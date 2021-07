Warnung vor einer der beliebtesten Pillen der Welt – Statine verdoppeln das Risiko für Demenz und sind mit COVID-Todesfällen verbunden

mercola.com

Statine schützen nicht vor kardiovaskulären Erkrankungen und verdoppeln in einigen Fällen das Demenzrisiko mehr als

Menschen mit früher leichter kognitiver Beeinträchtigung und niedrigem bis mittlerem Cholesterinspiegel, die lipophile Statine einnahmen, hatten ein mehr als doppelt so hohes Demenzrisiko im Vergleich zu denen, die keine Statine einnahmen

Statin-Anwender hatten auch einen signifikanten Rückgang des Stoffwechsels im hinteren cingulären Kortex des Gehirns, der Gehirnregion, die bei früher Alzheimer-Krankheit am stärksten abnimmt

Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, die wegen COVID-19 in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, hatten diejenigen, die Statine einnahmen, eine signifikant höhere Sterblichkeitsrate an COVID-19 als diejenigen, die die Medikamente nicht einnahmen

Menschen, die Statine einnehmen, haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken, und diejenigen, die die Medikamente länger als zwei Jahre einnehmen, haben ein mehr als dreifach höheres Risiko

Der Einsatz von cholesterinsenkenden Statin-Medikamenten nimmt seit Jahrzehnten zu und sie gehören zu den am häufigsten verwendeten Medikamenten der Welt. In den USA nehmen fast 50 % der Erwachsenen über 75 Jahre ein Statin ein, um ihren Cholesterinspiegel zu senken, in der irrigen Hoffnung, Herzerkrankungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle zu verhindern.

Es gibt nicht nur starke Hinweise darauf, dass Statine eine kolossale Geldverschwendung sind, sondern dass ihre Einnahme auch der Gesundheit des Gehirns schadet – in manchen Fällen verdoppelt sich das Demenzrisiko mehr als.

Bei jeder medikamentösen Behandlung muss der Nutzen eindeutig das Risiko überwiegen, aber das ist bei Statinen nur selten der Fall. Statine schützen nicht vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und werden mit einer Reihe von Gesundheitsstörungen in Verbindung gebracht, darunter Demenz, Diabetes und sogar ein erhöhtes Risiko, an COVID-19 zu sterben.

Statine verdoppeln das Risiko, an Demenz zu erkranken

Die Auswirkungen von Statinen auf die kognitive Leistungsfähigkeit wurden bereits früher in Frage gestellt, da niedrigere Werte von Low-Density-Lipoprotein (LDL)-Cholesterin mit einem höheren Demenzrisiko in Verbindung gebracht werden. Die vorgestellte Studie, die im Journal of Nuclear Medicine veröffentlicht wurde, bezog Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung ein und untersuchte die Auswirkungen von zwei Arten von Statinen: hydrophile und lipophile.

Hydrophile Statine, zu denen Pravastatin (Pravachol) und Rosuvastatin (Crestor) gehören, lösen sich leichter in Wasser auf, während lipophile Statine, wie Atorvastatin (Lipitor), Simvastatin (Zocor), Fluvastatin (Lescol) und Lovastatin (Altoprev), sich leichter in Fetten auflösen. Lipophile Statine können leicht in Zellen eindringen und im ganzen Körper verteilt werden, während hydrophile Statine sich auf die Leber konzentrieren.

Laut Studienautor Prasanna Padmanabham von der University of California, Los Angeles, „gibt es viele widersprüchliche Studien über die Auswirkungen von Statin-Medikamenten auf die Kognition. Während einige behaupten, dass Statine die Anwender vor Demenz schützen, behaupten andere, dass sie die Entwicklung von Demenz beschleunigen. Unsere Studie zielte darauf ab, die Beziehung zwischen der Einnahme von Statinen und dem langfristigen kognitiven Verlauf der Probanden zu klären.

