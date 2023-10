Warschau 1943, Gaza 2023… das historische Outing des israelischen und westlichen Faschismus

Was wir in Gaza erleben, ist vergleichbar mit den Warschauer Aufständen im Jahr 1943. Die Reaktion des israelischen Staates mit kollektiver Bestrafung und wahllosem Abschlachten von “Untermenschen” entspricht den Verbrechen des Nazi-Regimes.

Die Welt ist Zeuge einer weiteren brutalen Phase des Völkermords am palästinensischen Volk, eines Völkermords, der seit der zweifelhaften Gründung des israelischen Staates im Jahr 1948 seit 75 Jahren unaufhaltsam fortgesetzt wird.

Unglaublich, dass das riesige Verbrechen gegen Palästina nur drei Jahre nach der Überwindung der Nazi-Gräuel begann. Die Schuld des westlichen Kolonialismus-Imperialismus (in erster Linie der Briten und Amerikaner) an dem darauf folgenden Völkermord in Palästina ist bis heute unübersehbar.

Als Reaktion auf einen groß angelegten gewaltsamen Angriff der militanten Hamas, der am 7. Oktober begann, hat der israelische Staat ein wahlloses Blutbad unter der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza angerichtet.

US-Präsident Joe Biden und seine Spitzenbeamten haben in dieser Woche dem israelischen Regime von Benjamin Netanjahu ausdrücklich erlaubt, als Rache für die Hamas-Angriffe zu tun, was es will. Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Israel ebenfalls militärische Unterstützung zugesagt.

Der Gedanke an den Massenmord und das Leiden, das die westlichen Mächte ermöglichen, ist erschütternd. Die israelische Führung erklärt ganz offen, dass sie alle lebensnotwendigen Güter, Lebensmittel, Wasser und Treibstoff, abschneidet. Über eine Million Palästinenser wurden gewarnt, innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren oder mit der Vernichtung zu rechnen. Evakuieren wohin? Sie leben bereits in Konzentrationslagern unter freiem Himmel, die Gaza und Westjordanland heißen.

Jeder Tod von Zivilisten ist verabscheuungswürdig und sollte um jeden Preis vermieden werden. Die Angriffe der Hamas-Kämpfer haben 1.400 israelische Tote gefordert. In der vergangenen Woche wurde die gleiche Anzahl von Palästinensern bei Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Streitkräfte getötet. Es wird befürchtet, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den kommenden Tagen drastisch ansteigen wird, da das israelische Militär eine Invasion des Gazastreifens vorbereitet.

Biden und hochrangige Vertreter der US-Regierung, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, sagten zu, Israel mit allen Waffen zu versorgen, die “benötigt werden”. Washington erklärte, es werde keine Bedingungen für den Einsatz dieser militärischen Feuerkraft stellen, was bedeutet, dass Israel eine Lizenz zum wahllosen Töten hat. Die israelischen Luftangriffe haben bereits Wohnviertel zerstört.

Auch die Europäische Union hat grünes Licht für die israelische Massentötung gegeben. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Von Der Leyen, flog diese Woche nach Israel, um ihre Solidarität zu bekunden, ebenso wie die Vertreter der USA.

Bei all den heuchlerischen Bekundungen des Entsetzens und der Trauer um Israel haben Biden, Von Der Leyen und andere westliche Politiker nicht einmal ein Wort der Besorgnis über die abgeschlachteten palästinensischen Zivilisten verloren.

Dieses Schweigen spricht Bände über die gefühllose, blutrünstige und kriminelle Haltung der westlichen Führer.

In erschreckender Weise werden die Weichen für einen völkermörderischen Angriff des israelischen Staates auf die Palästinenser gestellt, bei dem die westlichen Staaten voll mitmachen. Selbst die schaurige Rhetorik ist eine düstere Warnung vor dem, was kommen wird. Israelische Beamte verunglimpfen die Palästinenser offen als “Tiere”, und amerikanische Politiker fordern, die palästinensischen Gebiete dem Erdboden gleichzumachen. Diese abscheuliche Rhetorik wird auch dann noch geäußert, wenn palästinensische Kinder von 1-Tonnen-Bomben zerrissen werden.

Wie üblich wird zur Rechtfertigung des israelischen Staatsterrorismus der Holocaust der Nazis an den europäischen Juden angeführt.

