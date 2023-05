Große Lügen und noch größere Lügen

James Howard Kunstler

„Die Presse muss ein Klavier sein, auf dem die Regierung spielen kann.“ –Joseph Goebbels

„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben“, sagte Joseph Goebbels.

Und wie endete das für das Dritte Reich?

Heute sagt die New York Times, dass „Joe Biden“ für die Präsidentschaft 2024 Gas gibt. Ist dem so? Eine DNC Strategin, Maria Cardona, wurde so zitiert: „Demokraten beschweren sich, dass er zu alt wäre. Aber wenn sie gefragt werden ‚Wer sonst?‘, dann heißt es ‚Es gibt niemand anderen‘.“

Da ist sie, diese blutende Brustwunde im Herzen der Demokratischen Partei, ein übelriechendes Loch, wo die Demokratie in der Finsternis stirbt, wie es so schön heißt. Man muss verstehen: Genau das bekommt man, wenn man nichts als Lügen erzählt, immer und überall, über alles.

Ich will euch jetzt die Wahrheit sagen: „Joe Biden“ wird nie wieder als Präsident kandidieren. „Joe Biden“ wird entweder wegen Hochverrats oder Fehlverhaltens des Amtes enthoben, oder er wird unter irgendeinem medizinischen Vorwand aus dem Weißen Haus geschleift, noch vor dem Unabhängigkeitstag. „Joe Bidens“ Verbrechen haben ihn am Ende eingeholt. Er hat sein Land verraten.

Die Fakten lagen schon auf der Hand, bevor eine Koalition von Gaunern und Betrügern ihn im Januar 2021 ins Oval Office setzte. Als Vizepräsident unter Mr. Obama durfte „JB“ ein globales Betrugsgeschäft betreiben, das seiner Familie Dutzende von Millionen einbrachte. (Mr. Obama erhielt reichlich von seinem eigenen sauber erschwindelten Geld in Form von absurd großen Buchverträgen und TV-Verträgen, genug Beute, um das Luxusleben eines Senior Wichtigtuers zu führen. Seine Aufgabe nach der Präsidentschaft war es, das Woke-Buhei mit einer gelegentlichen Rede zu füttern und ansonsten die Klappe zu halten).

Die Koalition der Schurken und Betrüger, auch bekannt als die permanente Bürokratie oder der Tiefe Staat, hatte seit 2016 so viele Verbrechen begangen, dass ihre einzige Agenda darin bestand, die Ein-Mann-Abrissbirne namens Donald Trump aus dem Amt zu jagen und dafür zu sorgen, dass er nie wieder auch nur in die Nähe eines Hebels der Macht kommt, koste es, was es wolle. Das ist immer noch alles, was diese Bande antreibt. Sie haben es geschafft, genug von der amerikanischen Öffentlichkeit in diesen Prozess einzuwickeln, um Macht und Einfluss über sie durch die Kontrolle der Nachrichten, Zensur und den Einsatz ihres gekaperten Rechtssystems zu erhalten, um ihre Feinde zu schikanieren und zu bestrafen. Und jetzt bricht alles zusammen.

Wie viele aufmerksame Amerikaner haben den Wahrheitsgehalt von Hunter Bidens Laptop tatsächlich angezweifelt? Ich schätze, nur sehr wenige, obwohl Millionen so taten, als sei er nicht echt, weil der Inhalt so offensichtlich belastend war. Sie mussten sich also selbst belügen. Aber was ist falsch daran, sich selbst zu belügen, wenn alle Autoritätspersonen in der Gesellschaft das Beispiel geben, dass sie einen immer und überall belügen? Seht Ihr, wohin diese Gewohnheit der Lüge führt?

Das Problem beim Lügen ist natürlich, dass es einen nicht enden wollenden Kampf erfordert, frühere Lügen zu vertuschen, und dann erfordert diese Aufgabe die Erfindung neuer Lügen, was wiederum dazu führt, dass mehr Lügen in einer sich selbst verstärkenden Rückkopplungsschleife erfunden werden, die dem unerbittlichen Gesetz der Entropie unterliegt (einem Abnutzen auf Null), bis man in seine eigene Kloakenöffnung hineingezogen wird – den Ort, an dem die Seelen sterben. Und vielleicht versteht Ihr jetzt, warum sich das herrschende Regime so zutiefst und abscheulich seelenlos gemacht hat, soll heißen: bösartig.