Die Probanden wurden anhand ihres kognitiven Status, ihres Cholesterinspiegels und der Art des verwendeten Statins in Gruppen eingeteilt und acht Jahre lang beobachtet. Diejenigen mit frühen leichten kognitiven Beeinträchtigungen und niedrigen bis mittleren Cholesterinwerten zu Beginn der Studie, die lipophile Statine verwendeten, hatten ein mehr als doppelt so hohes Demenzrisiko im Vergleich zu denjenigen, die keine Statine verwendeten.

Darüber hinaus hatte diese Gruppe auch einen signifikanten Rückgang des Stoffwechsels im hinteren cingulären Kortex des Gehirns, der Gehirnregion, die bei der frühen Alzheimer-Krankheit am stärksten abnimmt.

Ihr Gehirn braucht Cholesterin

Etwa 25 % bis 30 % des Gesamtcholesterins Ihres Körpers befinden sich im Gehirn, wo es ein wesentlicher Bestandteil der Neuronen ist. In Ihrem Gehirn hilft Cholesterin, die Plastizität und Funktion Ihrer Neuronen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, und Daten aus der Shanghai-Aging-Studie haben gezeigt, dass hohe LDL-Cholesterinwerte in umgekehrtem Zusammenhang mit Demenz bei Menschen über 50 Jahren stehen.

„Ein hoher LDL-C-Spiegel kann als potenzieller Schutzfaktor gegen den Abbau der Kognition angesehen werden“, stellten die Forscher fest. Sie stellten eine Reihe von Mechanismen zusammen, warum ein niedriger Cholesterinspiegel für die Gesundheit des Gehirns schädlich sein kann, einschließlich der Tatsache, dass ein niedriger Cholesterinspiegel mit einer höheren Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen verbunden ist und neben Unterernährung und chronischen Krankheiten, einschließlich Krebs, auftreten kann. In Bezug auf die Gesundheit des Gehirns schlugen sie jedoch vor:

Sinkende Cholesterinwerte bei älteren Menschen können mit zerebraler Atrophie verbunden sein, die bei Demenz auftritt

Ein hoher LDL-Cholesterinspiegel kann vorteilhaft sein, indem er die Beeinträchtigungen der Neuronen reduziert oder bei der Reparatur verletzter Neuronen hilft

Eine Beschleunigung der Neurodegeneration ist aufgetreten, wenn Neuronen zu wenig zelluläres Cholesterin oder Cholesterin zur Verfügung hatten

Cholesterin spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese, dem Transport und dem Metabolismus von Steroidhormonen und fettlöslichen Vitaminen, und beide sind wichtig für die synaptische Integrität und die Neurotransmission

Niedrigere Cholesterinwerte waren auch mit schlechteren kognitiven Funktionen bei südkoreanischen Studienteilnehmern im Alter von 65 Jahren und älter verbunden und wurden als „Zustandsmarker für AD [Alzheimer-Krankheit]“ betrachtet.

Eine US-Studie mit mehr als 4300 Medicare-Empfängern im Alter von 65 Jahren und älter zeigte ebenfalls, dass höhere Gesamtcholesterinwerte mit einem verminderten Alzheimer-Risiko assoziiert waren, selbst nach Anpassung für kardiovaskuläre Risikofaktoren und andere verwandte Variablen.

Statine erhöhen das Todesrisiko durch COVID-19

Die Risiken für die Gesundheit des Gehirns sind nur eine rote Fahne im Zusammenhang mit Statinen. Es wurde auch ein besorgniserregender Zusammenhang zwischen Statinen, Diabetes und einem erhöhten Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID-19 aufgedeckt. Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, die wegen COVID-19 in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, hatten diejenigen, die Statine einnahmen, eine signifikant höhere Sterblichkeitsrate durch COVID-19 innerhalb von sieben Tagen und 28 Tagen im Vergleich zu denen, die die Medikamente nicht einnahmen.

