Das Dümmste, was das Imperium uns zu glauben vorgibt

Das Dümmste, was uns das zentralisierte US-Imperium glauben machen will, ist, dass die militärische Umzingelung seiner beiden größten geopolitischen Rivalen eine Verteidigungsmaßnahme und kein Akt extremer Aggression ist.

Die Manipulatoren, die über uns herrschen, verlangen von uns, dass wir viele extrem dumme Geschichten glauben, aber ich denke, dass diese hier den Vogel abschießen könnte. Die Vorstellung, dass die militärische Einkreisung Russlands und Chinas durch die USA eher ein Akt der Verteidigung als ein Akt der Aggression ist, ist so offenkundig idiotisch, dass jeder, der kritisch genug darüber nachdenkt, sie sofort als schaumgebremsten Unsinn abtun wird, der sie ist, und doch ist sie das Mainstream-Narrativ in der westlichen Welt, und Millionen von Menschen akzeptieren sie als wahr. Denn das ist die Macht der US-Propaganda.

Sie wird immer absurder, je mehr man darüber nachdenkt. Ihr Argument lautet im Grunde: „Nein, ihr versteht nicht, die USA haben ihre wichtigsten geopolitischen Konkurrenten in aller Eile mit Kriegsmaschinerie umzingelt, weil sie sie daran hindern wollen, etwas Aggressives zu tun.“ Sie sagen: „Wir können es nicht zulassen, dass Nationen unkontrolliert militärische Aggressionen ausüben, deshalb mussten wir diese ganze Kriegsmaschinerie auf die andere Seite des Planeten verlegen, an die Grenzen unserer wichtigsten strategischen Rivalen.“

Können Sie sich etwas Verrückteres vorstellen als das? Können Sie sich etwas Verrückteres vorstellen, als dass die mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten aus Politik, Regierung und Medien gleichzeitig behaupten, dass eine Nation, die schwer bewaffnete Stellvertreterkräfte an den Grenzen ihrer Feinde aufstellt, als eine Maßnahme zur Verhinderung von Aggressionen angesehen werden sollte und nicht als ein aufrührerischer Akt extremer Aggression an und für sich?

Bei seinen Versuchen, die Australier dazu zu bringen, einem Krieg mit China zuzustimmen, verwendet Sky News Australia versehentlich das Mem „Schau, wie nahe sie ihr Land an unsere Militärbasen bringen“.

In its attempts to propagandize Australians into consenting to war with China, Sky News Australia accidentally does the "look how close they put their country to our military bases" meme.pic.twitter.com/1lf2b4p7pH — Caitlin Johnstone (@caitoz) February 16, 2023

Kürzlich sagte mir jemand, die USA hätten jedes Recht, ihre immense militärische Präsenz in der Nähe Chinas auszubauen, und zur Veranschaulichung dieses Arguments sagte er, wenn China einen Stützpunkt in Mexiko einrichten würde, hätten die USA kein Recht, ihnen das zu verbieten. Aber dieses Argument verdeutlicht eigentlich meinen Standpunkt, nicht den ihren: Nur die Propagandasüchtigsten würden glauben, dass die USA China auch nur eine Sekunde lang erlauben würden, einen Militärstützpunkt in Mexiko zu errichten. Es würde einen kinetischen Krieg geben, lange bevor das Fundament überhaupt gegossen wäre.

Das bedeutet unbestreitbar, dass die USA in diesen Konflikten der Aggressor sind. Sie waren der Aggressor, als sie die NATO erweiterten und begannen, die Ukraine de facto zu einem NATO-Mitglied zu machen, und sie sind der Aggressor, wenn sie ihre Einkreisung Chinas beschleunigen und sich darauf vorbereiten, die Schleusen für Waffen nach Taiwan zu öffnen. Wenn die USA an den Grenzen ihrer geopolitischen Rivalen Dinge tun, die sie diesen Rivalen niemals erlauben würden, dann sind sie der Aggressor, und alles, was ihre Rivalen tun, ist eine defensive Antwort auf diese Aggressionen.

So handelt das zentralisierte US-Imperium immer. Es greift ständig Nationen an, hungert sie aus und bedroht sie, die sich den Dekreten widersetzen, die es in seiner selbst ernannten Rolle als Anführer der sogenannten „regelbasierten internationalen Ordnung“ erlässt. Sobald seine Aggressionen auch nur das kleinste bisschen Gegenwehr erfahren, tun seine Spinmeister so, als seien sie nur passive Zeugen der unprovozierten Aggressionen der ungehorsamen Nationen.

Aber das Imperium ist nicht passiv, es ist nicht unschuldig, und es ist hauptverantwortlich für die extrem gefährlichen aktuellen und aufkommenden Konflikte, die wir auf der Weltbühne erleben. Das US-Imperium gefährdet uns alle mit seinem letzten verzweifelten Versuch, die unipolare planetarische Hegemonie zu sichern, bevor die Multipolarität die Oberhand gewinnt, indem es an den Grenzen der nuklear bewaffneten Nationen, die seine Macht herausfordern, wahnwitzig aggressive Aktionen durchführt.

Und ich denke, dass es sich lohnt, dies gelegentlich zu wiederholen. Wenn wir uns nicht immer wieder daran erinnern, was wahr ist, werden diese Bastarde uns alle in den Wahnsinn treiben.