Die obszöne Perversion einer solchen Argumentation besteht darin, dass die 75-jährige Unterdrückung der Palästinenser in eine ähnliche Kategorie wie die Verbrechen der Nazis fällt. Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten haben die fast acht Jahrzehnte währende ethnische Säuberung der Palästinenser aus ihrem Heimatland durch den brutalen Kolonisierungsstaat Israel unterstützt. Die Palästinenser wurden ungestraft enteignet, ermordet und inhaftiert. Die westlichen Regierungen und ihre Medien haben die Augen vor diesem entsetzlichen Völkermord verschlossen, der auch die Inhaftierung von Kindern und die Erschießung friedlicher Demonstranten umfasst.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin diese Woche feststellte, haben die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner jahrzehntelang eine Scharade der Friedensvermittlung propagiert, die nichts anderes als ein Deckmantel für die fortgesetzte Annexion palästinensischen Landes und die Verletzung grundlegender Menschenrechte war. Putin hat zu Recht festgestellt, dass Washington die volle Schuld an der Katastrophe im Nahen Osten trägt.

Die jahrzehntelangen Aufstände der Palästinenser gehen auf das unveräußerliche Recht zurück, sich gegen einen Unterdrücker zu wehren. Und jeder Widerstand wurde vom israelischen Staat mit amerikanischer Militärmacht und politischer Rückendeckung durch die Vereinten Nationen niedergeschlagen.

Aber mit biblisch anmutendem Karma ist der israelische Staat systematisch an Korruption und Ungerechtigkeit erkrankt. Das gangsterartige Regime – lachhaft als “einzige Demokratie im Nahen Osten” bezeichnet – überwacht ein Apartheidsystem, das unhaltbar und untragbar ist. Der Weinberg ist zu einem Ödland voller Dornen geworden.

Der jüngste Aufstand der Hamas hat das wackelige Fundament des israelischen Staates offengelegt. In den kommenden Tagen wird sich die palästinensische Bevölkerung auf grausame Weise rächen. Aber der Schaden, der dem Ansehen Israels und seiner westlichen Unterstützer zugefügt wurde, ist nicht mehr zu reparieren.

Das faschistische Gesicht Israels und das seiner westlichen Unterstützer ist für die ganze Welt sichtbar. Öffentliche Proteste in Europa und den Vereinigten Staaten gegen die israelische Gewalt werden verboten. Westliche Medien verurteilen jeden, der das israelische Regime kritisiert und versucht, den historischen Hintergrund der jüngsten Gräueltaten zu erklären und eine gerechte Lösung des Konflikts zu finden.

Die westlichen Regierungen und ihre Medien werden als faschistisch entlarvt. Die Konsequenz daraus ist, dass dieselben Institutionen und Personen ein Nazi-Regime in der Ukraine unterstützen, das einen Stellvertreterkrieg für die US-geführte NATO-Achse gegen Russland führen soll. Erst vor ein paar Wochen haben der kanadische Premierminister und sein Parlament zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten einen ukrainischen Waffen-SS-Veteranen mit stehenden Ovationen begrüßt.

Das israelische Regime hört nicht auf, den Holocaust der Nazis als Symbol für seine vermeintliche moralische Glaubwürdigkeit heranzuziehen. Der zynische Betrug hier ist widerlich. Das israelische Regime hat sich bei seinem Völkermord an den Palästinensern wie die Nazis verhalten.

Wenn also westliche Staaten Israel und das ukrainische Regime unterstützen, so ist das in Wirklichkeit völlig kohärent, ebenso wie wenn die Kiewer Junta ihre Solidarität mit Tel Aviv bekundet und umgekehrt. Nur die ständigen Fehlinformationen und Lügen der westlichen Konzernmedien verschleiern den eklatanten Zusammenhang.

Es sei daran erinnert, dass Marek Edelman, einer der überlebenden Anführer des jüdischen Aufstandes im Warschauer Ghetto gegen die Nazis, den zionistischen israelischen Staat stets verurteilt hat. Bis zu seinem Tod im Jahr 2009 im Alter von 90 Jahren brachte Edelman seine Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand zum Ausdruck und beklagte die Aggression des israelischen Staates.

Was wir in Gaza erleben, ist vergleichbar mit den Warschauer Aufständen im Jahr 1943. Wenn Menschen verzweifelt unterdrückt werden, geschehen verzweifelte Dinge. Die Reaktion des israelischen Staates in Form von kollektiver Bestrafung und wahllosem Abschlachten von “Untermenschen” ist mit den Verbrechen des Nazi-Regimes vergleichbar.

Die offizielle westliche Reaktion auf den Anstieg der Gewalt im Gazastreifen gleicht einer Verurteilung der Juden für ihren Widerstand gegen den Holocaust. Die Palästinenser sollten in ihrer gerechten Sache der Befreiung, des Friedens und der nationalen Rechte unterstützt werden. Der kollektive Westen ist in hohem Maße Teil des Problems der wiederkehrenden Gewalt und Konflikte. Das war immer so und wird immer so bleiben, bis es ein Ende hat.