Wie die „Werkzeuge der neuen Welt“ mit der großen Reset-Agenda übereinstimmen und mit dem IoB verschmelzen

Der große Reset steht für die Zerstörung der individuellen Autonomie und der nationalen Souveränität durch die „Werkzeuge der Neuen Welt“: Perspektive

Smartphones, Bankkonten und digitale Ausweise – die so genannten „Werkzeuge der neuen Welt“ – stehen im Einklang mit der „Great Reset“-Agenda und verschmelzen mit dem Internet of Bodies (IoB).

Der große Reset, der im Juni 2020 offiziell vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und von König Karl III. ins Leben gerufen wurde, bevor er König wurde, ist eine von oben verordnete Agenda zur Umgestaltung aller Aspekte von Gesellschaft und Wirtschaft.

Angetrieben wird die Great-Reset-Agenda der nicht gewählten Globalisten von Technologien, die aus dem hervorgehen, was WEF-Gründer Klaus Schwab die „vierte industrielle Revolution“ nennt, die letztlich zur „Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten“ führen wird.

Letzten Monat sagte der indische Architekt für digitale Identitäten, Nandan Nilekani, vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF), dass jeder eine digitale ID, ein Bankkonto und ein Smartphone haben sollte, da dies die „Werkzeuge der neuen Welt“ für die digitale öffentliche Infrastruktur seien.

Letztendlich können diese drei Werkzeuge zu einem Ökosystem verschmelzen – dem Internet der Körper (IoB) -, das die von Schwab und dem WEF befürwortete Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten veranschaulicht.

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz