dann auch die Nazipartei der Deutschen in Argentinien, deren Mitglied angeblich der Urenkel des Siemens-Gründers war, sowie eine Firma, die im Auftrag der Nazis weltweit Diamanten kaufte und weitere 8.000 von ihnen, die ähnlichen Naziorganisationen angehörten. Ein hochrangiger SS-Offizier, Friedrich Schwent, der die berüchtigte Rettungsaktion für die Nazis koordinierte, die nach dem Zweiten Weltkrieg über die als Rattenlinien bekannten Fluchtwege in andere Länder flohen, hatte angeblich auch sein Bankkonto bei dieser Bank. Auch Adolf Eichmann, ein deutsch-österreichischer Funktionär der Nazi-Partei, Offizier der Schutzstaffel (SS) und einer der Hauptorganisatoren des Holocausts, versteckte sich die ersten sechs Monate in der Villa des Argentinien-Direktors der Credit Suisse und wurde dann später ebenfalls von der Credit Suisse finanziell unterstützt. Um zu beweisen, dass diese Angelegenheit nicht neu ist, sollten wir hinzufügen, dass die Credit Suisse 1998 bereits 1,25 Milliarden Dollar gezahlt hat, um Klagen von Holocaust-Überlebenden und ihren Erben beizulegen, die behaupteten, dass die Bank Millionen von Dollar, die von ihren Verwandten vor und während des Zweiten Weltkriegs eingezahlt worden waren, unrechtmäßig einbehielt.

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum gibt an, dass mehr als 12 000 Nazis ihre Konten bei der Credit Suisse hatten. Einer der ehemaligen Direktoren einer CS-Abteilung antwortete: „Der springende Punkt ist, dass das Simon-Wiesenthal-Zentrum der Bank seit 2020 nicht einmal die Kopien der Dokumente, auf die sie sich beziehen, aushändigen wollte, weil es befürchtete, dass die Dokumente zerstört werden könnten. Auf der anderen Seite waren die obersten Manager der Bank und die Mehrheit der Beteiligten in Sorge darüber, welche weiteren Beweise das Simon-Wiesenthal-Zentrum in ihrem Besitz hatte, die sie bisher nicht veröffentlicht haben.

Nachdem die erste und dann die zweite Bank in Konkurs gegangen waren und die breite Öffentlichkeit und der US-Senat von der skandalumwitterten Credit Suisse erfahren hatten, veröffentlichte das Simon-Wiesenthal-Zentrum, dass es in den Besitz von Informationen über eine große Anzahl anderer Bankkonten von Einzelpersonen und Unternehmen gekommen war, die den Nazis gehörten und/oder von ihren gesetzlichen Erben eröffnet worden waren. All dies wurde von der US-Regierung in dem Moment genutzt, als es für sie günstig war, um starken Druck auf die Schweizer Regierung auszuüben, die Credit Suisse zu verkaufen. Tatsache ist, dass es um Verluste in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar geht, aber trotzdem fand die älteste Großbank Zürichs ein unrühmliches Ende.

Man muss sich fragen, ob die felsenfeste Schweizer Währung und all der Wohlstand und Reichtum der Nachkriegszeit bis heute nicht eher auf etwas außerordentlich Skrupellosem aufgebaut waren als auf der weltberühmten, köstlichen Milchschokolade und den malerischen Chalets in den Schweizer Skizentren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Auswirkungen auf den Ruf der Schweiz als globaler Banken- und Finanzplatz nach den Iden des März 2023 auf Schweizer Art nicht erheblich beeinträchtigt werden.

Immerhin neigen einige gut informierte Analysten dazu zu sagen, dass die Schweiz ein schmutziges Land ist. Jetzt wissen wir wahrscheinlich auch warum.