Das ist übrigens der Grund, warum das „Joe Biden“-Regime in den letzten beiden Jahren einen Haufen Drag Queens vor die Kameras geschickt hat. Sie benötigten ein Mittel, das die Sensibilität von Menschen mit einem normalen moralischen Kompass so sehr beleidigt, dass es von den viel größeren Beleidigungen wie dem Diebstahl von Wahlen und dem Aushecken einer im Labor erzeugten Pandemie zum Einsatz tödlicher Impfstoffe ablenkt – alles Dinge, die an sich schon ein riesiges Lügengeflecht darstellen.

Trotz der gestohlenen Zwischenwahlen 2022 in Arizona, Nevada und Pennsylvania gelang es der Republikanischen Partei, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erringen, und nun unternimmt eine nicht gekaperte Fraktion dieser Partei methodisch Schritte, um das riesige Lügengerüst zu enthüllen, unter dem Amerika seit Jahren lebt. Ein ziemlich bedeutsames Ereignis war der Streich, der jetzt über die 51 „Leute“ (so nannte sie „JB“) aus der Geheimdienstgemeinde, die Hunters Laptop als russische Desinformation gebrandmarkt haben, ins Rollen kam. Unter diesen „Leuten“ befanden sich fünf noch lebende ehemalige CIA-Direktoren, nicht wahr? Damals war es eine offensichtliche Lüge, aber jetzt ist es eine zertifizierte Lüge, da einer der sieben, Michael Morell, unter Eid vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses ausgesagt hat, dass er die anderen 50 auf Anweisung von „Joe Bidens“ Wahlkampfberater Tony Blinken, jetzt Außenminister, zusammengetrommelt hat.

(Anm.d.Ü.: Larry Johnson hat dazu einen schönen Artikel verfasst: https://sonar21.com/another-blast-from-the-past-former-cia-director-mike-morrell-confirms-i-was-right/

Eine andere Seite des Unheils der Familie Biden ist das Auftauchen des (noch ungenannten) IRS-Whistleblowers, der sich auf dem offiziellen Dienstweg darüber beschwerte, dass der IRS (Internal Revenue Service = Finanzbehörde) und das Justizministerium verschiedene Fälle, die von Hunters Laptop ausgingen, falsch behandelt haben. Ein „hoher Regierungsbeamter“, der als Justizminister Garland enttarnt wurde, wird beschuldigt, den Kongress belogen zu haben. Er hat sich offenbar auf den US-Staatsanwalt in Delaware, David Weiss, gestützt, um die Verfolgung eines Falles hinauszuzögern, dessen Untersuchung das Büro von Herrn Weiss vor einem Jahr abgeschlossen hat.

Sieht nicht gut aus. Es sieht auch so aus, als ob Mr. Weiss wahrscheinlich gezwungen sein wird, einige tatsächliche Anklagen gegen den First Son zu erheben, und dass es sich dabei um Micky-Maus-Steuerhinterziehungsklagen handeln wird, um von dem größeren Problem der Verschwörung der Familie Biden abzulenken und zu verbergen, dass sie große Zahlungen von ausländischen Regierungen erhalten hat. Und dann ist da noch die Sache mit der Handfeuerwaffe, die Hunter unter dem falschen Vorwand erworben hat, er sei nicht drogenabhängig, und die Waffe in einem Müllcontainer entsorgte. Sie werden hoffen, dass diese Anklagen wie rohes Fleisch für wilde Tiere wirkt Wie RFK Jr. kürzlich in einem anderen Fall von Unfug der Dem-Partei sagte: „Netter Versuch.“

Diese verschiedenen Ausweichmanöver, um die Auswirkungen der kriminellen Schuld der Familie Biden abzuschwächen, werden wahrscheinlich scheitern. Die Bidens sind erwischt worden, und „Joe Biden“ wird auf die eine oder andere Weise untergehen. Mir scheint, dass vieles davon auf ein Amtsenthebungsverfahren hinausläuft, aber ich bezweifle, dass die Partei „JB“ ihm das antun wird. Die heutige Ankündigung, 2024 erneut für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, ist nur ein weiterer Trick, um die Linie zu halten, aber auch das wird nicht funktionieren. Sie haben die Kontrolle über das Narrativ verloren – und über die Aktion selbst. Herr Blinken und Herr Justizminister Garland sehen auch so aus, als würden sie von der Macht entfernt werden wie ein paar Wassermelonenkerne zwischen den Fingern.

Was passiert, wenn „Joe Biden“ sich in den Sonnenuntergang schleicht? Lasst eurer Fantasie freien Lauf, wenn es um den finsteren Ort geht, an dem sich unser Land dann befindet. Und es ist ein Vorgeschmack auf weitere Schummeleien, die uns bevorstehen.