War der Vater von Klaus Schwab ein Nazi? Die Fakten auf einen Blick

Vergangene Woche war der Schriftsteller und politische Kommentator James Lindsay zu Gast im Podcast von Joe Rogan. Später kamen sie auf Klaus Schwab und seinen Vater Eugen zu sprechen.

Rogan las einen bizarren „Faktencheck“ der Nachrichtenagentur DPA über Eugen Schwab vor. Laut „Faktenchecker“ gibt es keinen Hinweis darauf, dass er eine hohe Position in der Nazi-Hierarchie innehatte.

Die DPA hat seine Entnazifizierungsurkunde beim Landesarchiv Baden-Württemberg angefordert. Schwab gibt in der Urkunde an, weder Mitglied der NSDAP noch der SS gewesen zu sein, aber einer Reihe anderer nationalsozialistischer Organisationen wie der DAF (Deutsche Arbeidsfront) und der NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) angehört zu haben.

„Nationalsozialistische Organisationen waren damals Nazis“, sagte Rogan. „Das bedeutet es“.

Klaus Schwabs Vater war Mitglied einer nationalsozialistischen Partei und betrieb eine Fabrik, in der Sklavenarbeiter beschäftigt waren. Aber er hatte überhaupt keine Verbindungen zu den Nazis. „Faktenprüfer“ sind Spin-Doktoren der Regierung. Die Wortschmiede des Teufels.