Die Forscher räumten ein, dass diejenigen, die Statine einnahmen, älter und häufiger männlich waren und oft mehr Komorbiditäten aufwiesen, einschließlich Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Komplikationen des Diabetes. Doch trotz der Einschränkungen fanden die Forscher bei den über 2400 Teilnehmern genügend Hinweise, um zu dem Schluss zu kommen:

„… unsere vorliegenden Ergebnisse unterstützen nicht die Hypothese einer schützenden Rolle der routinemäßigen Statineinnahme gegen COVID-19, zumindest nicht bei hospitalisierten Patienten mit T2DM (Diabetes mellitus Typ 2). In der Tat erfordern die potenziell schädlichen Auswirkungen einer routinemäßigen Statinbehandlung auf die COVID-19-bedingte Mortalität weitere Untersuchungen, und wie kürzlich hervorgehoben wurde, werden nur angemessen konzipierte und gepowerte randomisierte kontrollierte Studien in der Lage sein, dieses wichtige Thema angemessen zu behandeln.“

Statine verdoppeln – oder verdreifachen – das Diabetes-Risiko

Ein Zusammenhang zwischen Statinen und Diabetes besteht bereits insofern, als dass Menschen, die Statine einnehmen, ein mehr als doppelt so hohes Risiko haben, an Diabetes zu erkranken, als diejenigen, die keine Statine einnehmen, und diejenigen, die die Medikamente länger als zwei Jahre einnehmen, haben ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko.

„Die Tatsache, dass eine längere Einnahmedauer von Statinen mit einem erhöhten Diabetes-Risiko verbunden war – etwas, das wir als dosisabhängige Beziehung bezeichnen – lässt uns vermuten, dass es sich wahrscheinlich um eine kausale Beziehung handelt“, sagte Studienautorin Victoria Zigmont, eine Wissenschaftlerin im Bereich Public Health an der Ohio State University in Columbus, in einer Pressemitteilung.

Die Daten zeigten auch, dass Personen, die Statin-Medikamente einnahmen, ein um 6,5 % erhöhtes Risiko für hohen Blutzucker hatten, gemessen am Hämoglobin-A1c-Wert,26 der ein durchschnittlicher Blutzuckerspiegel ist, der in den letzten 60 bis 90 Tagen gemessen wurde.

Forscher des Erasmus Medical Center in den Niederlanden analysierten ebenfalls Daten von mehr als 9500 Patienten und fanden heraus, dass diejenigen, die jemals Statine verwendet hatten, ein 38 % höheres Risiko für Typ-2-Diabetes hatten, wobei das Risiko bei Personen mit gestörter Glukose-Homöostase und bei Übergewichtigen oder Fettleibigen höher war.

Die Forscher folgerten: „Personen, die Statine verwenden, haben möglicherweise ein höheres Risiko für Hyperglykämie, Insulinresistenz und schließlich Typ-2-Diabetes. Rigorose Präventionsstrategien wie Blutzuckerkontrolle und Gewichtsreduktion bei Patienten, die eine Statintherapie beginnen, könnten helfen, das Diabetesrisiko zu minimieren.“

Aber eine weitaus bessere Strategie könnte darin bestehen, eine Insulinresistenz von vornherein zu verhindern, indem man auf Statin-Medikamente verzichtet und sich gesund ernährt. Laut Dr. Aseem Malhotra, einem Facharzt für interventionelle Kardiologie in London, U.K. – der als „Statin-Leugner“ angegriffen wurde, nachdem er die Nebenwirkungen der Medikamente genannt hatte – und einem Kollegen:

„Bei jungen Erwachsenen könnte die Verhinderung der Insulinresistenz 42 % der Myokardinfarkte verhindern, eine größere Reduktion als die Korrektur von Bluthochdruck (36 %), niedrigem High-Density-Lipoprotein-Cholesterin (HDL-C) (31 %), Body-Mass-Index (BMI) (21 %) oder LDL-C (16 %).30 Es ist plausibel, dass der geringe Nutzen von Statinen in der CVD-Prävention auf pleiotrope Effekte zurückzuführen ist, die unabhängig von der LDL-Senkung sind. Der Fokus in der Primärprävention sollte daher auf Lebensmitteln und Lebensmittelgruppen liegen, die einen nachgewiesenen Nutzen bei der Reduktion harter Endpunkte und der Mortalität haben.

Der Statin-Betrug

Auch wenn gesättigte Fette und Cholesterin verteufelt werden und Statin-Medikamente zu den weltweit am häufigsten verschriebenen Medikamenten gehören, bleiben Herzerkrankungen eine der häufigsten Todesursachen. Heute werden Statin-Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels für vier breite Patientengruppen empfohlen:

Personen, die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis erlitten haben

Erwachsene mit Diabetes

Personen mit einem LDL-Cholesterinspiegel ≥190 mg/dL

Personen mit einem geschätzten 10-Jahres-Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen von ≥7,5 % (basierend auf einem Algorithmus, der anhand von Alter, Geschlecht, Blutdruck, Gesamtcholesterin, High-Density-Lipoproteinen (HDL), Rasse und Diabetes-Vorgeschichte die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, dass Sie in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt erleiden)

Obwohl Statine für diese großen Gruppen verschrieben werden und die „Ziel“-Cholesterinwerte erreicht werden, ergab eine systematische Überprüfung von 35 randomisierten, kontrollierten Studien, dass kein zusätzlicher Nutzen erzielt wurde. Laut einer Analyse im BMJ Evidence-Based Medicine:

„Die Empfehlung einer cholesterinsenkenden Behandlung auf der Grundlage des geschätzten kardiovaskulären Risikos versagt bei der Identifizierung vieler Hochrisikopatienten und kann zu einer unnötigen Behandlung von Personen mit niedrigem Risiko führen. Die negativen Ergebnisse zahlreicher randomisierter kontrollierter Studien zur Cholesterinsenkung stellen die Gültigkeit der Verwendung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins als Surrogat-Zielwert für die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Frage.“

Selbst bei wiederkehrenden kardiovaskulären Ereignissen stellten die Forscher in BMC Cardiovascular Disorders fest, dass trotz der Zunahme des Statineinsatzes von 1999 bis 2013 „nur ein geringer Rückgang der Inzidenz von wiederkehrenden CVDs zu verzeichnen war, und dies vor allem bei älteren Patienten, die keine Statine verordnet bekamen.

Statine schützen Ihre Herzgesundheit nicht

Statine sind wirksam bei der Senkung des Cholesterinspiegels, aber ob dies das Allheilmittel ist, um Ihnen zu helfen, Herzerkrankungen zu vermeiden und Ihre Lebensspanne zu verlängern, ist ein Thema, das heiß diskutiert wird. Auch 2018 präsentierte eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit substanzielle Beweise dafür, dass hohe LDL- und Gesamtcholesterinwerte kein Hinweis auf ein Herzkrankheitsrisiko sind und dass eine Statinbehandlung aus diesem Grund von zweifelhaftem Nutzen als Form der Primärprävention ist.

Kurzum, diese Medikamente haben nichts dazu beigetragen, den steigenden Trend von Herzkrankheiten aufzuhalten, während sie die Anwender einem erhöhten Risiko für Gesundheitszustände wie Diabetes, Demenz und andere aussetzen:

Krebs

Grauer Star

Dreifaches Risiko für Koronararterien- und Aortenarterienverkalkung

Muskel-Skelett-Erkrankungen, einschließlich Myalgien, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Rhabdomyolyse und Autoimmunerkrankungen der Muskeln

Depressionen

Für den Fall, dass Sie Statine einnehmen, sollten Sie sich bewusst sein, dass diese Ihren Körper an Coenzym Q10 (CoQ10) verarmen lassen und die Synthese von Vitamin K2 hemmen. Die Risiken des CoQ10-Verlustes können durch die Einnahme eines Coenzym Q10-Supplements oder, wenn Sie über 40 sind, seiner reduzierten Form Ubiquinol etwas ausgeglichen werden. Wenn Sie jedoch sowohl Ihre Gehirn- als auch Ihre Herzgesundheit schützen möchten, sollten Sie auf Statine verzichten und stattdessen Ihre Ernährung optimieren.

